Strålende V65-lunsj fra Sverige

Magnus Jakobsson er akuell fra hjemmebanen. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Färjestad innleder weekenden med en herlig V65-omgang kl.12.45. Deretter blir det sommertrav på Biri med blant annet Biri Allround. Det er en fyldig meny på Biri denne kvelden, og mye å glede seg til. V65-1 starter kl.18.55. Romme avrunder fredagen med en spennende V64-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Färjestad byr på en spennende lunsj denne fredagen, og vi har klare ambisjoner om å innlede weekenden sterkt. 7 Mister Niky (V65-1) er dagens beste banker, og vi går altså offensivt ut! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 Mister Niky – Slo en såpass god hest som Athos Race sist, og den utvikler seg strålende. Elsker distansen, og blir det bare ikke helt feil underveis, ja, da skal mulighetene være STORE. Motivert storfavoritt som også vi tror på.

V65-2 : 9 Alice Rose – Spurtet meget sterkt på en tungsprunget bane sist, og den var ikke tom over mål. Har funnet superformen nå, den står i et spennende smygspor, og får den bare litt tempo er den giftig. Kan storskrelle, og vi roper et stort varsko!

V65-3 : 7 Unbelievable AS – Har det ikke klaffet for, og den er stadig bedre enn raden. Det ble feil for den på Jarlsberg sist, men den fullførte uansett godkjent på en god tid. Nå er det opp med Jepson, og med litt flyt på veien burde den være HET. SKAL MED PÅ ALT!

V65-4 : 8 Viper Lavec – Har funnet toppformen, og den kan overraske med flyt. Gikk et bunnsolid løp etter galopp sist, og den var virkelig bra. Har blitt strøket inn et spor, den får opp rutinerte Kaj Widell, og den duger i massevis i omgivelser som dette. Prøves som et helfrekt objekt!

V65-5 : 3 Rekord Rune – Storskrellet ved flere anledninger i fjor, og dette er en bra hest i grunnlaget. Har stigende form nå, og fullførte fint sist. Står i et spennende spor, motstanden skremmer ikke, og den kan storskrelle med flyt på veien. TAS MED PÅ ALT!

V65-6 : 11 Castanya AM – Går ned en klasse når det gjelder motstand nå, og klaffer det bare litt på veien så tror vi HARDT på seier. Spurtet fint sist, og var ikke tom over mål på en meget god tid. Har altså et sjeldent fint løp foran seg nå, og vi tror HARDT på denne favoritten!