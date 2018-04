Strålende V65-omgang med Ferrari i hovedrollen

Per Oleg Midtfjeld og Ferrari B.R. Tirsdag er det duket for årsdebut. Foto: Anders Kongsrud / hesteguiden.com / NTB scanpix (NTB scanpix)

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

På Momarken 29. mars serverte undertegnede MH Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg / vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) i en uløselig V65-omgang. Bare noen dager senere på samme bane, 2. april, så ble det dog "kling i kassen", og igjen var tipsene knallsterke. Det store V65-systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.27 030,-. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens bong på Kr.432 betalte ut herlige Kr.5 340,-. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64. Nå jakter vi ny opptur på Momarken, og byr på følgende:



V65-1 : 9 Solva – Hadde utur sist, men den varslet form etter pausen, og feilfritt tror vi ikke den taper innledningsløpet. Nå er den nemlig svært billig ute, og den kan sikkert under 29 på distansen. Det lange oppløpet skal også være et pluss, og det er ingen tvil om hvem vi tror mest på her. BANKER FOR DE FREKKE!

V65-2 : 5 Dupont – Er feltes mest kapable, og den var OK til seier sist. Vi liker dog mindre at den er veldig hissig, og den er også noe skakk underveis. Var ikke sånn kjempeglad i svingene på Momarken sist den var der, og som storfavoritt er det ingen hest vi går ALL IN på. 3 Real Superb – Har fin grunnkapasitet, og det er bra rapporter på den etter pause. Kan fort være den som overtar om favoritten igjen skulle røre det til for seg…

Dagens beste banker:

V65-3 : 5 Ferrari BR – Endelig er det duket for en årsdebut som vi virkelig har sett frem i mot. Oleg ligger litt lavt på forhånd, men feelingen vår er god. Vi er veldig inne på at Oleg vil vise den frem direkte, og at han har plukket ut større løp i tiden som kommer. Dette kan være en traver som er aktuell for årets Elitlopp, og den er helt klink overlegen denne formløse gjengen. Gikk 09,9/2100ma når den var rigget til i fjor, og den er rett og slett fryktelig god. ALL IN!

V65-4 : 8 Sikvelands Svarten – Var det litt skriking på i årsdebuten, men da ble det galopp. Gikk imidlertid bunnsolid etter denne galoppen, og den passerte mål med krefter igjen i kulissene. Er ingen hest som rader opp, men den gikk flere fine løp i tøffere omgivelser enn dette i fjor. Får den bare gå med i rygger til ut mot oppløpet er den vass på speed, og med forminntrykket sist friskt i minnet så setter vi den frekt først!

V65-5 : 6 My Carisma – Fant superformen på denne tiden i fjor, og etter å ha sett den sist tyder mye på at storformen er rett rundt hjørnet. Spurtet nemlig fint, og vi hadde 12,1 s 300m på klokken. Tirsdag blir det full bøtt fra start, og kommer den seg foran skal det en god hest til for å knekke den ned. Slår til som en frekkis?

V65-6 : 9 Jarand – Sjokkerte når den speedet ned Todin på Bergen Travpark tredje sist, og det er snakk om en traver med fin kapasitet. Gikk bra mellom et par galopper i årsdebuten sist, men så bra ut, og vi tror på en feilfri utgave med noen små justeringer. Er under en veldig utvikling, og den skal duge meget godt i et vanlig grunnlagsløp. MÅ MED PÅ ALT!