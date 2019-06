Superduell og V65-jackpot på Momarken

Lionel og Gøran Antonsen er en av atrraksjonene i kveldens V65-omgang på Momarken. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En herlig trav- og galoppuke er vel i gang. Onsdag er det som kjent stor jackpotomgang i V75 Bonus på Bjerke og lørdag er det klart for årets største V75-omgang på Leangen med en rekke storløp på menyen. I tillegg er det Gulljackpot i V75. Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik tirsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Jägersro. Til kvelden er det så V65-omgang med jackpot og 268 455 kr ekstra i sekserpotten på Momarken, mens Visby travbane på Gotland byr på en flott V64-omgang i Sverige.

I denne artikkelen skal det dog handle om kveldens V65-omgang på Momarken. Her er det altså jackpot etter at det som ventet ble favorittparade på Jarlsberg mandag kveld og ingen utbetaling for 5 rette. 268 455 kr venter ekstra i sekserpotten. Kveldens soleklare sportslige høydepunkt kommer i V65-6.

Duellen ingen vil tape

I det løpet møtes nemlig elitehestene 6 Lionel og 8 Ferrari B.R. Ekstra spesielt blir det også siden begge hestene har Momarken som sin hjemmebane. Lionel har vel ikke helt fått opp "farten" denne sesongen, men i kveld har han i det minste vunnet sportrekningen kontra Ferrari B.R. Per Oleg Midtfjelds Ferrari B.R. leverte et strålende comeback etter langt skadefravær på Bergen travpark for drøye to uker siden. Det er fordel Lionel slik sporene ble, men jeg spiller uansett begge elitehestene på samtlige V65, V5 og DD-forslag.



Østre har jackpotbankeren

Velkjørende Ole Johan Østre har som vanlig fine vinnersjanser på hjemmebanen. Den aller beste er nok med 7 Best Ruggen i V65-5/V5-2/DD-1. Best Ruggen gjorde et knallsterkt løp i V75-7 på Bjerke for to uker siden. Ga ledende Kuven Storm en real karamell midtveis i løpet, måtte trave store deler av løpet i dødens. Holdt utrolig tappert til andre, men klarte ikke å ta ned en meget god Kuven Storm. Landet på kruttsterke 23.8/2140 meter i det løpet. Møter noen gode konkurrenter i kveld, men uten galopp skal det være topp vinnersjanse for vallaken. 7 Best Ruggen blir min banker i både V65, V5 og DD-spillet.



Østre også i V65-1?

I V65-1 står jeg på kun to hester på samtlige V65-forslag og også her har Ole Johan Østre klar vinnersjanse. 5 Odin Ø.K. er garantert beste hesten i løpet, men i motsetning til hovedutfordreren 3 Tyrifaksen er han mer ustø på beina. Motstandsmessig har Odin Ø.K. et svært overkommelig løp og sammen med Tyrifaksen skal det være et bra lås i V65-1.

Vidåpent i V65-2

Det er betydelig mer utfordrende å være spiller i V65-2 og på det største V65-forslaget betaler jeg for alle tolv startende. Mitt frekke objekt heter 5 My Cool Mama. At denne femåringen ikke har mer enn drøye 178 000 kr på konto, er pussig. Kapasitetsmessig burde han hatt langt mer, men samtidig agerer hesten ujevnt i løpsbanen. På sitt beste er han uansett mer enn god nok til å vinne V65-2 og jeg setter hesten knepent først som lite spilt.

Favoritten er strøket - V65-3 er heller ikke lettløst

8 Hauan Mina hadde blitt den store favoritten i V65-3, men Romtveit-hoppa fungerte dårlig i travet i seiersløpet på Jarlsberg sist onsdag og det er ikke overraskende at hun er blitt strøket. Her er det mange om beinet og skulle Øyvind Ruttenborg få 3 Maisol feilfritt avgårde fra strek, kan det være et spennende objekt. Gjorde ihvertfall et bra løp på Leangen sist bak kapasitetshesten Aure Jokern og blir min knepne favoritt i et vidåpent løp.

Austevoll opp ga susen

Gunnar Austevoll opererer stadig som skrellkusk, senest med 1 Å.M. Luna i V65-2 på Jarlsberg i går, og han opererte som skrellkusk bak Solva når denne vant V75-5 på Bjerke for to uker siden. Austevoll får ny tillit bak 11 Solva i kveld i V65-4/V5-1, og selv om det er sprint og bakspor i kveld, synes jeg hoppa skal regnes meget tidlig. Hun gjorde et mye bedre løp enn 2 Lille Olga i seiersløpet sist, og selv om sistnevnte står if første rekke i kveld, synes jeg 11 Solva skal stå først på rangeringen i V65-4/V5-1 i kveld.