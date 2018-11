To bankere fikser V65-opptur

Ulf Ohlsson er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med supertips på Jarlsberg 25. november - alt satt!

V65-5 : 5 Cash Converter – Har et nydelig løp foran seg denne søndagen, og vi liker også skarpt at den er kuskeplusset med Tengsareid. Cash Converter har blitt matchet mot vel så gode hester som dette, og den har radet opp med bra prestasjoner på slutten. Tredje sist føk den til tet i V75’en, slapp, og var GOD tredje mot tøff motstand. Den var ikke veldig langt bak gode hester nest sist, mens den fullførte klart bra sist. Klaffer det bare litt bedre nå så har denne form til å skrelle. OBS!

En innholdsrik tirsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Östersund er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det også en V5-lunsj på Bjerke med start kl.13.40. Forus står for den norske V65-omgangen kl.18.55, mens Eskilstuna avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30.

Eskilstuna byr på en spennende V65-omgang tirsdag, og vi skal til lukene med to bankere som vi føler mye for. Ellers ber vi deg sjekke ut godbiten i finalen, og ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 King City – Er ikke veldig enkel å få inn på bestilling, men mot en relativt formløs gjeng skal den passes nå. King City er nemlig en av de hestene med best form i feltet, og den var ikke tom etter sene luker sist. Nest sist ble det feil, mens den også tredje sist kom til mål med krefter igjen. PASSES NÅ! PS. 5 Rolex Bigi – Ser veldig formsterk ut, og den ble sittende bom fast på Bjerke sist. Er alt annet enn ueffen med flyt på veien, og den er en av de som skal med på bongen.

V65-2 : 9 Brake To Vacate – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er på vei mot formen. Feilet like etter start sist, og den tapte mye. Kom helt strålende tilbake, og den varslet altså full form. Er en bra hest under sal, og med litt flyt på veien gjør den seg ikke bort. Trenger ikke å bli veldig mye spilt, men denne duger, og vi roper et varsko.

Dagens første banker:

V65-3 : 3 Bucks To Burn – Er en KANON i grunnlaget, og den har vært helt strålende etter den kom inn på stallen til Daniel Reden. Vant et billig løp fra tet sist, og den var ubrukt over mål. Gangen før spurtet den fint etter hinder på veien, og var da ute i tøffere omgivelser enn dette. Har en aldeles perfekt oppgave foran seg her, og vi er veldig inne på at den vinner nesten uansett hvordan dette løpet blir kjørt. ALL IN!

V65-4 : 10 Amigo Racer – Er en 3-åring under utvikling, og den burde ha litt å hente til neste år. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den gikk en ordentlig fin sisterunde sist (14 s 700m). Var ikke tom i mål da. Her er det med få unntak svært billig i mot, og får bare kusken til styringen sin burde den dukke opp i fremste rekke. Settes helfrekt først i et ellers VIDÅPENT oppgjør.

Dagens andre banker:

V65-5 : 15 Einstein Sisu – Er en kanon i grunnlaget, og den taper ikke dette løpet om alt går riktig for seg. Den gikk et helt spinnvilt løp etter grov galopp nest sist, og det var slik at man ikke helt trodde det man fikk se da. WOW! Så holdt den sikkert unna sist, og var igjen bra. Er kjapp i vei, sporet er perfekt, og kusken solid. Vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt, og i et ellers veldig jevnt løp går vi for et bankerspill.

Dagens beste objekt:

V65-6 : 10 Infinity – Har en PERFEKT oppgave foran seg i finalen, og er du frekk, ja, da kan du prøve et bankerspill. Har vært matchet mot tøffere hester enn dette gjennom 2018, og nå sist spurtet den fint mellom hester på oppløpet. Kom til mål med krefter igjen, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Kun 10 hester gjør at den vil ha god kontakt underveis, og blir det bare litt tempo er feelingen at den spurter inn til seier. Dette er dagens i særklasse beste objekt, og vi setter alt av varsellamper på full styrke!