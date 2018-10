Superlunsj med V65-jackpot

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens lunsjomgang på Axevalla. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Tippetips: Midtukekupong med Nations League

Oddssingel Nations League: England jakter revansje mot Kroatia

Oddsdobbel: Favorittdobbel med Belgia og Østerrike

Lotto: Gulltrekning med 29 millioner på lørdag

Axevalla knaller til med V65-jackpot i dagens lunsjomgang, og det ligger altså 671 818 ekstra i sekserpotten. Løpene starter som vanlig kl.12.45. Deretter er det Jarlsberg sin tur, og også her er det V65-jackpot. Her ligger det 272 154 ekstra i sekserpotten, og løpene er i gang kl.18.55. Romme er sist ut fredag, og her begynner V64-1 kl.19.30.



Biri står for helgens STORE V75-OMGANG, og lørdag kan du altså vinne hele 13 millioner kroner. Søndag blir det V75 fra Hamburg, og her skal flere storløp kjøres. Vi byr naturligvis på fyldige tips til begge baner.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Axevalla byr på en svært spennende V65-jackpotomgang fredag, og vi har jobbet frem flere toppobjekter! Dagens beste banker dukker opp i finalen, og her må vi bare tro mye på 4 Nonstop Cheri. Vi skal til lukene i dagens lunsj, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 12 Sugar Brodde – Har matchet bedre hester enn dette tidligere, og den skal passes mot en overkommelig gjeng. Kom ut på en upassende distanse etter pause sist, men den hadde uansett godt av den blåseren i kroppen. Kan ventes forbedret til denne oppgaven, den er veldig kjapp fra start, og fra dette sporet vil nok den få en plass langt fremme i feltet direkte. Prøves som en frekkis i et løp hvor det skiller endel på de beste kontra de nest beste

V65-2 : 1 Tricky Face – Er en 3-åring som utvikler seg strålende for tiden, og nå sist likte vi den bedre enn noen gang. Ble overflydd fra et tilsvarende spor, den fikk lukene med langt frem i den siste svingen, og spurtet kolossalt bra nedover oppløpet (14,3 s 600m). Blir den bare ikke fast i dette billige løpet så skal mulighetene være store, og den er en klar tipsener for oss.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 11 Doyouknow – Er i en fantastisk form, og den MÅ passes nå. Nest sist feilet den seg bort ca 900m fra mål, og den tapte mye. Kom forrykende tilbake nedover oppløpet, og den varslet full form. Nå sist spurtet den voldsomt nedover oppløpet, hadde full spenst over mål, og den fikk to pluss i kanten av oss. Blir det bare litt tempo nå, ja, da skal Doyouknow være HELAKTUELL! Prøves som en herlig frekkis!

V65-4 : 3 Rob Dyrdek – Er en ordentlig formbombe, og en hest som er svært spillbar nå. Tredje sist spurtet den storstilet etter sene luker, og gikk helpigg i mål etter sene luker. Nest sist var den helt heroisk fra dødens, og den tapte ytterst knepent da. Nå sist fikk den igjen sene luker, og spurtet knallsterkt. Her blir den SOLID kuskeplusset med Jepson, den burde ha en OK sjanse på tet, og vi tror på en flott mulighet!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 3 Hope Of Joy – Fikk maks fra rygg leder sist, men den trengte nok en blåser i kroppen etter pause. Glem ikke at denne tredje sist sprintet 11,8 fra tet, og det er snakk om en sylvass sprinter. Har nå trukket et nydelig spor, den har fått et løp i kroppen etter pause, og her vil vel man teste tet igjen? Er verdt et forsøk mot den store favoritten.

V65-6 : 4 Nonstop Cheri – Banker vi i finalen. Vi håper på tet, og skulle den komme seg foran, ja, da taper den normalt ikke. Tapte ytterst knepent sist, og var meget god i nederlaget. Gangen før vant den veldig enkelt, mens den tredje sist ble sittende bom fast med alt igjen på 13,3/2140ma. Dette er en dønn riktig oppgave for vår banker, og i en ellers veldig åpen omgang lar vi det stå til. ALL IN!