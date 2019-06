Superhelg på Leangen

Park View (her med Tom Erik Solberg som kusk) har et gaveløp foran seg i V65-3 på Leangen i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En strålende midtsommerhelg står foran oss og selv om ikke værutsiktene er de beste rundt omkring, er det veldig mye å glede seg til innen travet. Leangen har sin tradisjonelle storløpshelg med kuske-NM, en rekke storløp på menyen i V75 lørdag og i kveld er det ti løp med både V65, V4 og V5 på plakaten. Før Leangen skal i gang, er det både V65 fra Årjäng (spillestopp kl 12.45) og V64 fra Hagmyren (spillestopp kl 13.19).

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Leangen. Her innledes kuske-NM i kveld, det er ti på programmet og det betyr blant annet ekstra V4-omgang. Denne starter kl 18.10, mens V4-3 er identisk med V65-1 og starter kl 19.05. Til sist er det V5 som innledes i V65-4 og denne har spillestopp kl 20.11.

NM for proffkusker (som det heter nå) innledes med fem løp i kveld, alle innenfor V65-rammen. Det sjette og siste NM-løpet kjøres som V5-1 lørdag. V65-omgangen på fredagen har vært spekket med overraskelser de to siste årene. I 2017 vant ingen førstevalg og det endte med jackpot i V65 og formidable 120 297 kr for 5 rette. I fjor endte utbetalingen for seks rette på voksne 175 748 kr, kun tre kuponger kom velberget gjennom. Overraskelser kan det definitivt også komme i kveld, så jeg spiller derfor med to bankere i V65.

Kan vel ikke tape dette

Hovedbankeren i V65, den kommer ut i V65-3 som er fireårsløp og det eneste V65-løpet i kveld som ikke er NM-løp. 7 Park View var med i det store fireårsløpet på OGP-søndagen og gjorde seg aldeles ikke bort der. Spurtet strålende til fjerde og landet på 11.3/1609 meter. Har ellers levert strålende i ny regi for Erik Killingmo og har et gaveløp på papiret i kveld. Vidar Hop kusker i kveld. 7 Park View blir soleklar banker for meg i V65-3.

Tengsareid er god i NM

Min andre banker kommer ut i V65-4/V5-1 og her handler det om 1 Leonardo Di'Vici. Tilsynelatende så står denne litt tøft inne på penga i dette løpet, men løpet generelt holder svak klasse. Vallaken har vært meget god i sine to siste starter. Nest sist tapte han kun forvandlingsnummeret F.X. Fragola (som lett holdt unna for storfavoritten Madelen L.T.C i sin siste start) og i seiersløpet sist lekte Leonardo Di'Vici med konkurrentene. Åsbjørn Tengsareid leverer alltid godt i NM og i dette løpet har han trukket den beste hesten. 1 Leonardo Di'Vici blir min andre V65-banker i kveld og bankerspilles også i V5-spillet.



Uviss NM-innledning

V65-1/V4-3 er samtidig starten på NM. Løpet holder ujevn klasse, men 11 Kiss Me er i mine øyne den beste hesten. Vant lekende lett fra tet i comebacket nest sist, mens fireårshoppa ikke fungerte som best sist og ble disket for galopp. Ellevtespor trekker naturligvis litt ned i kveld, men Kiss Me står klart først på min rank. Jeg spiller fem hester i V65-1.

Åpent i V65-2

7 Il Jerven er nok den klart beste hesten i V65-2/V4-4, men seirene kommer ikke tett for denne tøffingen. Fra sjuendespor bak bilen, blir det garantert et tungt løp i kveld for Erlend Rennesvik som kusker. Han er nok god nok til å vinne likevel, men jeg værer en smell i dette løpet og garderee bredt på mine V65-forslag. Interessant er det å som Dag-Sveinung Dalen kan få kapable 4 Monarken feilfritt rundt.

Rennesvik med god trekning

Erlend Rennesvik kusker også favoritten i V65-5/V5-2/DD-1. 7 Federal Crown er en motivert favoritt, som har vist fin form på slutten. Men fra sjuendespor med flere startraske hester på innsiden, er det sjanseartet likevel. Samtidig er det flere ganske bra hester med i dette løpet og jeg tar med seks hester på de to største V65-forslagene.

Innfridde sist - hva nå?

Blue Shining Light hadde ikke vunnet løp siden 4. august 2015, når jeg lanserte hesten som min V65-banker på Leangen for snaue tre uker siden. Sammen med Ragnhild Bjørnbeth innfridde hesten lett og bekreftet sin fine form. I kveld har hesten trukket bakspor i V65-6/DD-2, men likevel synes jeg hesten er en klart motivert favoritt mot forholdsvis svak motstand. I en ellers vrien DD-omgang, velger jeg å bankerspille 9 Blue Shining Light i DD-2.



