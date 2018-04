To bankere fikser V65-opptur i Bergen

Hage Jerven og kusk Jomar Blekkan. Torsdag kjører Ove Wassberg. Foto: RJ.Auran/hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Bjerke: Toppobjekter blir servert på Bjerke

V4 Årjäng: Sjokkerende dobbelbanker i lunsjen fra Sverige

V5/V4 Øvrevoll: Deilig Øvrevoll-kveld i vente

Oddstips 1: Arsenal må gjøre jobben på Emirates

Oddstips 2: Lillestrøm kan bryte forbannelsen

Midtukekupongen: Midtukekupongen med Europa League

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Nyhet: Nettavisen kåret til Årets Ekommisjonær på hest

Lerum med spillfest i Harstad 21. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 21 V65-bonger. Sjekk ut følgende:

* 8 bonger a Kr.500 (fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.16 278,-.

* 5 bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.17 022,-.

* 6 bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.17 518,-.

* 1 bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.729) betalte ut Kr.18 014,-.

* 1 bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 510,-.

Luketømming i V4-spillet på Forus 21. april!

Undertegnede serverte sterke tips til Forus lørdag, og spesielt i V4-spillet tok vi for oss! Vår mellomste V4-bong på Kr.480 suste inn, og betalte tilbake fine Kr.6 382,-. SUPERSJOKKET, og 30,83 ODDSEREN Odins Høvding, advarte vi skarpt for. Den var en A-hest for oss...

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bergen Travpark byr på en herlig V65-omgang torsdag, og dette er en omgang med et solid potensial. 12 Hage Jerven (V65-1), og 7 Frankel D.E. (V65-2) er våre bankere for dagen, mens de fire siste løpene blir ganske bredt gardert. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 12 Hage Jerven – Er fryktelig bra, og den har sett fantastisk fin ut for Ove Wassberg. Nå sist vant den veldig enkelt etter en sisterunde som gikk på 26,0. Da la den også inn 24,1 s 300m… Virker 100% stabil, den har stor toppfart i kroppen sin, og sjansene for at den runder til seier er STORE om Ove Wassberg bare kjører i tide. VI TROR HARDT!

V65-2 : 7 Frankel D.E. – Har et gaveløp foran seg på torsdag, og uten noe tull på veien så dreier dette seg om en vinner. Den var forbedret i løpet nest sist, men likevel enda MYE mer forbedret sist. Gikk da et svett løp etter galopp, og kom til mål med krefter igjen. Nå er det igjen opp med Svin Ove Wassberg, motstanden er særdeles overkommelig, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. MÅ BARE SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 7 Grude Viktor – Debuterer for Lars Tore Hauge torsdag, og på ren kapasitet duger den SVÆRT godt i omgivelser som dette. Rapportene på den er fine, og det kan dreie seg om en vinner direkte. Skal med på alt! PS. 6 Sjeras – Renner fort til tet, og om det skulle bli en kjapp bane trenger den ikke å bli enkel å fange. Harry «jesus» Søfteland hadde store fremganger i sulkyen med moren, Norheim Glupa, og det skal bli spennende å se han bak Sjeras. OBS!

V65-4 : 12 Olimpo Doc – Helskummelt løp hvor 5 Rea blir knallhardt betrodd. Vær dog OBS på at vi snakker om en fersk hoppe som ikke alltid henger like bra sammen i travet sitt… Vi spekulerer, og gjør det med en nykommer fra Danmark. Olimpo Doc er grunnkapabel, og den burde hevde seg solid i det grunnlaget den står inne i.. Den har fungert fint i jobb for Jan Erik Landaas, den har trukket et perfekt spor i volten, og som for lite spilt må vi bare varsle. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 11 Vertigo Bjørn – Dette er et veldig fint løp med en del gode «kaldinger» på plass. Hesten vi plasserer først er en ordentlig hedershest som leverer år ut, og år inn. Nå har den fått to løp i kroppen etter en liten pause, og den virker å være pågang. Bjørn Steine opp er svært spennende, og vi blir alt annet enn overrasket om han får litt ekstra fart på denne. Et lite felt gjør at tilleggene betyr mindre, og Vertigo Bjørn på sitt beste kan skrelle. OBS!

V65-6 : 10 Very Esterel – Spurtet fantastisk bra bak Deep Sea Dream sist, og vi hadde 12,1 s 800m på klokken. Leverer den et slikt løp igjen, ja, da kan den felle favoritten, 9 Roberto D.K. PS. 7 The Exterminator – Det er ingen hemmelighet at vi liker strekhester i løp som dette. The Exterminator er en flink hest i grunnlaget, og den har fått en nødvendig blåser i kroppen etter pause. Kan storskrelle om det klaffer, og at den leverer på sitt beste. Hadde 0,0% av innsatsene på seg når vi la ut tipset…