Tjomsland-festen fortsetter på Bjerke

Øystein Tjomsland hadde en eventyrlig mandagskveld på Bjerke og vant fire løp. I kveld blir han storfavoritt med Grisle Odin G.L. i V65-3 på Bjerke Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Romme: Vi spekulerer mot storfavoritten

Oddssingel Champions League: Rosenborg har alle muligheter

Oddssingel Ligacup: Southampton har funnet Mane-erstatteren

Vi er vel igang med en ny herlig trav- og galoppuke står foran oss. Mandag var det en rekke flotte løp vi fikk se på Bjerke. Både tirsdag og onsdag er det duket for flere klasseløpskvalifiseringer på Bjerke til Kriteriet og Derby for hhv 3 og 4-åringene. Lørdagens V75 avvikles på Forus og søndag er det klart for V75 fra Jägersro med prestisjefylte Svenskt varmblodsderby.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det har vært en helt ellevill uke vi har laget bak oss med V75 Sommerbonanza som kulminerte med Multijackpot på Bergsåker lørdag. V75-omsetningen lørdag landet på smått fantastiske 153 672 262 kr. Nettavisen traff strålende med tipsene under V75-løpene på Bjerke torsdag og fikset også gode gevinster på Bergsåker lørdag.

Over en halv million innspilt på Bjerke torsdag 22. august

Undertegnede brukte 10 Moe Tyr som banker på mine eksperttips på Nettavisen til torsdagens V75-omgang på Bjerke, men på Eksperten lager vi som kjent også alternative forslag. Torsdag het disse "Siste V75Bjerke" og på halvparten av disse bankerspilte jeg andrevalget 4 Troja Face i V75-7. Det var et veldig godt spill i går. Tre andelslag på Eksperten fikk sju rette. To av dem var komponert med fire andeler a kr 500, mens ett var med fire andeler a kr 899. De to førstnevnte andelslagene betalte tilbake formidable 165 710 kr, mens andelslaget med fire andeler betalte tilbake voldsomme 172 414 kr. Totalt omsatte Nettavisen V75 på Eksperten for ca 50 000 kr på Bjerke torsdag.

Lerum med solid systemklaff på Bergsåker lørdag 24. august

Det ble altså omsatt V75 for nesten 154 mill kr til lørdagens grand finale i V75 Sommerbonanza og sju rette ga formidable 1 864 892 kr i utbetaling. Rolf Lerum kom ikke i land med sju rette, men fikk likevel strålende gevinster på sine systemspill på Eksperten. Seks systemspill (andeler på hhv 200, 300, 1000 og 1995 kr) betalte hver seg 21 087 kr tilbake. Systemspillet med fire andeler a kr 3 995 betalte tilbake 29 160 kr og en flat bong med fire andeler a kr 750 betalte tilbake 34 800 kr.

Tirsdagen byr på V4-lunsj fra Romme. Mens Bjerke i kveld byr på ni løp i kveld. Det er kun kvalifiseringsløp til Kriteriet i kveld. For kaldblodshestene kjøres det tre kvalifiseringsløp til Hoppekriteriet og to kvalifiseringsløp i åpen klasse. De fire siste løpene i kveld er alle kvalifiseringsløp til den åpne klassen for varmblods.

Øystein Tjomsland hadde en helt makeløs kveld på Bjerke i går. Han vant alle de tre kvalifiseringsløpene til Norsk Travderby for kaldblods og i tillegg vant han ett av kvalifiseringsløpene til Hoppe Derby for kaldblods og i tillegg vant hans bror Vidar en av de andre kvalifiseringsløpene til Hoppederby med stallhesten Alonso Jenta. Like mange seire blir det ikke på Øystein Tjomsland i kveld, men V65-bankeren kommer også tirsdag fra Øystein.

Sviktet i Svenskt Kaldblodskriterium - svikter ikke i kveld

Vi skal til V65-3 og 5 Grisle Odin G.L. Denne har allerede rukket å spring inn nesten 400 000 kr, men han falt som 1,2 oddser i Svenskt Kaldblodskriterium og måtte nøye seg med tredje der, etter en strevsom reise underveis. I kveld er det kval og betydelig enklere motstand og normalt skal dette bli seier. 5 Grisle Odin G.L blir min V65-banker på Bjerke i kveld.

Svensk innledning?

V65-1 er et kvalifiseringsløp til Hoppekriteriet for kaldblods og her må det være en stor vinnersjanse for svenske 2 Alfa Line og Lars-Erik Karlsson. Hun var uheldig i det svenske kriteriet og involvert i en hjulhekt runden fra mål med Nordli Alma. Dermed ble løpet litt spolert og hun ble fjerde i mål, men hadde kanskje vært seiersaktuell uten den incidenten. Fra et flott startspor, synes jeg 2 Alfa Line er en bankerkandidat. Men jeg tar med noen garderinger, først og fremst 7 Ness Tjo Fryd som er under flott utvikling og ihvertfall bør ta seg til finale.

Storfavoritt i fare

De fleste forhåndsfavorittene til Hoppekriteriet for varmblods rotet seg bort mandag og i V65-2 kan det bli samme skjebne for storfavoritten 7 Nordli Alma. I formiddagstimene er Jomar Blekkans flotte treårshoppe markert på 70 prosent og med tanke på hvor høy galopprisikoen er på denne, må det verd å spekulere. Jeg spiller seks hester på samtlige V65-forslag i V65-2.

Tjomsland kan ikke vinne alt

Øystein Tjomsland gjorde altså rent bord mandag og i kveld har han i tillegg til storfavoritten Grisle Odin G.L. i V65-3 også favoritten i V65-4/V5-1 i ferske 6 Havglimt. Denne har startet to ganger og vunnet begge lett. Det har dog vært mot billigere motstand enn de hun støter på i kveld. Hun er en motivert favoritt, men utfordres i første rekke av en sterk svensk trio (11 Järvsø Tord, 3 Klack Tore og 7 Eldson).

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Betaler ikke 149 i vinnerodds nå

4 Alpha Scarlett R.R. ga eventyrlige 149 i vinnerodds da han vant Prinsesse Märtha Louises Pokalløp i slutten av juli. 300 000 kr fikk hesten for den seieren. I kveld kommer vinneroddsen til å ligge på rundt 2,00 i V65-5. Det snur fort i travsporten. Noen walk in the park blir det nok ikke, jeg spiller fire hester på samtlige V65-forslag.

Urovekkende for stall Gundersen

Geir Vegard Gundersen hadde ingen suksess med sine stallhester mandag. Både Isabel B.R., N.Y. Rosslyn og Lifestile underpresterte i sine løp og tirsdag morgen ble også storfavoritten 3 Irwin B.R. strøket fra V65-5. Stallkompis 4 Ivan B.R. kommer derimot til start som storfavoritt i V65-6/V5-2/DD-2, men det er nok en spent Gundersen som kommer til å bivåne dette løpet i kveld. Det kan være ting på stallen nå og det gir selvsagt grunn til uro for både trener og kusk og spillerne. Ivan B.R. var stor i nederlaget sist på Biri i Prinsesse Märtha Louises Pokalløp og har normalt en solid vinnersjanse i V65-finalen. Jeg bruker 4 Ivan B.R banker i DD og på samlebongene i V5.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i V65 garderer jeg opp da det usikkerhet rundt stallen til Geir Vegard Gundersen nå.