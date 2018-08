Tjomsland fikser cashen på Sørlandet

Øystein Tjomsland er sentral på hjemmebanen lørdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En GEDIGEN trav og galopp-weekend venter, og det blir ikke så mye bedre enn dette. Allerede i dag smeller det med en EKSTRA V75-OMGANG til Sverige og Bergsåker. Lørdag avsluttes SOMMER BONANZAEN med multijackpot. Voldsomme 29.9 millioner ligger ekstra i sjuerpotten, og skal fordeles til alle med riktig V75-rekke. Løpene blir kjørt på Bergsåker, og begynner kl.16.20. Søndag er hovedfokuset rettet mot Øvrevoll hvor det er duket for Norsk Derby. Som om ikke dette var nok så er det også denne dagen en EKSTRA V75-OMGANG med Dansk Derby på Charlottenlund.

Det ser veldig lettløst ut på Sørlandet lørdag, og vi spiller derfor samlebonger i jakten på tusenlappene. Både 9 Paulino (V65-3) samt 10 Lesja Odin (V65-4) er normalt klin overlegne, og de kan vi ikke spekulere mot. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 9 Galileo – 40m tillegg betyr mindre i små felt, og her får stjernen til Flåten gratis kontakt. Da går det fort som det gjorde sist hvor den bare blåste inn til seier nedover oppløpet, og på klokken stod det 19,6 s 300m. Har en STOR sjanse, og vi kan ikke gjøre annet enn å plassere favoritten klart først.

V65-2 : 13 Langlands Odin – Var overlegen i et ganske billig løp tidligere i uken, og da la den inn 22,5 s 500m. Er MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto, og her er sjansene for en ny seier meget god. Stine Birkeland kjørte den med sikker hånd på tirsdag, og vi tror hun fikser biffen igjen.

V65-3 : 9 Paulino – Går som om den skulle hatt 500 000 i grunnlag, og den har altså 57 000… Vant enkelt fra dødens sist, mens den vant med halve oppløpet nest sist. Kan nok ned mot 13,0 på distansen, og det straffer ingen i grunnlaget i Norge. Har en TOPP MULIGHET, og vi tror hardt!

V65-4 : 10 Lesja Odin – Har kun gått fem løp i karrieren, og den har aldri vært i nærheten av å tape. I debuten 26.08.2016 gikk den 20,2 s 500m… Er blitt kjøpt inn til Team Tjomsland, rapportene er fine, og vi tror den er fullstendig overlegen direkte. Dette er dagens BESTE banker.

V65-5 : 5 J.T.’S Moneypenny – Er en ordentlig bra hest i grunnlaget, og den er vel så god som superfavoritten, 1 Fam B.R. Var godkjent etter et tøft/upassende opplegg sist, mens den var god i nederlaget mot svært kapable Avenue Boulevard nest sist. Er STEKHET med klaff, og vi roper et varsko!

V65-6 : 3 Cash Converter – Debuterte i Kenneth Handeland regi sist, men fikk aldri sjansen i kulissene. Satt fast i mål med krefter igjen. Det var gode rapporter på den før det løpet, men vi tror uansett at en blåser i kroppen gjorde godt. Her er det med få unntak billig i mot, og den MÅ MED PÅ ALT fra et nydelig spor.