Strålende V65-omgang med talentfull banker

Borkmira og kusk Thomas Mjøen. Lørdag kommer de ut i Orkdal. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Hovedfokuset denne lørdagen er naturligvis rettet mot Drammen sin flotte V75-omgang kl.15.00. Det finnes imidlertid mer som skjer, og allerede kl.12.45 skal vi til Danmark og Klampenborg. Her venter det både et V4 + V5-spill. Om kvelden går turen videre til Orkdal hvor V65-omgangen begynner kl.19.10.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Orkdal står for kveldens underholdning, og de byr altså på en knallfin V65-omgang med seks flotte V65-løp. Når det gjelder dagens beste banker så dukker den opp i V65-4, og skjer det ikke noe spesielt underveis så taper ikke Borkmira et løp som dette. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 My Name Is Prince – Blir hardt betrodd i innledningen, og den vinner normalt løpet om den blir sluppet til tet. Det man dog skal være litt klar over er at 1 Blue Shining Light ikke er veldig mye dårligere, og vil egentlig Sjoner slippe på en bane som dette? Vi plasserer storfavoritten først, men vi tør ikke å gå ALL IN. 8 Freaky Friday – Fant superformen i fjor høst, og nå er også formen på riktig vei igjen i år. Fullførte fint mot MYE bedre hester enn dette sist, men var fortsatt noe tung i kroppen sin. Blir skummel her om favoritten får svar.

V65-2 : 6 Rebekka – Prøves som et langskudd i et småskummelt monteløp. Debuterer under sal, og det kan fort være noe denne liker svært godt. Har meget stor fart i kroppen sin, men opptrer altså noe usikkert med vogn. Får opp en dyktig rytter i Victoria Amundsen, og vi plasserer den frekt først. Løpet ellers er jevnt, og en bred gardering trenger ikke å være dumt.

V65-3 : 6 Arild Mølgård – Er betydelig bedre enn raden, og den gjør seg ikke bort i et løp som dette om det bare klaffer litt på veien. Spurtet sterkt i 12-fart nest sist, mens den sist ble sittende bom fast med krefter igjen. Har «spart» seg opp til en seier, og mot en ganske overkommelig gjeng plasserer vi den først. PS. Vi er fullt klar over at den er 20m hardere ute enn 1 Acers Fantasy fra tidligere oppgjør.

V65-4 : 8 Borkmira – Vi er ikke veldig glad i å banke ferske hopper, men i kveld gjør vi et unntak. Når det gjelder Borkmira så har den tatt store steg de siste mnd, og i finalen av Derbystoet sist feilet den fra seg en fjerdeplass på oppløpet når den fikk problemer med ustyret. Hadde gått ca 26,5/2140ma uten denne galoppen. I forsøket spurtet den enormt, og tapte kun knepent for knallgode Brenne Blesa. Går nå ned mange klasser når det gjelder motstand, og uten tull på veien så taper den normalt ikke et løp som dette. ALL IN!

V65-5 : 4 Bottem Viktor – Her er det veldig jevnt, og vi plukker med oss noen hester på de litt større bongene. Når det gjelder ideen som vi går for så er den meget bra for tiden, og den har vært ordentlig positiv to ganger på rappen. Står ikke tilbake for noen her om det klaffer underveis, og som for lite spilt roper vi et varsko. MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 10 Gikling Leodin – Var veldig under pari nest sist, men tilbake på sitt beste sist. Gikk da strålende etter galopp, og den falt virkelig med flagget til topps. Kommer ut i en jevn finale, men får bare Nordtømme til styringen, ja, da skal mulighetene være gode. Motivert favoritt i et ellers veldig jevnt løp.