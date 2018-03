Svært spennende V65-omgang på Umåker

H.G Mode kommer ut for andre gang i sin nye regi på Umåker i dag. Det ble galopp sist, revansjerer han seg i dag? Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nå skal alt dreie seg om Umåker, som endelig har sommerbane igjen. Jeg synes omgangen er veldig spennende spillemessig, med flere åpne løp. Jeg finner mine to bankere i fjerde og sjette avdelingen.

Jokeren tar dette

Jeg tror meget hardt på 1 New Joker i V65-4. Jeg pleier sjeldent å spille hester som har startet lite banker, men utifra det jeg har sett har ikke 5-åringen vært i nærheten av å galoppere i sine to første starter i karrieren. Og han har opptrådt meget fornuftig. Nest sist tapte han med nese, men hadde kusken kjørt til tet etter 500 meter, så hadde han vunnet. Han gikk dog 1.16,0 siste tusen på isbane fra dødens i løpsdebuten. Nå sist var det nok en gang isbane, men da var det aldri snakk om saken. New Joker ble kjørt meget offensivt og vant kontrollert fra dødens. Innsatsen og inntrykket var femstjerners. I dag er det dags for debut på sommerbane, og hvor fort kan egentlig New Joker trave fra tet i dag? Jeg tror hesten kan gå en 15-tid, og da er tilleggshestene sjanseløse. Jeg håper og tror hesten er like god som jeg hevder han er. Jeg går nemlig all in på 1 New Joker i både V65- og V4 spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Strekhest til topps?

Jeg tror klart mest på 3 Guli Vinn i V65-1. Det har mye med løpet han gikk sist å gjøre. Da møtte 5-åringen nemlig på 8 Bork Faxa. De to sto da på lik distanse, mens i dag har Guli Vinn tyve meter forsprang. I løpet nå sist skilte det et hestehode på disse over mållinjen og de var helt jevngode. Guli Vinn rekordforbedret seg altså med tre hele sekunder og gjorde sitt desidert beste løp hittil i karrieren. Det var virkelig et fint inntrykk, og det etter en liten pause. Trolig er vallaken enda et hakk bedre i dag, og jeg tror sjansene er gode for seier.

8 Bork Faxa blir trolig favoritten til salen i løpet, og det er forståelig. Vi snakker om en hest som ikke har tapt på sine fire starter hittil i karrieren. Må med på alt av forslag, selv om jeg tror han kan gå på sitt første tap i dag. 1 Sorm Järven var meget god nest sist etter galopp, og jeg tror 9-åringen kan hevde seg i dette løpet. Må med her. 11 Lia Lisa er kapabel, og kan vinne om alt klaffer. 9 H.G Mode er veldig kapabel. Vi har sett han gjøre flere toppløp her hjemme, men hesten virker helt umulig og galopperer hver gang. Skal regnes på sin kapasitet.

Östman og diamant i V64-2

Jeg synes førstevalget i den andre avdelingen skal være 5 Pandora Diamant. Hoppa har virkelig tatt steg den siste tiden. Nest sist sitter hun fast for lenge i et tøft V75-løp som ble vunnet av gode Mon Etoile. Inn i mål hadde hun full fart og bekreftet form. Derfor var det svært lite overraskende at hun spurtet inn til seier på Bergsåker for to uker siden. Hoppa så strålende ut for dagen. Volteegenskapene hennes er gode, og jeg tror hun vil skaffe seg en tidlig fremskutt posisjon her. Jeg mener dette er hesten med best form i feltet og det er liten tvil om at hun fortjener å være førstevalg.



Linus og Ove

Jeg kommer til å sette 6 Polar Linus og Ove A. Lindqvist som førstevalg i V65-3. Vallaken har nå rukket å bli hele 10 år, men formen er bedre enn på lenge. Fjerde sist spurtet Polar Linus strålende til annenplassen bak gode Gyri Gutten. Mens han tredje sist gikk en svett opphenting etter galopp. Nest sist møtte han på gode hester som Joel Klipp, Grude Svarten og Finnskog Odin. Da fikk ikke Polar Linus travet til å stemme, og ble uplassert. Derfor var det spesielt gledelig å se hesten tilbake på topp nå sist. Måtte trave store deler av løpet i dødens, men sto på meget sterkt og tapte kun med en nese for 5 Storvinna. Sistnevnte som fort blir favoritt i dette løpet. Jeg tror klart mest på 6 Polar Linus og det blir mitt objekt.



Hanna Oloffson fortsetter fremgangen?

I V65-5 tror jeg 9 Victory Streamline kan vinne. Vallaken har rukket å gjøre fem starter i år, og vært på trippelen i fire av disse. Ingen av disse er seire, men jeg blir overrasket om hesten ikke vinner løp snart. Han er nemlig i toppform. Sist fikk ikke 7-åringen åpning før midt på oppløpet, men han rakk å levere en meget fin sluttspurt til andreplassen. Inntrykket over mål var utrolig fint. Dagens motstand har vallaken møtt på før, og hevded seg. Dette er hesten med best beviselig form på slutten, og jeg tror Victory Streamline runder mange de siste 3-400 metrene. Herlig førstevalg.

Jeg synes også 4 Oleander Face og 10 Eder Bob skal tidlig på forslagene. Det er to gode hester. Sistnevnte er trolig feltets beste, men har skuffet radikalt på slutten. Møter enklere motstand i dag.

Pausehest banker?

9 Comewithaflash er normalt bedre enn sine konkurrenter i V65-6. Hoppa som er oppstallet hos Ingemar Hultqvist virket sliten i løpene før den tre måneders pausen hun har hatt nå. Det er fullt forståelig. Hoppa hadde holdt formen lenge og gått flere tøffe løp. Vant på 1.12,0 tredje sist og var helt rå den dagen. Da var hester som Taffy og Betel Am helt sjanseløse. Hun gikk faktisk 12-tider flere ganger i løpet av fjoråret. Hultqvist, som trener hesten, melder om at hoppa er klar for dagens oppgave. Hun har trent fint og er i fin form. Hun kan vinne dette løpet uten å være i toppform. Ingen av dagens motstandere har vist noe skremmende tendenser, og jeg mener hun har en solid sjanse og skal regnes som dagens nest beste banker i V65-spillet. Hoppa blir og min DD-banker for dagen.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen