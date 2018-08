Tetbankeren taper ikke på Biri

Towanda's Classic er høyaktuell i V65-spillet på Biri. Hesten har en veldig fin vinnersjanse. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Vi tar fatt på en ny dag, og nok en gang er det masse snadder på travmenyen. Det hele begynner med en strålende V65-omgang fra Romme, der frist er 12:45. Til kvelds blir vi servert en finfin V65-omgang fra Biri. 18:55 er fristen for å være med i V65-spillet. En svært spennende V75-omgang venter fra Bergsåker. 19:30 er fristen for V75-spill!

Ikke glem at det er en helt strålende weekend for oss som elsker trav. Det er fulgt opp med store omganger og strålende spilleløp fra lunsj til kvelds.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lerum med fulltreffer i V4-lunsjen 20. august

Det ble ikke helt lettløst i lunsjen til Vaggeryd denne mandagen, og ingen av favorittene vant. Vår største bong på Eksperten (fire andeler a Kr.500) var uten banker, og prikket fire riktige. Utbetalingen ble fine Kr.9 163,-. J.J. (3-valg) var en herlig DD-banker, og vårt minste DD-forslag til Kr.180 betalte ut Kr.967,-. Følgende info ble servert på J.J.:

V4-4 : 2 J.J. – Er i en helt fantastisk form, og snart må vel det komme en seier? Den spurtet strålende, og gikk helpigg i mål mot tøff motstand tredje sist. Fullførte solid i et løp det ble feil i nest sist. Da også i veldig tøffe omgivelser. Nå sist var den god etter en drøy reise. Her er den endelig helt riktig ute, distansen er den riktige, og uten tull på veien tror vi på en topp mulighet. Bankes HELFREKT I DD-SPILLET!

Lerum med sterke V65-tips i Harstad 18. august!

Vi liker disse kjøringene lørdagskveld, for da får man ofte litt ekstra godt betalt på objektene. I Harstad denne kvelden ble det fullklaff på en REKKE BONGER på Eksperten, og samtlige bonger fra kr 864 (fire andeler a kr 250/fem andeler a kr 200) satt som spikret. Utbetalingen på bongen til kr 864 ble meget fine 5 945 kr.

Dagens omgang på Biri liker vi skarpt. Vi tror flere favoritter er sårbare, men har funnet oss en kruttsterk banker som leder fra start til mål.

Sjekk ut dagens V65-analyser:

V65-5: 5 Towanda's Classic. Jeg kan, foruten en galopp, egentlig ikke helt se denne tape dette løpet. Det er en konkurrent som har en viss kapasitet, og det er 6 Positano. Sporene er fordelt slik at Towanda's Classic trolig sitter i tet rundt den første svingen, og til tross for at Positano har fin kapasitet, skal sistnevnte slite med min banker. Hesten til Malmin og Anderssen har virkelig innledet karrieren på en finfin måte. Hun har kun gått løp i år, og det har blitt seks starter. To seiere, en andreplass og to tredjeplasser er fasiten. Tredje sist vinner hun etter sen åpning, men inntrykket var meget godt og hester som Hekla B.R og Hardy B.R var sjanseløse. Nest sist på Bjerke var hesten ekstremt positiv til andreplassen bak Amazing Case fra dødens. Nå sist ble det enkel seier, og hun bekreftet toppform. Den fire år gamle hoppa har vist fine ting bak startbilen, og skal ha svært gode tetsjanser i dette løpet. En vinner om alt går rett for seg. All in i alle spilleformer.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V65-1: 3 Mine. Dette er en hest som har gått flere gode løp i Sverige den siste tiden. I dette løpet kommer 1 Alm Nagano og 2 Brenne Major gjøre opp om teten, men ingen av disse er i noe spesiell form for tiden. Derfor tror jeg denne Mine kan vinne. De tre siste løpene har hoppa gjort i Sverige. Nest sist går Lome Elden-datteren en ordentlig sterk sisterunde. Hun kunne ikke hente inn sol Faksa, men sisterunden ble avgjort på underkant av 24-tallet. Og det med store deler av sisterunden i vide spor. Dette var en meget sterk innsats. Undertegnede trodde derfor hoppa skulle vinne på Gävle sist, men hun havnet nok en gang litt langt bak. Mine måtte gå en langspurt på 8-900 meter, og dette kostet. Uansett, innsatsen til tredje var solid. Sprintdistanse er neppe et minus. Mitt klare førstevalg i innledningen.

4 Spikjuni får plass på alt av forslag. På de større bongene garderer jeg med fler, men for dere som søker en billig løsning er det helt klart mulig å løse løpet på 3 og 4.

V65-2: Det er ingen tvil om at 3 Mailund Jerva skal regnes tidlig. Men jeg kommer ikke til å spille henne banker her. Hun er rask i volten, men ikke rask nok til å holde ute hestene som står i springspor. På en sprint velger jeg da å gå i mot den formsterke hoppa.

