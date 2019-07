Svært spennende V65-omgang på Sørlandet

Tom Erik Solberg og Tangen Frikk. Søndag kjører Geir Mikkelsen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med knallsterke V65-tips til Kalmar 27. juli - Kr.1 920 ble til Kr.11 414!

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere. Følgende info ble servert på godbitene:

V65-1 : 7 Virgin Maiden – Småskummelt innledningsløp som ikke er helt lettløst. Vær også OBS på at dette er et forsøk til en finale som kjøres kl.23.45. Vår ide så vi i varmingen sist, og den varmet opp som en klink vinner. WOW, for et inntrykk! I selve løpet pangstartet den fra tillegget, og fikk rygg leder. Der ble den sittende bom fast med vinnerkrefter over mål. Vi likte denne såpass skarpt at den bare må prøves nå!

V65-5 : 5 Tengil Face – Har en meget fin oppgave foran seg her, og vi liker dessuten at den får opp Kevin Oscarsson i «jollen». Tengil Face har gjort flere sterke løp over stayerdistanse, og blitt matchet i ganske tøffe omgivelser. Nå er det relativt billig i mot, og blir den bare ikke fast på innersporet må sjansene være gode. Vi banker på den lille bongen.

Det store høydepunktet søndag skjer på galoppen, og det er altså TRIPPEL V64-JACKPOT i lunsjen som starter kl.12.45. Det betyr at det ligger hele 932 000 ekstra i sekserpotten! Deretter skal vi til Åmål hvor V75-1 starter til fast tid - kl.15.00. Sørlandet avrunder søndagen med en internasjonal V65-omgang kl.18.15.



Det er alt annet enn enkelt å være spiller på Sørlandet i kveld, og dette er en omgang med et voldsomt potensial. Det finnes ingen "sikre bankere" i denne runden, og dermed måtte vi ta en sjanse for å komme til mål på de flate bongene. Nykommeren til Geir Mikkelsen, 4 Tangen Frikk, ble valget, og er denne på sitt beste direkte, ja, da tror vi ikke den taper. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 6 Mietor – Innledningsløpet er VIDÅPENT, og her er ikke akkurat mange sjanseløse. Vær også OBS på at tilleggshestene har 40m tillegg… Vår ide har ikke gjort mange glad den siste tiden, men nå er formen endelig på riktig vei? Feilet fra seg en bra premie sist, og tidsmessig hadde den gått ned mot 26,0/2100ma uten galoppen. Dukker opp langt fremme i et løp som dette om den bare skikker seg, og som for lite spilt er den verdt et forsøk.

V65-2 : 8 Ixelle Bolets – Er en nykommer fra kvalitetsstallen til Tjomsland, og selv om ikke dette er noen stjerne så er det trolig en hest som har et aldeles for lavt grunnlag på konto. Spurtet meget sterkt på Wolvega nest sist, og da gikk den altså 14,0/2100ma, noe som er bra på en ikke veldig kjapp bane. Er trolig best med et ryggopplegg, og med flyt kan dette være en sikker vinner direkte. SPILLES!

V65-3 : 7 Kos Frigga – Nytt veldig åpent oppgjør, og her kan det opplagt være smart å bruke en del hester. Vår ide er en av de med best form i feltet, og den har vært svært oppløftende to ganger på rappen. Her er den veldig riktig ute når det gjelder motstand, og med litt flyt på veien burde den duge godt. OBS!

V65-4 : 2 Valle Hugo – Var det gode rapporter på etter kastrasjon sist, og den virket også veldig forbedret i selve løpet. Var ikke slått når den feilet ned mot siste sving, og den varslet altså form direkte etter oppholdet. Her er det med veldig få unntak overkommelig i mot, og tar denne bare i hele veien så skal mulighetene være fine.

V65-5 : 6 Rebella Mystic L. – Er ikke enkel å sveive inn, men den har aldri vært bedre enn nå, og den har varslet toppform to ganger på rappen. Gikk HELPIGG i mål etter veldig sene luker nest sist, mens den aldri fikk helt sjansen heller sist. Nå er den veldig riktig ute i grunnlaget, og her vil vel Undem kjøre i andrespor? Kan helt klart sitte der nå om det bare klaffer litt på veien. OBS!

V65-6 : 4 Tangen Frikk – Kommer ut i regi Geir Mikkelsen denne søndagen, og dette er en hest vi virkelig er spent på. Er best på ren kapasitet, og det er første gang ut man bare må prøve seg på denne. I en VIDÅPEN V65-omgang tar vi en sjanse, og klemmer til med denne som en frekk og spennende banker!