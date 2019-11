Talentfull banker i spennende V65-omgang

Jörgen Westholm er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

7 Arwen T. Dream (V4-1) – Er en annen som neppe blir mye spilt, men som er spennende. Den spurtet strålende etter sene luker nest sist, mens den ble sittende bom fast som fulltanket sist. Var da med på en ganske tøff åpning. Kan sitte der med litt bedre flyt nå.

Romme disker opp med en særdeles spennende lunsjomgang denne fredagen, og dette er en omgang som vi virkelig liker. Bankeren dukker opp i V65-1, og vi er veldig inne på av Järvsö Majlis tar sin fjerde strake seier. Har fart langt utover det grunnlaget den har på konto, og her skal de andre få kjørt seg. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Järvsö Majlis – Er en lettbeint hoppe med stor fart i kroppen sin, og den jakter altså sin fjerde strake seier. Er moden for senke rekorden sin MYE, og med kun en hest på strek her så er vi litt inne på at Wiktor Kylin-Blom setter fart direkte. Vi tror på en TOPP MULIGHET!

V65-2 : 12 Mogas Casandra – Er dagens beste OBJEKT i lunsjen, og en hest vi fakta tror mye på. Når dette tipset ble lagt ut hadde den 1,3% av innsatsene på seg… Den kom ut etter et lengre avbrekk nest sist, og ble da sittende bom fast som fulltanket på 16,8/2140ma. Nå sist feilet den direkte med volte, men spurtet bra i kulissene tilslutt, og kom til mål med krefter igjen. Vi hadde 13,7 s 800m på klokken. Møter en SVÆRT billig gjeng i dette lunsjløpet, og den må virkelig passes. VÅR FAVORITT!

V65-3 : 9 Ivanhoe – Debuterer for Oskar J. Andersson her, og den må være spennende direkte. Er SVÆRT grunnkapabel, og den er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Det er første gangen ut for ny trener den skal spilles, for neste gang kan den være «oppbrukt». Vår soleklare ide!

V65-4 : 14 Järvsö Kristian – Her er det VELDIG åpent, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi prøver oss med blir ikke mye spilt, og når dette tipset ble lagt ut var den et 10-valg. Dette er en sportrapp, og den har nest mest penger på konto. Hvordan er så formen? Den er fakta BETYDELIG bedre enn raden, og sist ble den sittende bom fast. Får den bare aksjonen å stemme, ja, da er fakta denne ikke så verst. Prøves som en mulig storskrell.

V65-5 : 2 Turenne – Har vært bra i comebacket, og var bunnsolid til seier fra dødens sist. Vi likte dog mindre at den var veldig svett i kroppen sin, og det trakk ned. Her får den gratis tet, og den har en STOR sjanse om den leverer på sitt beste. Veldig motivert favoritt.

V65-6 : 6 Radjah D’Inverne – Tre hester kan vinne finalen, og den spennende av dem er vår ide. Fungerte ikke optimalt på en dårlig bane nest sist, men spurtet uansett meget sterkt. Nå sist fikk den aldri sjansen, og ble sittende bom fast med vinnerkrefter igjen. Møtte da knalltøff motstand. Har vinnerform i kroppen, og nå kommer vel seieren?