Strålende V65-lunsj på Solvalla

Claes Sjöström er aktuell i lunsjen på Solvalla. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En HØYINTERESSANT WEEKEND venter, og her er det virkelig mye å glede seg til. Lørdag er det JACKPOT i V75-spillet på Sørlandet, og det er en fantastisk flott omgang vi har foran oss. Over TRE MILLIONER ligger ekstra i sjuerpotten! Søndag byr Eskilstuna på en ekstra V75-omgang, og her blir det både stor sport og stort spill!

Når det gjelder dagen i dag så sparkes den i gang på Solvalla kl.12.45. Her venter det V65-lunsj. Kl.18.50 blir det V65 på Biri, mens det er Umåker som er sist ut denne fredagen. Her venter en saftig JACKPOTOMGANG i V64-spillet, og det ligger over 1,2 millioner ekstra i sekserpotten. V64-1 starter kl.19.25.

Solvalla byr på en meget spennende V65-omgang i lunsjen fredag. Flere av løpene er direkte vidåpne, og det skal svært lite til før dette gir meget godt betalt. Vår banker kommer ut i V65-5, og her må vi bare tro MYE på 5 Fairplay Pellini. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 9 Qahar QC – Burde selvfølgelig hatt et høyere grunnlag, men den har hatt sine problemer, og er dessuten aldri helt å stole på. Var bunnsolid i nederlaget sist, og den kommer til start med flott form i kroppen sin. Har en bra sjanse om den bare går feilfritt. 11 Havbergs Knight – Har blitt matchet i steintøffe omgivelser, og på tretten forsøk i 2017 har den ti ganger vært på trippelen. Det er meget sterkt. Spurtet flott i kulissene i et løp som Cyber Lane vant sist, og den holder sin flotte form. Tas med på alt!

V65-2 : 10 Ante Dana – Er mye forbedret, og den kan skrelle til i dette amatørløpet. Travet veldig dårlig nest sist, men var likevel helt OK i nederlaget. Så langt bedre ut i aksjonen nå sist, den spurtet meget bra, men kom akkurat for sent. Her er den helt riktig ute når det gjelder motstand, og den skal absolutt passes som veldig lite spilt.

V65-3 : 4 Sir Q.C. – Kommer ut i regi Catarina Lundström, og vi prøver oss med den direkte. Er nemlig veldig grunnkapabel, , og den duger normalt svært godt i omgivelser som dette. Når den vant femte sist slo den en såpass god hest som Alpha Peak. Kan åpne bak bilen, den står helt riktig til, og det er NÅ den må prøves.

V65-4 : 9 Lura – Trekk opp av hatten! Her er det VIDÅPENT, og ingen bør bli overrasket om det skreller til. Hesten vi plasserer først fungerte ikke sist, og den var under pari da. Etter pause nest sist var den enormt bra etter en ganske grov galopp. Vi regner med at den er nybehandlet før denne oppgaven, og på sitt beste gjør den seg garantert ikke bort. Passes fra et fint smygspor.

V65-5 : 5 Fairplay Pellini – Huket litt hjul i starten nest sist, og det er ikke veldig rart at den var litt ute av det direkte da. Avgjorde sikkert nedover oppløpet, og den var bra direkte etter pause. Nå sist var den bunnsolid etter et tøft opplegg i V75, og den var mer spenstig i aksjonen sin med en blåser i kroppen. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Lar seg ikke slå?

V65-6 : 12 Mr Creation – Vi er fullt klar over at dette er et av sistevalgene i løpet, og den skal også ha et høyt oppdrevet tempo for å rekke frem til seier. Er dog en veldig bra hest i grunnlaget, den har fin fart i kroppen sin, og distansen på fredag er den riktige. Skuffet oss sist, men kommer nå ut etter pause, og tilbake på sitt beste gjør den seg ikke bort med maks flyt. Prøves i et løp hvor ikke mange er helt sjanseløs.