Hester som 8 Finnskog Lux og 9 Vangli Lykke, som begge står i springspor er veldig aktuelle her. Begge to har finfin kapasitet og kan vinne på denne sprinten. Førstnevnte har jeg ventet på skal vinne løp over en lang tid. Nå sist slår hesten på en galopp 500 meter fra mål, men viser etterpå at formen er på topp. Sitter bom fast over mål. Tredje sist på Bjerke var Kulblik-traveren enormt god, og uten galopp i siste sving kunne han ha vunnet V76-løpet. 9 Vangli Lykke har gjort flere gode innsatser den siste tiden. Hesten er dog bedre med pisk, men selv her skal hesten regnes tidlig. Og særlig med tanke på dette sporet.

Jeg mener disse tre hestene skiller seg veldig ut. Strekhesten 3 Spang Virmar gikk hyggelig sist, men denne er ikke enkel å sveive først inn. To seire på 41 starter.

V65-3: 10 Willy Invalley. Truls Desserud har en veldig fin traver her. Og i mine øyne utvikler denne seg veldig fint for tiden. Jeg har lenge vært skeptisk til Cromwell-sønnen sin innstilling. Han har dog vist seg mye bedre på den kanten den siste tiden. Tredje sist bare reiser han unna til en klin overlegen seier i Drammen. Nest sist får 6-åringen åpning sent, men ned oppløpet går Willy Invalley nærmest gjennom lydmuren. For et helt enormt inntrykk! Det var derfor trist at hesten galopperte sist. Bak feltet gikk Desserud-traveren en sisterunde på 15-tallet. Han så fin ut. Selv fra dette sporet, synes jeg hesten har en god vinnersjanse. Motivert tipsener og en bankerkandidat!

3 Gringo Boko. Hva som har skjedd med denne hesten etter V75-seieren femte sist er ikke enkelt å si. En ting er sikkert, Kjetil Helgestad er en fagmann og jeg har full tillit til at han klarer å få hesten i ordning igjen. I dagens løp står vallaken meget fint til og har fine muligheter på tet. I form hadde dette vært en bankerkandidat. 4 Kind Of Magic er en hyggelig traver, men ikke noe mer enn det. Hingsten viste hyggelig form tredje sist og nest sist, men skuffet i mine øyne sist. Så seiersfarlig ut rundt den siste svingen, men over målstreken var han sist. Fungerer hesten slik han gjorde nest sist kan han vinne dette løpet, for det er ikke all verdens til motstand, men jeg er usikker etter innsatsen sist. 2 Glazier's Support har kommet i ny regi, og man vet aldri hvordan det slår ut. På kapasitet er hesten mer enn god nok her. Skal passes litt. 7 Grazy Victor gikk veldig fint sist. Det er ingen vinnermaskin dette, men som lite spilt skal 6-åringen passes. Disse fem hestene får plass på alt av forslag, mens på de større bongen garderes det bredere.

V65-4: 7 Utano Marancourt. Dette er en traver som har slitt en god stund med å levere noe særlig resultater. Men nå sist på Solvalla må jeg virkelig si den franske 10-åringen leverte på topp. Han satt sist da det gjenstod en runde, og etter en dryg sisterunde var han tredje i mål. Slikt jeg ser det så ikke hesten så sliten ut da. Dette en sterk hest, som flyter på styrken. Derfor tror jeg at 2100 meter, kontra sprint er en stor fordel for hesten. Innsatsen sist var såpass fin at jeg velger å dra den frem her. Det er heller ingen voldsomt gode konkurrenter i mot.

V65-6: 6 Helten. Jeg er ikke i tvil, dette er feltets klart beste hest. Går alt rett for seg, og Helten går i trav, så mener jeg helt klart at dette er en vinner. For dere som spiller faktor eller samlebonger, så er dette en banker.

6 Helten har jeg fulgt hele karrieren. Allerede i den andre starten viste hesten tegn på veldig høy kapasitet. Det står bare galopp i raden, men fakta er at hesten gikk en enorm opphenting etter grov startgalopp. 10 meter før mål galopperte han på nytt. Gangen etter, fjerde sist, ble det enkel seier på Kongsvinger travbane. Nest sist møtte hesten på Våler Nikolai og Møller Tor. Dette er altså snakk om årgangens aller beste hester. Her strakk ikke hesten helt til, men gikk inn til ny rekord på en fin måte. Nå sist i Sverige går Helten et nytt kjempeløp. Det var kun svært gode Holte Kongen som kunne slå han for dagen. Innsatsen var femstjerners. Med en lignende innsats er sjansene gode i dag. Sverre Skrugstad vinner ikke mange løp i løpet av et år, og dette i kombinasjon med at jeg mener vi har funnet en god banker, gjør at vi ikke spiller hestene alene i V65-spillet. Jeg spiller hestene alene mot 5 Towanda's Classic i DD-spillet. En rekke her altså!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen!



I V65-spillet er den klare konkurrenten 10 Lykkje Tora. Denne har vært veldig god på slutten, og sammen med Helten skal disse to ha fine sjanser til å gjøre opp om seieren.