Tjomsland har V65-bankeren på Sørlandet

Øystein Tjomsland er sentral på hjemmebanen lørdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sørlandet avrunder lørdagen med en herlig V65-omgang. Dagens beste banker var ikke veldig vrien å finne da Øystein Tjomsland igjen seler ut Lesja Odin (V65-2). Denne er helt overlegen i grunnlaget, og vi kan ikke spekulere. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Trust Boom Bay – Er nesten alltid et objekt da den ofte er mye bedre enn raden. Det er også tilfelle på lørdag, og raden til denne er igjen misvisende. Feilet i stengt posisjon i den siste svingen sist, kom forrykende tilbake nedover oppløpet før den igjen feilet over mål. Ole Johan Østre opp på denne kapasitethesten er spennende, og mot helt riktig motstand er den verdt et forsøk som for lite spilt. OBS!

V65-2 : 3 Lesja Odin – Har vunnet 7 av 7, og den er nok fullstendig overlegen i grunnlaget en god stund enda. Jogget 27,5/2200mv med alt igjen sist, og på en kjapp bane kan nok den sprinte en lav 24-tid. Taper ikke dette løpet om den fungerer som den skal, og for oss er dette en soleklar banker som vi ikke kan spekulere mot. ALL IN!

V65-3 : 1 Fixing The Shadow – Blir veldig hardt betrodd i det som er et av årets dårligste løp. Her er det knapt «jaktklasse» på de fleste, og det skal ikke mye til for å vinne et løp som dette. Fixing The Shadow kommer ut for flinke travfolk, den leverte et positivt prøveløp, og sjansene for seier er store om den går som den skal. Vær dog OBS på at vi snakker om en debutant her, og vi tør derfor ikke å gå ALL IN. PS. 10 Special Edition – Har en misvisende rad, og den gikk klart bra etter galopp på siste bortre sist. Virker til å være en sterk hoppe, og feilfritt kan den fort være et spennende motbud å ha med på bongen.

V65-4 : 6 Will Teddy – Har fått to løp i kroppen etter pause, og her er det form pågang. Ble sittende bom fast med krefter igjen på tanken sist, og den var klart positiv. Er veldig kjapp fra start, den fyker fort til tet, og fra den posisjonen er dette hesten å slå. SKAL MED PÅ ALT!

V65-5 : 11 Bleeding Heart – Fortjener en seier, og vi er litt inne på at den kan komme mot en ganske overkommelig gjeng på lørdag. Så helt «klar» ut nest sist, men bremset da bort seieren. Sist gikk den solid etter galopp, og spurtet ordentlig fint nedover oppløpet. Kan ikke få et bedre løp enn dette når det gjelder motstand, og feilfritt må den være HET. SPILLES!

V65-6 : 12 Nu Love S.S. – Var brenngod sist, og kom da alene til mål etter et veldig tøft opplegg. Har utviklet seg utrolig fint, og er den i nærheten av det den viste sist, ja, da er dette hesten å slå. Bankes på DD.

