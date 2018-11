Strålende V65-omgang i Bergen

Moe Tjalve og kusk Tom Erik Solberg. Torsdag kjører Pål Buer. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det blir både trav og galopp i det som er en svært innholdsrik torsdag. Bergsåker er først i gang med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Øvrevoll fikser ettermiddagen med både en V5 + V4-omgang. Moroa på galoppen starter kl.16.15. Bergen står så for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30. På Åby denne torsdagen er det JACKPOT, og det ligger hele Kr.1 033 509 ekstra i sekserpotten.



Bergen Travpark serverer en KNALLFIN V65-omgang denne kvelden, og det er virkelig en omgang vi gleder oss til. De helt klinke bankerne finnes ikke i V65-spillet, og våre litt større bonger er derfor uten banker. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Moe Tjalve – Debuterte for Pål Buer sist, og den var SMELLFIN i debuten for den dyktige hestekaren fra Rogaland. Vi har aldri sett den bedre aksjonsmessig, og selv om den var litt høyt oppe på oppløpet var det aldri noen fare for galopp. Inntrykket var smellbra, og fungerer den like fint nå, ja, da tror vi bare den vinner dette. Er dessuten 20m billigere ute kontra 9 B.B. Terje T. fra løpet 11.11.2017. Da var faktisk disse like mye spilt… Har altså en gunstig oppgave foran seg nå, og som IKKE favoritt (2-valg når dette tipset ble lagt ut) må vi til lukene! SPILLES!

V65-2 : 1 Mynte Rasmus – Odd Storetvedt prøver å snakke opp sin hest på forhånd her med at han vant sprettlett sist osv. Gomnes Faks vant, men det var Mynte Rasmus som trakk den med seg, og da stod de dessuten likt… Tore Totland går ikke på slikt snakk, og det er liten tvil om at han har stor tro på sin springer før denne oppgaven når han nå er 20m billigere ute med Mynte Rasmus. Blir bare bedre og bedre, og sist solgte den seg dyrt. På klokken stod det 28,5 s 800m. Er fort ytterligere forbedret nå, og den kan umulig bli enkel å plukke ned. MÅ BARE PRØVES MOT FAVORITTEN!

V65-3 : 6 Rams Sindre – Er det gode rapporter på, og dette kan vise seg å være en helt klink vinner direkte. Gikk en 35-tid i prøveløpet, og den kan trolig under det nå. Lars Tore Hauge er optimist, og det har han lov til å være. Soleklar tipsener som neppe taper om den går som i trening.

V65-4 : 4 What You Want – Blir sluppet til tet, og siden er dette over? Den vant lett fra tet sist, og den holder en ordentlig bra form. På sin beste distanse er det snakk om en VELDIG motivert favoritt. Dog plukker vi med oss 3 Cavaca som får rygg leder. Ove Wassberg er ikke kjent for å pakke inn stallhester, og med luringen Svein Ove Wassberg opp på Caveca så er i hvertfall vi litt på vakt. Distansen nå vil dessuten passe bedre enn de to siste gangene.

V65-5 : 10 Super Strong – Har et gaveløp foran seg når det gjelder motstand her, og får den bare litt tempo på forestillingen så må sjansene være store. Var riktignok under pari etter en liten pause sist, men normalt skal det løpet ha gjort veldig godt. Tilbake på sitt beste er den bare best i et løp som dette, og for oss er det snakk om en KLAR utgangshest.

V65-6 : 6 Nebbenes Friggi – Har løftet seg etter den kom til Bergen, og den har levert det ene fine løpet etter det andre. Gikk også fullt godkjent i V75’en sist, og da skal man huske på at den stod likt med blant andre 8 S.G. Jerv Blesa / 11 Valle Max. Er nå billigere ute, og den kjemper helt der foran om den bare leverer som den skal. Vår tipsener.