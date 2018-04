To bankere i en praktfull omgang

Bandit A.P er en solid traver, og blir høyaktuell i den siste avdelingen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Tirsdagens travmeny innledes med en strålende lunsj i Rättvik, og som vanlig er det internasjonal V4-omgang med innleveringsfrist 12:45. Kvelden byr på en spillemessig strålende omgang fra Momarken. Frist for å være med i V65-spillet her er 18:55. Hovedbanen Solvalla kjører på med V64-runde fra Sverige, og frist for spill er 19:30.



Nå er alt fokus rettet mot Momarken. Jeg har funnet meg to bankere i en vrien omgang. Om vi skal komme til mål, mener jeg vi er nødt til å ha to holdepunkter.

Kvikstad med Banditten

I V65-6 har 2 Bandit A.P veldig fine betingelser foran seg. Jeg mener dette er feltets beste hest. Femte sist på Bjerke var vallaken svært god til seier, etter å ha travet siste 5-600 metrene i tredjespor. Minst like god var han fjerde og tredje sist til seier. 5-åringen galopperte bak bilen i Bergen, men var tilbake på topp nå sist på Klosterskogen. Den dagen tok Kvikstad det meget pent fra start og plasserte Bandit A.P sist. Og sitte bakerst i feltet på Klosterskogen gjør det ekstremt vanskelig med tanke på seier. Jeg synes vallaken gikk en solid sisterunde til andreplassen, kun slått Beat`em All. Sistnevnte som vant fra dødens på 1.13,7 i Årjäng for en uke siden. I dagens løp tror jeg Kvikstad har gode tetsjanser, men jeg er sikker på at Bandit A.P kan vinne dette løpet selv fra dødens. Hovedopponenten 9 Cool Candian er i fin form, men jeg mener at Bandit A.P er en bedre hest, og da ser jeg ingen grunn til å gjøre annet enn å bankerspille Bandit A.P. For meg er dette dagens klart beste banker i både V65- og V5 spillet.



Østre i den tredje avdelingen

Jeg tror 2 Global U.Neverknow er en vinner i V65-3. Hesten ble solgt fra Svante Båth sin stall til Ole Johan Østre. Det har nok en god del med at hesten ikke levde opp til eierenes store forventninger. Det betyr dog ikke at hesten kan hevde seg godt her hjemme og tjene fine penger i dette grunnlaget. 4-åringen har rukket å gjøre et løp i regi Østre, og det endte i dundrende galopp på startsiden. Hesten viste frem solid fart etter galoppen, og gikk et mesterlig løp. Uten galoppen tror jeg vallaken hadde vunnet enkelt. I Sverige rakk hesten å vise god starthurtighet. Holder han seg til trav her, tror jeg tetsjansene er meget gode for 4-åringen. Mot dagens motstand tror jeg denne hesten på kapasitet er overlegen og bør vinne. 2 Global U.Neverknow blir dagens nest beste banker.

Hovedopponentene 7 Hearthammer og 12 Winning Mistress synes jeg begge har skuffet litt den siste tiden. Sistnevnte burde vunnet løpet fra tet sist på Solvalla, og får ikke godkjent. Førstnevnte er trolig et hakk dårligere enn både 2 og 12.



Teien skal være favoritt

I V65-1 skal 2 Going Transs R være klare favoritter. Det ligger nemlig ann til at vallaken skal få overta teten tidlig fra 1 Reallyokay. Den Frode Hamre-trente vallaken viste veldig fin fart fra start i september i fjor med dagens kusk på Bjerke. 5-åringen måtte trave i dødens sist på Sørlandet. Klarte ikke ta ned 3 Anthonydowns da, men gikk et veldig fint løp. Hesten var strålende til seier nest sist i Bergen i et V75-løp. 2 Going Trans R er helt klart en utgang i løpet, og mitt klare førstevalg.

En spennende årsdebutant er 6 C.C Nosto. Den høykapable hingsten ble sjette i fjorårets travderby. Sist Steinar Holm sin traver kom ut etter en lignende pause vant han med 40 meter galopp. På kapasitet er dette den beste hesten, og jeg gleder meg til å se hesten til start. Med på alt av forslag.



Bork Odin-datter

Hesten jeg setter klart først på ranken i V65-2 er 2 Egge Terna. Det er mye på grunn av innsatsen hoppa leverte i Sverige sist. Hun kom seg tidlig til tet med Steinseth. Derfra lenset de unna og satt opp et ganske høyt tempo. Over oppløpet ble kevipasjen utfordret av kapable Eigelands Fredrik. Sistnevnte ble for sterk, men Egge Terna sto meget sterkt på til andreplassen. Eigelands Fredrik sin vinnertid ble på 29-tallet, mens Egge Terna rekordforbedret seg med 2,8 sekunder. Hun viste nest sist i Drammen at hun kan løse voldsomt fort bak bilen, og sitter trolig tidlig i tet i dag. Hvor mye pisken hadde å si sist, er umulig å vite. Det var uansett et klart forminntrykk og jeg tror ekivpasjen har fine muligheter for å lede hele veien. En motivert tipsener i løpet.



3 Stålvilma, 5 Victoria Solbacka, 6 H.G Braga, 8 Alonso O.R og 9 Liljom får alle plass på forslagene. Førstnevtne synes jeg er spennende, da dette er en meget god hest. Dessverre galopperer hun altfor ofte, men i en feilfri utgave har hun vinnersjane.



Solberg styrer vinneren

2 Nelson Sandra synes jeg er et godt objekt i V65-4. Jeg varslet for at hoppa kunne være en vinner i årsdebuten, og det stemte. Alle skoene ble revet av og hun var virkelig så god som jeg trodde. Gottling-hoppa har nok gått mye fremover med dette løpet. Hoppa gikk flere gode løp før pausen, og prøvde seg blant annet i kvaliken til fjorårets hoppekriterie. Det ble altfor tøft, og 4-åringen var ikke klar for det. Og ta seg forbi 1 Eikjærva på dagens startside virker tøft, men her kan Tom Erik Solbergb styre rett ned i lederryggen. Denne ryggen vil trolig være meget fin, og Nelson Sandra må på alt av forslag i den fjerde avdelingen.



1 Eikjærva, 5 Ness Tjo Edel, 7 Bjørnemyr Tara og 10 Haugestad Alma får alle plass på forslagene. Jeg er spesielt spent på 7 Bjørnemyr Tara, som er en veldig fin traver.



Rennesvik i Oaks-bonus

1 Empress Act står meget fint til på strek, tyve meter foran flere gode hester i V65-5. I dette løpet i fjor skulle N.Y Diamond In The Sky og Rebella Mystic L hente tyve meter på Exclusive G.T, det gikk ikke. Jeg tror Empress Act, i en feilfri utgave, kan trave under 16-tallet her i dag. Og selv om hester som Let's Take a Selfie, Normandie Royal, Gluhwein og Thai Sarahya er svært gode, tror jeg de alle skal få slite med Empress Act. Muscle Mass-datteren har vist solid kapasitet i de siste startene. Hesten var meget god til seier både fjerde og tredje sist, før han galopperte seg bort i et V75-løp tredje sist. Opphentingen var dog enorm, og hun kom i mål med full fart, ikke så alt for langt bak vinneren. En slik innsats vil rekke langt i dag. Jeg håper 1 Empress Act traver underveis, for da skal dette være et meget spennende objekt i løpet.



