Superspennende jackpotomgang på Momarken

Dancelli har en meget fin oppgave på papiret og er i form. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi er kommet i gang en ny herlig trav galoppuke, og det store høydepunktet denne uken skjer på Bjerke i morgen. Her er det nemlig DOBBEL V76-JACKPOT, og det ligger 1 987 076 ekstra i sjuerpotten.

Når det gjelder dagen i dag så er den svært innholdsrik, og her er det litt av hvert å glede seg til. Rättvik står for den svenske V4-lunsjen, og løpene fra Sverige begynner som vanlig kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Momarken står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55,og her er det altså JACKPOT med deilige 348 665 ekstra i sekserpotten. Solvalla er sist ut, og V65-omgangen her begynner kl.19.30.

En fin meny venter oss på Momarken, og det blir krydret med 348 655 ekstra kroner i sekserpotten.

Sjekk ut følgende analyser:

V65-2: 1 Åls Faksen har en finfin vinnersjanse i dette løpet. Jeg trodde egentlig ikke at jeg skulle bankerspille denne hesten etter at vi så hvordan han, til tider, oppførte seg i fjor. Han var sta og ville kun ta i med ryggreise til det gjenstod 100 meter. Nå har Åls Faksen tatt steg og virker til å ha forandret seg mye. Hingsten har nå fått tre løp i kroppen etter en pause på ti måneder. Tredje sist sitter han bom fast, mens han nest sist vinner sprettlett. Nå sist i Drammen holder han svært sterkt til andreplassen bak Briljant på en 25-tid. Underveis gikk det jevnt i 24-fart. Briljant som har vært dønn overlegen i et V76-løp etter dette. Åls Faksen trives med Dag Sveinung Dalen som kusk, og i dag får de tet. Jeg tror de leder dette løpet rundt om! En meget god vinnersjanse. All in på alle V65-forslag.

V65-1: 5 Dancelli. Det oser at denne skal ta tet på tidlig og lede løpet rundt om. Det er kun fem hester igjen i feltet, og det hovedopponenten 2 American Cheque er ikke veldig rask fra start. Om alt går rett for seg så skal Dancelli hente en lengde på American Cheque. Da blir det meget tøft for sistnevnte å slå Dancelli for dagen. Mikkelborg-traveren er i godt slag for tiden. Nå sist var det for hard bane, så bare glem det løpet med en gang. Innsatsen tredje sist var enorm. Hesten spurtet enormt til tredjeplass bak Floris Baldwin og Photo Lavec. Med litt mer klaff kunne han fint vunnet løpet. Jeg tror Dancelli har en hyggelig vinnersjanse og bankerspiller hesten på tre av fire bonger.

2 American Cheque får kun plass på den største bongen.

V65-3: Det er dags for damegruppas dobbel. De skal først ri dette løpet, så skal de samme hestene og de som rir i dette løpet, ut i et sulkyløp. Det løpet går som V5-4, litt senere på kvelden.

6 Frankie Lobell og Christina Hande oser nesten seier. Hande er seig i disse monteløpene, hun vinner veldig ofte. I dag har hun også en god hest. Det er første gang hesten starter i monteløp, men jeg ser for meg at dette vil passe hesten fint. Han var strålende til seier sist, og er veldig rask bak bilen i travløp. Førstevalg.

9 Going Transs R. I dag debuterer Hamre-traveren i monte, og det er selvfølgelig spennende. Roya Haghighat har ridd en del Hamre-hester tidligere. Det har endt med litt blandede resultater, men hun tar steg. Og det blir meget spennende å se hva hun kan utrette med store Going Transs R. Skal med på alle bonger.

Flere av de mest betrodde har ikke testet monte tidligere, og jeg kommer til å gardere ganske bredt på de fleste bongene her.

V65-4: 10 Mjølner Marius. Ja, det er ingen tvil om at Mjølnerød-traveren til tider har litt problemer med aksjonen. Men styrke er det store mengder av i denne 4-åringen. Jeg har virkelig fått sansen for denne traveren, og jeg tror han kan nå ganske langt. Etter et par løp med galopper og tull, har han nå vunnet to strake. Og det har blitt gjort veldig enkelt. Jeg tror hesten har en fin vinnersjanse igjen her, men han møter et par skarpe konkurrenter. Mjølner Marius travet på 30-tallet i sin andre start i karrieren. Mitt førstevalg.

På alle bonger får og 9 Kaffelars plass. Også denne har stor kapasitet. På en god dag er han en klar vinnerkandidat her. På de to største bongene står jeg på seks hester her. Det er 1 Eiken, 3 Vital Vinter, 6 Riga Viktoria, de to nevnte ovenfor og 11 Odin Faks som vant i ny regi sist.

Husk også på at V5-spillet starter opp her. I den spillformen kommer jeg til å bankerspille 7 Harley D.E i V5-3.

V65-5: 4 Veels Netta får mye spill på seg etter det siste seiersløpet. Det er forståelig det, men til tross for det så er det ingen hest jeg finner spillbar på godt over 60 prosent. Det er mulig det blir litt mindre utover dagen. Hesten er god, og skal selvfølgelig regnes på alle bonger. Jeg går dog i mot.

En hest som 2 Eigelands Rebecca er spilt på tre prosent tirsdags morgen, og denne er ikke mye svakere enn Veels Netta på ren kapasitet. Om Eigelands Rebecca traver underveis er jeg veldig spent på hva hun kan utrette. Hoppa har vunnet tøffere løp enn dette tidligere. 5 T.H Thermina trenger mye klaff for å vinne løp, og over tyve prosent på denne er muligens noe for mye. Men hesten er i form og får plass på forslagene. 8 Fjord Jerka står litt tøft til på tillegg, mot hyggelig strekhester. Men merk dere at denne hesten er i strålende form for tiden. Og får den maks klaff underveis kan den spurte forbi veldig mange ned Momarken-oppløpet.

V65-6: 7 Harley D.E blir min V5 og DD-banker. I V65-spillet har jeg funnet to konkurrenter jeg skal betale for. Men Harley har helt klart en veldig hyggelig vinnersjanse. I den siste starten ble det galopp bak bilen. Slikt kan inntreffe, og det er bare å glemme. Hesten er egentlig ikke noe særlig galopplysten. Kapasiteten til Harley er veldig fin, og jeg tror han er bedre enn dagens hovedopponent 3 Ambitious Voyager. Formen til Hamre-traveren virker til å være veldig fin for tiden. Spurten han leverte på Bjerke nest sist var rett og slett femstjerners. I dette løpet blåser fort 6 Lady Lara til tet, og om Hamre er med da kan han sitte tidlig i tet, men han trenger ikke tet for å vinne. God sjanse.

3 Ambitious Voyager og 5 Babycat får plass på V65-bongene. Sistnevnte har skuffet meg lenge, men viste klar forbedring på Biri sist og så veldig fin ut over målgang. Kan skrelle til her.

