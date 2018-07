Talentfull kusk og hest viser veien mot V65-cashen

Pål Buer og Tiffany Yellow. Tirsdag kjører Bjørn Steine. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Oviken sparker i gang tirsdagen med V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Stavanger, og Forus. Her begynner V65-1 kl.18.55. Sist ut denne tirsdagen er Solvalla, og her er man i gang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Det finnes klare favoritter i dagens V65-omgang på Forus, men vi er ikke trygg på at de innfrir, og vi spekulerer mot flere av dem. Dagens beste banker blir kjørt av kusketalentet Bjørn Steine, og på våre bonger står 2 Tiffany Yellow alene i V65-4. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Elite B.R. – Har vært ute i LANGT tøffere omgivelser enn dette de siste gangene, og den går ned MANGE klasse når det gjelder motstand nå. Kommer ut i ny regi, og vi liker dette når hingster skifter miljø. Er veldig kjapp i vei, og prikker bare Kringeland starten her, ja, da kjører nok han til direkte. Må bare prøves mot en såpass billig motstand som dette, og for oss er det en klar tipsener.

V65-2 : 2 Pågangsmot – Varslet STORFORM direkte etter en lengre pause sist, og nå må man være på vakt. Feilet altså med ALT igjen når Wiig skulle bakke seg åpning mot siste sving, tapte mye, men kom enormt bra tilbake nedover oppløpet. Hadde vunnet det løpet, og gått en 24-tid uten galoppen. Er fort ytterligere forbedret nå, vi tror på tidlig tet, og da kan den umulig bli enkel å ha med å gjøre. PS. Har tidligere stått på likestart med 6 Tomeld ØK som den her står 40m foran…

V65-3 : 6 I.T. Jaros – Begynner Ove Wassberg å finne ut av, og man skal være forsiktig med å undervurdere den for mye. Feilet under press mot den siste svingen sist, men kom sterkt tilbake i kulissene. Gangen før spurtet den strålende, men kom akkurat for sent (30,4 s 300m). Ove er en mester på disse litt vriene «kaldingene», og nå som han virker å være veldig på riktig vei med denne, ja, da må vi bare varsle. PASSES!

V65-4 : 2 Tiffany Yellow – Er dagens beste banker på Forus. Den var GOD i nederlaget sist, og da vandret den altså utvendig leder. Vi hadde 13,7 s 300m på klokken. Gangen før vant den enkelt etter relativt tidlig tet. Her er det veldig billig i mot, kusken gjør det stadig bedre, og fra et nydelig spor må sjansene være store. ALL IN!

V65-5 : 9 Rock’n Rolling – Er et nytt løfte fra Preben Haagensen, og det kan være en banker for de som ønsker å gå tynt. Står med tre strake nå, og den vant veldig enkelt med krefter igjen sist. Bakspor betyr ikke noe, og blir det bare litt tempo er denne giftig tilslutt. Vi tror på en topp mulighet, og banker den i DD-spillet!

V65-6 : 4 Misi Ø.K. – Har d løsnet for, og den taper ikke dette løpet om den går feilfritt. Var strålende opplagt på Sørlandet sist, og den vant ukjørt på 29,8 da. Her får den normalt gratis tet, og da blir vi alt annet enn overrasket om den noterer seg for en 28-tid. Er en banker for de som vil løse et ellers åpent løp tynt.