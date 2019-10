Svensk jackpotbanker på Leangen

Helle Spik er som alltid aktuell når det er kjøring på Leangen. Så også i kveld når det er jackpot og landsdelskamp på menyen. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Undertegnede er på hjemmebane i kveld og kan blant annet by på følgende godbiter til folket:







Det er landsdelskamper mellom Trøndelag og Jämtland på Leangen - en tradisjon som fortsatt står sterkt mellom de to landsdelene. Årets andre oppgjør finner sted i kveld og vår banker for kvelden kommer fra den svenske siden av grensa.







8 Assault (V65-2) trives som fisken i vannet under sal og gjør stort sett aldri et dårlig løp. Den Daniel Wikberg-trente montèspesialisten kommer fra seier på Solvalla og møter helt riktig lag på Leangen i kveldens løp. At distansen er 500 meter kortere denne gang spille normalt ingen rolle. Det bør være snakk om en topp vinnersjanse! Kveldens banker.







9 St. Raphael Decoy (V65-1) har hatt en liten løpspause grunnet manglende oppgaver, skal vi tro trener Tom Forkerud. 6-åringen vant på Momarken i sin siste start tilbake i midten av august og trives fortreffelig over litt lengre distansen - akkurat som det er i kveld. Han står også fint inne i løpet grunnlagsmessig og møter ikke verre motstand enn at han må tidlig på bongen.







8 Mireldine (V65-3) kan faktisk være en vinner på direkten. Hoppa står perfekt inne i løpet og har en kusk som kjenner henne godt fra tidligere oppsitt. Hun pleier som alltid å være godt forberedt når hun kommer til start og kan også flytte beina fra start. Skulle hun komme seg tidlig foran er hun høyaktuell. Verdt et tidlig kryss i sin første start etter lang pause!







V65-4 er et tidsløp uten de klar forgrunnsfigurene. 11 Judison blir nok favoritt på sin store kapasitet, men Dotterud Teddy-sønnen er langt i fra noe sikkert og sjansen for galopp er som alltid tilstede. Feilfritt snakker vi trolig om løpets vinner i dette tidsløpet, men her kan det lønne seg å gardere bredt.







2 Juni Goggen (V65-5) kan være litt variabel. Svenskegjesten imponerte stort da han vant på samme bane nest sist, mens han ikke kunne stå imot 8 Guldtopp sist de møttes her 14/10. Sistnevnte er belastet med 20 meter tillegg denne gang og Juni Goggen tidlig i front skal noen og enhver få litt å bryne seg på. Vår vinner.





9 Moni Viking (V65-6) er en voldsom hest på sitt beste som kommer tilbake etter lang pause. Lyng-traveren rapporteres strålende i trening og siktes mot svensk V75 før et nytt Frankrike-eventyr står på trappene. På normalform skal han ta seg av dette, men etter lang pause velger vi å gardere moderat. En tetsugen 4 Tempel L.B. kan bli lei å hente inn. Vi gleder oss til dette løpet!







