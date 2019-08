Tjomsland dominerer på Bjerke

Nordsjø Odin har utviklet seg voldsomt i år og vant Svenskt Kaldblodsderby for litt siden. I kveld blir hesten storfavoritt i V65-3 på Bjerke sammen med sin trener og kusk Øystein Tjomsland. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny herlig trav- og galoppuke står foran oss. Tre dager på rad er det duket for klasseløpskvalifiseringer på Bjerke til Kriteriet og Derby for hhv 3 og 4-åringene. Lørdagens V75 avvikles på Forus og søndag er det klart for V75 fra Jägersro med prestisjefylte Svenskt varmblodsderby.

Det har vært en helt ellevill uke vi har laget bak oss med V75 Sommerbonanza som kulminerte med Multijackpot på Bergsåker lørdag. V75-omsetningen lørdag landet på smått fantastiske 153 672 262 kr. Nettavisen traff strålende med tipsene under V75-løpene på Bjerke torsdag og fikset også gode gevinster på Bergsåker lørdag.

Over en halv million innspilt på Bjerke torsdag 22. august

Undertegnede brukte 10 Moe Tyr som banker på mine eksperttips på Nettavisen til torsdagens V75-omgang på Bjerke, men på Eksperten lager vi som kjent også alternative forslag. Torsdag het disse "Siste V75Bjerke" og på halvparten av disse bankerspilte jeg andrevalget 4 Troja Face i V75-7. Det var et veldig godt spill i går. Tre andelslag på Eksperten fikk sju rette. To av dem var komponert med fire andeler a kr 500, mens ett var med fire andeler a kr 899. De to førstnevnte andelslagene betalte tilbake formidable 165 710 kr, mens andelslaget med fire andeler betalte tilbake voldsomme 172 414 kr. Totalt omsatte Nettavisen V75 på Eksperten for ca 50 000 kr på Bjerke torsdag.

Lerum med solid systemklaff på Bergsåker lørdag 24. august

Det ble altså omsatt V75 for nesten 154 mill kr til lørdagens grand finale i V75 Sommerbonanza og sju rette ga formidable 1 864 892 kr i utbetaling. Rolf Lerum kom ikke i land med sju rette, men fikk likevel strålende gevinster på sine systemspill på Eksperten. Seks systemspill (andeler på hhv 200, 300, 1000 og 1995 kr) betalte hver seg 21 087 kr tilbake. Systemspillet med fire andeler a kr 3 995 betalte tilbake 29 160 kr og en flat bong med fire andeler a kr 750 betalte tilbake 34 800 kr.

Mandagen byr på V4-lunsj fra Østersund, mens Bjerke i kveld byr på 10 løp og ekstra V4. I Halmstad er det V64 med JACKPOT og 988 800 SEK ekstra i sekserpotten.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Bjerke. Her er det altså ti løp i kveld. De fire første løpene er kvalifiseringsløp til Hoppekriteriet for varmblods, de tre beste i hvert av disse løpene går til finale. Så er det tre kvalifiseringsløp til Kaldblods-derby, her går de fire første i hvert løp til finale. Bjerkemandagen avsluttes med tre kvalifiseringsløp til Hoppederby for kaldblods, også her går de fire beste i hvert løp til finale. Det er ekstra V4-omgang i kveld, denne har spillestopp kl 18.10. V65-spillet starter kl 18.55 og de to siste V4-løpene inngår i denne. Til sist er det V5-spill med spillestopp kl 20.07. I og med at seks av kveldens løp er kaldblodsløp, ligger det til rette for en flott kveld for Øystein Tjomsland og han kusker da også min V65-banker.

Kun galopp imot?

Det handler om 7 Nordsjø Odin. Hesten var rett og slett helt rå som vinner av Svenskt Kaldblodsderby i Östersund for en måned siden og landet på råsterke 22.0/2140 meter da. Galopperte fra seg seieren i Bollnäs sist, men er normalt ikke usikker. I kveld er det kvalifisering og det viktigste er naturligvis å kvalifisere seg. Men slik Nordsjø Odin har sett ut på slutten, er det nok kun galopp som kan frata ham seieren i dette løpet. 7 Nordsjø Odin blir min V65-banker på Bjerke i kveld.

Full pott for Lura/Wassberg

V65-1 er et kvalifiseringsløp til Hoppekriteriet for varmblods. Gaute Lura/Svein Ove Wassberg blir storfavoritt med 8 Deep Sea Candy i V4-1 i kveld og bankerspilles naturligvis på V4-forslagene der jeg spiller samlebonger.

I V65-1/V4-3 har Lura/Wassberg også med 3 Vittoria B.R. Denne har fått dårlig betalt hittil, men viste prov på sin kapasitet da hun vant overlegent på Bergen travpark sist. Hun blir mye mindre spilt enn 2 H.M. Lovely Corners og 9 Sassy Girl, men når Gaute Lura uttaler at Vittoria B.R. følger Deep Sea Candy i intervallene hjemme, er det verd å se opp. I tillegg krysser jeg for 5 Amazing Street i V65-1 og spiller fire hester på samtlige V65-forslag.

Tre hester skal være heldekk i V65-2

Også V65-2 er et kvalifiseringsløp til Hoppekriteriet for varmblods. 7 Another Creation falt som tung favoritt i V75-1 i Drammen sist, men det var det årsaker til i følge trener Trond Anderssen. Er den beste hoppa i V65-2, men siden hun var langt under pari sist tar jeg med to hester til. 2 N.Y. Rosslyn og 8 Fidanza.

Usikker form på favorittduoen

I V65-4/V5-1 blir 4 Tangen Trygg og 9 Rappstjernen vesentlig mer spilt enn resten. Felles for begge to er at de har litt usikker form. Nå var riktignok 4 Tangen Trygg sterk som treer i Svenskt Kaldblodsderby, men likevel værer jeg skrell i dette løpet og tar med seks hester på det største V65-forslaget.

Kriterievinneren kan ryke ut

Jan-Olov Persson er godt forspent med hester i kveldens Derbykvalifiseringer og i V65-5 har han tre hester med, blant annet fjorårets Kriterievinner Eld Rask. Persson er dog veldig usikker på denne som ikke har startet siden 12. april. Det er dog ikke det tøffeste løpet, så han er en motivert favoritt. Jeg plukker uansett med meg fire og fem hester på de to største V65-forslagene.

Mer Glade Tider for Blekkan eller?

Jomar Blekkan kunne feire en bejublet og meget overraskende seier i Derbystoet med 53-oddseren 12 Glade Tider. I kveld blir hoppa klar favoritt i V65-6/V5-3/DD-2 selv fra tolvtespor. Motstanden er dog ikke allverden, men dette er ei dame som gjerne skal ha det litt servert. Motivert favoritt, men jeg tar med fem hester på de fleste V65-forslagene. I DD-spillet derimot bruker jeg 12 Glade Tider banker.



