Svein Ove Wassberg fikser V65-cashen i Bergen

Svein Ove Wassberg og Ulisse Kronos. I kveld kommer de ut i Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En innholdsrik torsdag venter, og her er det en god del å glede seg til. Åby er først ut, og her begynner V4-lunsjen kl.12.20. Deretter blir det også lunsj på Momarken, og da med start kl.13.40. Bergen er først ut om kvelden, og her starter V65-omgangen kl.18.55. Örebro avrunder, og her begynner V64-1 kl.19.30.



Bergen Travpark byr på en klart spennende V65-omgang i kveld, og her skal vi prøve å felle storfavorittene! Dagens beste banker dukker nemlig opp i V65-1, og det løpet tror vi bare at 5 Counterstrike vinner. Er nybehandlet, kuskeplusset, og dukker dessuten opp i dønn riktige omgivelser. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 5 Counterstrike – Er veldig bra, og betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Har matchet MYE bedre hester enn dette, og torsdag kommer den ut nybehandlet samt at den er kuskeplusset med Svein Ove Wassberg. Vinner fra dødens om den ikke finner på noe tull, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne!

V65-2 : 6 Orlandostile – Her er det jevnt mellom de tre mest spilte. Vår ide har en elendig rad, og den er ikke helt stabil. Dog føler vi den er mer stabil enn hva raden vil ha det til. Feilet seg bort på en oppjaget sprint sist, mens den feilet fra seg en andreplass ut på oppløpet nest sist. Tredje sist avgjorde den sprettlett på god tid, og vi tror ikke den taper et løp som dette om den skikker seg. Bjørn Steine opp er også spennende. OBS!

V65-3 : 5 Mc Vet – Er nok ikke helt enkel å finne utav, og den må innom disse galoppene. Gikk sterkt i kulissene etter den siste galoppen sist, og formen er nok ikke så verst. Kan ha blitt behandlet etter det siste løpet, og på ren kapasitet er neppe noe bedre enn den her. Vår frekke tipsener.

V65-4 : 1 Kolnes Kine – Har TO X DG nå, og det er ikke snakk om noen hest man kan stole helt på. Er dog bedre enn raden, og den kan ikke få bedre betingelser enn dette. Nå kan den gå unna i tet, og feilfritt er den trolig helt overlegen her. Motivert favoritt. 11 Grude Odin – Er ikke helt flekkfri i aksjonen sin, men spurtet bra i 27-fart tilslutt sist. Skulle favoritten rote så er Grude Odin helaktuell her. OBS!

V65-5 : 5 Valle Max – Var strålende opplagt til seier sist, og holder sin flotte form. Er dønn riktig ute når det gjelder motstand, og det kan komme en ny seier. For de som leter på dypet, ja, de skal se litt opp for 6 Lukas. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og var ikke tom i mål etter sene luker sist. Har egentlig fin grunnkapasitet, og skulle favoritten være noe under pari så er fakta ikke Lukas helt ueffen.

V65-6 : 1 Maxundalex – Er veldig variabel, men knallgod når den først har dagen. Det var den tredjesist, og den imponerte oss da stort. Har ikke vært like bra i løpene etter det, men det er slik denne kan være. Fra innersporet er den sikret et bra opplegg, og blir den bare ikke fast så skal den hevde seg i et løp som dette. OBS! 13 Ulisse Kronos – Er tilbake hos eieren, og i den regien har den ikke gjort mange glad tidligere. Vi velger derfor å spekulere mot favoritten.