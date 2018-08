Tjomsland viser veien mot V65-cashen

Øystein Tjomsland jubler etter seieren i Svenskt Travderby. Tirsdag kan det bli mer å juble for da han kjører vår banker på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Grensebanen Årjäng er først ut denne tirsdagen, og her begynner V4-1 kl.12.20. Forus står for den norske V65-omgangen, og løpene fra Stavanger starter som vanlig kl.18.55. Solvalla er sist ut tirsdag, og igjen har vi en knallfin V64-omgang foran oss. V64-1 er i gang kl.19.30.



Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.



Lunsjperle fra Lerum 6. august!

Vi løste ikke V4-omgangen som betalte ut Kr.81 938 denne mandagen, men vi serverte en SJOKK-IDE som slo de fleste i bakken. Omgangens "dypeste vinner", Invented Sund (7-valg), stod nemlig først på ranken, og følgende info ble gitt:

V4-2 : 10 Invented Sund – Har fått et par blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er på riktig vei. Kom veldig fort tilslutt sist, og den var ikke tom over mål da. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, og får den bare ryggløpet sitt er den giftig. Overrasker?

Supertreff - Kr.1144 ble til Kr.81 621 på Bjerke 4. august!

På Bjerke denne lørdagen var det langt i fra lettløst, og det var ingen som klarte å prikke riktig V75-rekke. I V4-spillet var det annerledes, og her maktet Petter Kristiansens største bong på eksperten (fire andeler a Kr.295) å få fire rette. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.81 621,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

14 Vestpol Kongen (V65-3) er i særklasse dagens beste banker på Forus. Imponerte noe kolossalt i debuten, og normalt blåser den rundt feltet igjen. Ellers byr vi på flere interessante objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Tangen Piril – Var et stortalent som 3-åring, men har ikke vært like sprek de siste årene. Nå er det tidligere unghesttalentet ordentlig pågang i regi Kåre Refsland, og den har gradvis blitt bedre på slutten. Fullførte fint i kulissene sist, og var ikke langt bak en 2-plass da. Er nå 40m billigere ute enn for eksempel Tin Tveiten fra løpet sist, og dette ser riktig ut på forhånd. Slår til som en godbit?

V65-2 : 3 Radieux – Var god når den plukket ned Deep Sea Dream tredje sists, og man reiste til Biri med forventninger sist. Gikk et veldig bra monteløp, mens det ble galopp like etter start i travløpet. Viste dog 10,8/1000m etter denne galoppen, og ingen skal tvile på at denne er bra med vogn. Nå er det opp med Svein Ove Wassberg, og fra eventuelt tet er fort dette løpet over. SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-3 : 14 Vestpol Kongen – Er etter Tekno Odin, og den er fakta ikke veldig ulik sin pappa. Mens Tekno Odin debuterte på 32,3 i 2011 så gikk altså Vestpol Kongen 29,3 i sin debut, og det etter en sisterunde på 25,8. Utviklingen blant våre unge «kaldinger» har altså vært helt enorm. Vestpol Kongen er ikke like bra som Tjomsland sin beste 3-åring i 2018, men den er heller ikke veldig langt bak. Går en 27-tid om nødvendig, og vi kan ikke spekulere mot den her. ALL IN!

V65-4 : 4 Glennis Attack – Har vært tung i kroppen etter pause, men den har gradvis blitt bedre, og sist avgjorde den sikkert etter en sisterunde i 14-fart. Skal normalt være ytterligere forbedret nå, og fra tredje omvendt burde den komme seg bra avgårde. Settes knepent først i et løp hvor det er en ganske klar forskjell på de beste kontra de nest beste.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-5 : 7 Alain Scott – Er en spennende nykommer, og en hest som Geir Mikkelsen ALDRI hadde dradd ut, uten at han var fornøyd med den i jobbene. Har gått 16,0 på trege baner i Tyskland, og ingen skal bli overrasket om den senker rekorden sin med et par sekunder på en kjapp bane tirsdag. Det er nå denne skal spilles, neste gang kan den nemlig være «oppbrukt»…

V65-6 : 1 Tintin – Vant sitt forsøk enkelt sist, og den har funnet storformen i regi Kari Anne Knutsen. Har en veldig riktig oppgave i denne finalen med 40 000 i førstepremie, og feelingen er at den skal bli utrolig vrien å fange om den leverer på sitt beste igjen. Motivert favoritt som også vi tror mye på.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.