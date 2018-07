Tar V65-spillerne med Storm

Storm Teddy og kusk Arve Sjoner. Mandag kommer de ut på Leangen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Mandagen er som vanlig svært innholdsrik for vi som elsker å spille på hester, og allerede kl.11.10 venter det en fransk lunsj på Bjerke. Klokken 12.20 skal vi til Göteborg, og Åby. Leangen byr så på en FYLDIG meny med både V4/V65/V5, og løpene på Leangen er i gang kl.18.10. Dagens høydepunkt skjer imidlertid på Rättvik. Her er det nemlig JACKPOT i V64-spillet, og det ligger over 1,6 millioner ekstra i sekserpotten. V64-1 begynner kl.19.30.



Det er nesten som vanlig spennende når det skal dreie seg om løp på Leangen, og igjen har vi mye å glede oss til! Flere av løpene er veldig åpne, det vrimler med spillbare objekter, og bankeren som vi landet på taper ikke om alt går riktig for seg. 13 Storm Teddy (V65-6) er en ordentlig kanon blant 3-åringene, og normalt jogger den rundt dagens motstand. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Seaborn Santana – Var enormt forbedret etter et lengre avbrekk sist, og den ble da sittende bom fast tilslutt. Var litt for hissig underveis, men ellers virket denne hoppen å være en god del bedre enn det grunnlaget den har på konto. Står spennende til på strek nå, og skulle den kanskje være ytterligere forbedret, ja, da skal de andre få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 4 N.Y. Grande Terre – Her var altså Torkil Steinshaug en 60,6%’er med 1 Daddy’s Angel når vi la ut tipset, og akkurat det kjøper vi ikke. Draget vårt har fått fire løp i kroppen etter pause, og nå sist satt den bom fast med draskylappene oppe. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og skal man først spille kusker som Gudmund Dahle, ja, da må man spille de fra gode spor. N.Y. Grande Terre er med garanti en av de beste på kapasitet i dette feltet, og med full form i kroppen er den altså spennende. OBS!

V65-3 : 10 Supreme Sugar – Er egentlig en god montehest som ikke har fått det helt til i år. Var dog bunnsolid i nederlaget tredje sist, og leverer den noe slikt her, ja, da dukker den opp på foto. Kommer nå ut etter litt over to mnd pause, og den skal bli spennende å følge med dyktige Nina Stene på ryggen. Prøves som en helfrekk ide i et ellers spennende monteløp.

V65-4 : 10 Stensvik Marikken – Var elendig sist, og den kan nesten ikke ha vært helt frisk da. Var meget god tredje sist, og den var i det hele tatt noe bedre enn raden før dette svake løpet sist. Nå er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, en mnd pause kan fort ha gjort veldig godt, og den er litt spennende i et såpass billig løp som dette. SE OPP!

V65-5 : 9 Longcat Hanover – Har vært knalltøft matchet over tid nå, og den har levert solide innsatser gang på gang. Fjerde sist var den for eksempel kun en lengde bak en hest som Code Bon, og det er liten tvil om at Longcat Hanover er veldig bra når den leverer på sitt beste. Her står den nydelig til for å smyge med, og blir det bare litt tempo er feelingen at den blåser en gjeng som dette. Motivert favoritt.

V65-6 : 13 Storm Teddy – Liker vi skarpt, og dette er en ordentlig lekker 3-åring. Gikk 23,2 s 300m sist, og den var ikke veldig langt bak en såpass god hest som Rappstjernen. Feelingen er at Storm Teddy kan være den beste i årgangen om den fortsetter å utvikle seg, og normalt skal den bare jogge rundt en gjeng som dette. Andre omvendt i volten passer perfekt, og dette er dagens i særklasse beste banker. ALL IN!

