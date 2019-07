Strålende V65-omgang med jackpot

Eirik Høitomt og World Peace. Fredag kommer de ut på Biri. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Det er HETT i Norge, og de fleste koser seg i det varme sommerværet. Det betyr også at spillerne ikke er like påleste som før, og at man får litt ekstra godt betalt på objektene! Vi i Nettavisen jobber naturligvis på høytrykk for at nettopp du skal få disse godbitene servert på et sølvfat, så her er det bare å lese seg opp på våre oppdaterte travtips. Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Lindesberg hvor lunsjen begynner kl.12.45. Biri innleder sin storhelg i dag, og V65-1 begynner kl.18.55. Vær OBS på at det er JACKPOT i kveldens omgang, og det ligger altså vel 300 000 ekstra i sekserpotten. Romme avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Det er altså JACKPOT på Biri i kveld med vel 300 000 ekstra i sekserpotten. Omgangen som venter er HØYINTERESSANT, og her skal det veldig lite til før verdien skyter i været. Bankervalget stod mellom to hester, nemlig 1 Tem Klingi (V65-4) og 1 World Peace (V65-5). Begge blir kjørt av "MESTER" Høitomt. World Peace er normalt 100% travsikker, den får tet, og da burde den taue sitt løp fra start til mål. Det ble derfor den vi landet på som den beste bankeren i omgangen. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Calmass – Var klart bra etter pause på Sørlandet, og selv om den var litt tung i kroppen sin så fullførte den meget oppløftende ikke veldig langt bak en såpass god hest som Thai Zeus. Har normalt gått en del frem med det løpet i kroppen, den er veldig kjapp i vei, og her sikter vel Hamre på teten? SKAL MED PÅ ALT! 11 Welcome Malcolm – Kan være noe for de som fisker på dypet. Gikk nemlig et voldsomt løp etter galopp sist, og virker å utvikle seg veldig fint. Dalen har det med å skrelle fra tid til annen, og vi blir ikke veldig overrasket om han gjør det igjen…

V65-2 : 7 Dream On Plush – Her er det veldig jevnt, og samtlige seks hester kan egentlig vinne om det klaffer. Skulle man slippe 2 Faust Boko gratis til tet så har naturligvis den en bra sjanse, men ønsker egentlig Tom Erik Solberg å slippe teten med nykommeren 1 U. Bergs Svante? Blir det kjøring så er Dream On Plush litt spennende. Kommer fredag ut i regi Erik Killingmo, og det skal bli utrolig spennende å se hva han kan få ut av denne. Sjokkvant på Bjerke tidligere i år, og dette er en bra hest for klassen. PASSES!

V65-3 : 4 Fux Pride – Dette er travdelen av Biri Allround. Fux Pride er vi veldig inne på at leder dette løpet rundt om. Følger bilen fra start, og her kommer garantert Trude Kleveland å klemme til direkte. At vi i kveld vil ha en bane som vil være lynrask gjør ikke akkurat sjansene mindre for denne. MÅ BARE SPILLES!

V65-4 : 1 Tem Klingi – Tror vi MYE på i dette løpet! Har fakta vært ordentlig bra etter pause, og her gjelder det å være med på notene. Høitomt opp i stedet for Jan Lyng, ja, det er ekstremt mange meter… Tem Klingi var ute i steintøffe omgivelser sist, og feilet da fra seg en høy 28-tid på oppløpet. Gangen før viste den 26,3/1000m etter galopp, og 28,0/1800m. Er veldig kjapp i beina sine, og vi tror ikke den feiler med MESTER ved tømmene. Lar seg rett og slett ikke slå fra tet? MÅ BARE SPILLES!

V65-5 : 1 World Peace – Har smellfine betingelser foran seg her, og det kan opplagt dreie seg om tet og slutt. Etter at den var under pari tredje sist så har den kommet tilbake, og vært bra igjen de to siste gangene. Skal ut på sprint for første gang i karrieren, og det burde passe denne lynraske hoppen. Leder rundt om? 3 Mama’s Real Deal – Fullførte bunnsolid sist, og var løpets moralske vinner. Er nok en bedre hest enn favoritten, men kan den virkelig plukke ned favoritten fra en utvendig posisjon? Vi tviler fakta litt på det.

V65-6 : 3 Belive La Marc – Valgte man å slippe teten med sist, og den gjorde et sterkt løp til andre da. På fredag er vi inne på at man går ALL IN siden det er snakk om hjemmebanen, og da vil den normalt lede dette svært lenge. 6 Europa – Trakk seg fra tet på en åker av en bane sist. Bare glem det. Gangen før satt den bom fast med mye krefter igjen. Kan være sjokket i en åpen finale.

