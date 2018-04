Svært spennende V65-lunsj på Romme

Leif Witasp er aktuell i dagens V65-lunsj. Foto: hesteguiden.com

En deilig WEEKEND venter, og allerede i dag er det mye å glede seg til. Romme er først ut med en spennende V65-lunsj kl.12.45. Deretter byr Biri på en herlig V65-omgang, og løpene på banen med den vakre beliggenheten starter kl.18.55. Umåker er sist ut denne fredagen, og nesten som vanlig er det åpent/spennende fra den banen. V64-1 begynner kl.19.30.

Det er ingen enkel V65-lunsjomgang Romme byr på denne fredagen, og det er en omgang vi liker skarpt. Flere godbiter er nemlig jobbet frem, og bankeren kan fort bli en HIT for den nye treneren. Magnus Träff har fått inn kapable 2 Carbure på stallen, og vi er inne på at den kan være klink direkte. I V65-spillet står den alene på alt.

V65-1 : 8 Ibby Jean Boko – Dette er ingen dum traver, og som nesten helt uspilt i innledningen er den spennende. Den har passert mål med krefter igjen to ganger på rappen, og nest sist leverte den for eksempel en sisterunde i 13-fart… Duger om den blir kjørt med, og vi setter den HELFREKT først.

V65-2 : 1 Fancy Cougar – Helskummelt hoppeløp med ferske hopper. I slike løp er bred gardering veldig ofte det smarteste, og også noe vi går for her. Hesten som plasseres først fikk aldri helt sjansen på Solvalla sist, den hadde ikke mye igjen, men fullførte uansett fint i 15-fart. Prøves fra nydelige betingelser nå!

V65-3 : 12 Roofparty – Er veldig lovende, og vi har latt oss imponere av den. Så mektig ut nedover oppløpet sist, og den vant med masse krefter igjen. Nå skal den gå bakfra, og på en rask bane trenger ikke det å bli like enkelt. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke den fra en slik utgangsposisjon. PS. 3 Syntax Broline – Kommer ut fra formstallen til Fredrik B. Larsson, og den gikk et helt svett løp etter pause sist. Var veldig hissig i dødens, den dundret på, og var altså heroisk i nederlaget. Kan opplagt slå til om det klaffer bedre nå.

V65-4 : 2 Carbure – Har vi latt oss imponere litt av, og det er en traver med en ordentlig bra innstilling. Ble skadet etter sitt siste løp, den ble solgt, og er altså kommet inn på stallen til meget dyktige Magnus Träff. Rapportene er fine, og dette kan opplagt dreie seg om en klink vinner direkte. VI TROR HARDT!

V65-5 : 4 Mikado Amok – Har sett SMELLBRA ut etter at man rykket skoene på den. Den satt BOM FAST med alt igjen nest sist, og det sprudlet av den i målgangen da. Nå sist fikk den sene luker, og var ikke tom over mål bak en såpass god hest som Mariluck. Duger ALLE DAGER i uken om det klaffer litt på veien, og fra et fint spor iler vi til med tipsnikken!

V65-6 : 2 On Track Piraya – Kommer ut fra «demontreneren» Nicklas Westerholm (25% seire i 2018), og den er en motivert tipsener i finalen. Dyktige Nicklas tar aldri ut hestene sine etter pause uten at de er vel forberedt. Står nydelig inne i dette løpet, sporet er helt perfekt, og sjansene for seier må være gode. SPILLES!