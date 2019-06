Strålende V65-omgang fra Harstad

Dag Sveinung Dalen og Daragon. Søndag kjører Josefine Eilertsen. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Oslo Grand Prix-søndagen er her, og det er liten tvil om hvor fokuset til spillerne er. TRAVFESTEN på Bjerke begynner allerede kl.13.00, mens V75-1 på samme bane begynner kl.15.00. Før dette skal vi først til Sverige, og på Jägersro venter det lunsjgalopp med start kl.12.45. Uken avrundes med en internasjonal V65-omgang fra Harstad, og her starter V65-1 kl.19.10.

Harstad avrunder uken med en ikke helt lettløst V65-omgang, og ingen skal bli overrasket om dette gir meget solid betalt. Flere av løpene er alt annet enn enkle, og normalt vil det komme en skrell eller to. Dagens HALMSTRÅ dukker opp i V65-5, og her står 3 Juliano Extreme alene på våre V65-bonger. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Quadro Bonanza – Er en GOD hest i grunnlaget, og den gjør en veldig spennende start etter en lengre pause. Treningsrapportene går i dur, og den har trent fint foran årsdebuten. Her er det alt annet enn hardt i mot, og det kan være en vinner direkte. 3 Victor’s Voice – Er trolig den beste hesten i feltet, og det skal bli spennende å følge denne i Harstad. Er nybehandlet før denne oppgaven, og vi dobler opp a-gruppen! Bak disse er det veldig jevnt/åpent.

V65-2 : 3 Yuma Kitten – Småskummelt løp med veldig ferske hester, og her kan det være smart å gardere bredt. Draget vårt er en debutant, og det kan være en vinner direkte. I prøveløpet sist var den for eksempel nesten 40m foran 2 Ron Dennis i mål, og tidsmessig skal det være en del å gå på. Er kjapp ut, man ønsker å se den i tet, og den leder fort dette lenge… OBS!

V65-3 : 3 Daragon – Har en rusten rad, og blir neppe veldig mye spilt. På ren kapasitet er denne dog best, den kommer ut kastrert, og har fungert fint i jobb. Trenger muligens et løp eller to i kroppen før den er på topp, men det er nå den skal spilles, neste gang kan det nemlig være for «sent»… OBS!

V65-4 : 4 Sjøvoll Anna – Plundret direkte sist, og den havnet langt bak. Kom gnistrende tilbake, og den er rett og slett veldig formsterk. Uten noe tull underveis så er fakta denne såpass bra nå at den blir skummel for noen og enhver. Er verdt et forsøk som et helfrekt objekt!

V65-5 : 3 Juliano Extreme – Er noe hardt ute grunnlagsmessig, men vær OBS på at den slo klart bedre hester enn dette nest sist. Gikk bakfra sist, og var da mer på det jevne. Her blir det nok full gassing mot tet, og kommer den seg foran uten at det koster for mye, ja, da burde sjansene være store. VI TROR MYE PÅ DENNE I EN ÅPENG V65-OMGANG!

V65-6 : 10 Myr Faksen – Har et gaveløp foran seg i finalen, og et billigere løp enn dette kan den ikke få. Spurtet meget sterkt sist, og virket ikke å være helt tom over mål da. Minuset er at den ikke har vunnet i Harstad på svært lenge, og den er tydelig lei av disse tilleggsløpene. Viser den dog bare litt vilje i finalen så jogger den normalt inn til seier i et løp som dette. Motivert favoritt, men vi tør ikke å gå ALL IN på den før den igjen viser litt vinnervilje i Harstad.