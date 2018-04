Tengsareid viser vei på Klosterskogen

Åsbjørn Tengsareid er høyaktuell foran kveldens V65-omgang på Klosterskogen, og kusker flere hester som blir mye spilt.

Vi har en feiende flott travuke foran oss, der det store høydepunktet er V75-kjøringen på Bjerke lørdag. Det er altså snakk om gulljackpot, og førstepremiepotten blir doblet. Vi skal før den tid gjennom flere fine travkjøringer.

Uken innledes av vårt naboland med V4-kjøring fra Rättvik. Her må spill være levert før 12:45. Kvelden byr så på en meget vrien V65-omgang fra Skien og Klosterskogen, der frist for V65-spill er 18:55. Sverige kjører sin V64-omgang i Östersund, og her må bongene være levert før 19:30.



Nå er det kun fokus på Klosterskogen, der jeg finner min hovedbanker i V65-2. Dagens beste objekt tror jeg er å finne i V65-6.



Hesten er i toppform

I V65-2 tror jeg mye på at 2 Zenit Zofia og Åsbjørn Tengsareid vinner. Revenue-datteren rakk å vise tegn på kapasitet i fjor, men fikk det aldri helt til å stemme. Hoppa fikk derfor en lang pause fra september til februar. Hun har gjort tre løp etter pausen. Første gang ut ble hun kjørt ekstremt passivt, men fikk åpning i den siste svingen og spurtet godkjent. Nest sist galopperte hun bak startbilen og tapte mye. Opphentingen var av beste merke, og jeg likte virkelig farten til hoppa inn i mål. På Jarlsberg nå sist gjør hun karrierebeste med å spurte inn til en strålende annenplass. Hun hadde full fart i mål, og så veldig fin ut. Formen har bare blitt bedre for hver start 5-åringen har gjort etter pause. Dagens motstand er klein, og jeg er inne på at hoppa vinner dette løpet uansett posisjon underveis. I en vrien omgang blir 2 Zenit Zofia dagens beste banker.



Vinner fra siste indre?

Jeg tror 3 Myhreng Brage vil få et fint løp i V65-1. Mitt klare startsidescenarioet blir at hesten piler til tet, og slipper til 4 Eikfaksen. Jeg tror ikke sistnevnte har lyst til å slippe teten, og da vil Myhreng Brage få et meget fint løp. Jenny Thygesen sin traver er i virkelig god form for tiden. Nå går også Bork Odin-sønnen til mål på mellomdistanse. Dette var tidligere en utpreget sprinter. Hingsten var strålende treer bak Emil Mollyn og Eidshaugsjerven på Bjerke sist. Var og dyktig toer bak Faks Mollyn tredje sist. Formen er på topp og med det rette løpsopplegget er 8-åringen en het vinnerkandidat i innledningen. Blir mitt klare objekt.



4 Eikfaksen blir det klare andrevalget mitt. Jeg tror dette er tethesten i løpet og formen er virkelig på topp for tiden. På det minste forslaget står jeg på 3 og 4.



Videre får 1 Kaksen og 6 Villas Cato plass på resten av forslagene. Jeg er spent på førstnevnte etter en pause. Dette er en traver litt utenom det vanlige, men han sliter med altfor mye galopper.



Hva kan Sandra etter pause?

I V65-3 har jeg lyst til å trekke frem 7 Nelson Sandra. Hoppa kommer i dag tilbake etter en fire måneders pause. Før den nevnte pausen gjorde hoppa flere gode løp. Tredje sist prøvde hun seg i kvaliken til fjorårets hoppekriterie. Det ble en stor skuffelse da hesten skrittet i mål som sistehest. Hun var nok ikke klar for en slik oppgave. Det siste løpet hun gjorde før pausen på Bjerke synes jeg dog var meget positivt. Var kun slått av gode Kleppe Elfina, og gikk et fint inn i mål. Det som er spennende foran dagens løp er at alle skoene trolig blir tatt av for første gang. Det kan gi store utslag, og jeg tror Moe Svarten-datteren kan bedre enn vist hittil. Nelson Sandra er en klar vinnerkandidat i løpet.



1 Glans Tider blir klar favoritt, og står fint til på strek. Hesten skuffet sist og var sliten i den siste svingen. Han står i dag tyve meter bedre inne enn 2 Nesvik`n, men var klart slått av denne sist. Jeg synes uansett at begge disse to skal regnes, men er skeptisk til 1 Glans Tider da han blir såpass stor favoritt. 8 Kleppan Tina og 9 A.H Svarten skal og regnes. Jeg synes det er flere hester som har vist god kapasitet i dette løpet, og kommer til å gardere bredt på alle forslag.

Tengsareid også i fjerde avdeling?

Om 3 Neslands Faksen ikke galopperer i V65-4, så tror jeg dette er en vinner. Hingsten har stor grunnkapasitet, og jeg tror det blir en ekstremt vanskelig oppgave for tilleggshestene å hente inn Neslands Faksen om han oppfører seg. Hingsten har galoppert i sine to siste starter, noe som gjør meg litt usikker. Jeg tror dog ikke det er noe feil med dagens form. Han var strålende vinner tredje sist på Bjerke. Kunne gått en 25-tid da. Nest sist ble alt feil da han tapte 30-40 meter den siste runden. Allikevel galopperte han bort en trolig seier i siste sving. Jeg håper og tror Norheim Faksen-sønnen går feilfritt i dag. Dette løpet er så riktig for 3 Neslands Faksen, og det blir derfor dagens nest beste banker for meg. Jeg går all in i V5-spillet.



Tohesters-lås i den femte avdelingen

5 Two To Tango skal være favoritt i løpet. Det ligger ann til at hoppa vil få tet på et tidlig tidspunkt og da er sjansene for seier gode. Hun var klar favoritt på Sørlandet sist, men fikk en elendig star og måtte bakke seg sist i feltet. Hun leverte en hyggelig spurt, men dårlig tempo i front gjorde det umulig å komme inn i seierssamenheng for Two To Tango. Hoppa duger langt i et løp som dagens. Hun tok blant annet fire strake seiere på slutten av fjoråret og imponerte. Jeg tror formen fortsatt er tilstedet og dette blir mitt førstevalg.

Jeg kommer også til å ta med 9 Logial Elegance på alle forslag. Dette er en god traver som gjorde flere solide løp i fjor. Hun er og vant med å møte klart bedre hester enn dagens, og det blir spennende å se hvordan hun presterer første gang etter pause. Disse to hestene blir mitt lås i den femte avdelingen.

Formhest kan vinne som lite spilt

6 Divided Dream blir mitt klare objekt i V65-6. Hesten vinner sjeldent da hun er avhengig av å få det servert underveis. Gjør hun det i dag, tror jeg 7-åringen kan blåse ned dagens motstand. Hun satt bom fast sist nå sist og så veldig fin ut. Det løpet hadde Divided Dream vunnet enkelt med åpning. Hoppa gikk også et meget sterkt løp nest sist i V75. Formen er på topp og hun blir garantert for lite spilt. Et motivert objekt.

8 Sunrise Yankee får og plass på alt av forslag. Hun har vist form lenge nå, og viste det sist med å bli fjerde i V75-løpet Twigs Briard vant. Med det rette løpet spurter hun meget fort. Da jeg spiller to favoritter i DD-1, prøver jeg å stå på disse to i DD-2. Vi vil få god odds om dette går inn.

