Strålende V65-kveld i Bergen

Geir Gudmestad og Conquestador B.R. Torsdag kommer de ut i Bergen. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Vi nærmer oss for alvor weekend, og fokuset er rettet mot Biri hvor en fantastisk DOBBELTKJØRING venter. Moroa begynner om fredagen med blant annet Biri Allround, før det blir NM for varmblods og Prinsesse Märtha Louise 3-årsløp om lørdagen. På lørdag blir det naturligvis V75 hvor du kan vinne hele 13 millioner. Vi gir deg fyldige tips til begge dager.



Når det gjelder torsdagen så skal vi som vanlig først til Sverige, og V4-lunsjen her begynner kl.12.20. Øvrevoll overtar så med en svært spennende V65-omgang på galoppen kl.18.30. Bergen Travpark er sist ut, og V65-omgangen mellom de syv fjell er i gang kl.19.35.



Bergen Travpark avrunder torsdagen med en knallfin V65-omgang, og det er en omgang som vi virkelig liker. Svært spennende info blir servert i et par av løpene, og bankeren, ja, den taper vel ikke? 1 Backup (V65-5) har vært solid etter den kom til Bergen, og i kveld kommer vel det en ny seier? Sjekk ut følgende:



V65-1 : 1 Conquestador B.R. – Har et drømmeløp foran seg i kveld, og sjansene MÅ være store for tet og slutt. Har møtt favoritten 7 Tip Esterel to ganger i karrieren, og slått den ved begge anledninger (06.11.2018/16.10.2018). Conquestador B.R. følger bilen fra start, og det skal normalt ikke være mulig å hente en lengde på den. Hvordan er så formen? Den er slett ikke verst, og sist satt den bom fast i et løp som Mr. X.F. Royal vant. Vi tviler på at tempoet blir veldig stort med vår soleklare ide i tet, og kan vi ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-2 : 2 Art Skogfari – Ekstremt åpent løp, og her kan en bred gardering vise seg å være smart. Hesten vi setter HELFREKT først er veldig pågang igjen, og den så fin ut med krefter igjen over mål sist. Er egentlig en meget bra hest på sitt beste dette, den har passende betingelser foran seg, og her dukker den opp på foto om den leverer som sist. Slår til som en praktfull skrell?

V65-3 : 1 Gladys E.P. – Jakter enda på den første seieren i karrieren, men den kommer vel nå? Har gjort veldig fine løp på slutten, og fra tet på en LYNRASK bane i kveld blir vel den ikke enkel å plukke ned? Her er det nemlig ikke mange hester med en veldig god innstilling, og i hvertfall ikke mange som kan gjøre mye selv. Selv om Gladys E.P. ikke er noen stjerne så har den såpass perfekte betingelser nå at den bare må prøves!

V65-4 : 7 Bondhus Prinsen – Hadde vi litt skrellfeeling for sist i debuten for Lars Tore Hauge, men da trakk rett og slett Wiig for hardt unna i tet, og den fikk litt syre tilslutt. Vi er klart inne på at denne kan ta store skritt under Lars Tore Hauge, og forventer den ytterligere forbedret til kveldens oppgave. MÅ MED PÅ ALT, for her er det ikke akkurat veldig hardt i mot.

V65-5 : 1 Backup – Har fått et par løp i kroppen etter den kom til Bergen, og den har virkelig vært positiv. Den satt bom fast med vinnerkrefter nest sist, mens den sist vant veldig enkelt etter en sisterunde i 14-fart. Vil trolig få dirigere dette løpet som den vil, og dette ser ut til å dreie seg om en knallgod mulighet. Vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-6 : 5 Nebbenes Friggi – Er veldig pågang, og den kan være litt spennende i finalen. Er 20m billigere ute kontra 7 Rano Hilda fra løpet sist, og i det nevnte løpet sist spurtet den bra etter å havnet opp i dårlige rygger underveis (25,3 s 300m). Har et veldig riktig løp foran seg når det gjelder motstand, og den kan opplagt vinne dette om det klaffer for kusken. SKAL MED PÅ ALT!