To bankere i internasjonal V65-omgang

Eigelands Rebecca er en god traver, som har fine vinnersjanser på Jarlsberg. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En herlig søndag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp. Moroa begynner allerede 12.45, og da blir det både V4 + V5 på Bro Park. V75 til en krone rekken blir det fra Sverige og Romme kl.15.50. Jarlsberg er sist ut denne søndagen med en INTERNASJONAL V65-OMGANG kl.18.15.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Sjekk ut V65-analysene til den internasjonale V65-omgangen på Jarlsberg:

V65-1: 1 Spiderman G.T blir enormt stor favoritt, og det er fullt forståelig. Undertegnede var tilstede da hesten vant på Bjerke sist. Rett etter målgang trodde jeg kanskje ikke hesten var på topp for dagen, men da man så inntrykket etter løpet, og hørte tiden, så var det ingen verdens ting å utsette på innsatsen. Dette er en kanon, og normalt forsvarer han førstesporet sitt veldig enkelt her. Selv om 6 Kasper T.T er med i dette feltet, som er en god traver, tror jeg 1 Spiderman G.T er overlegen. Dagens beste banker!

V65-2: 4 Eigelands Rebecca. Lars Anvar Kolle, som kusker hesten i dag, har kjørte hoppa seks ganger. De to første gangene ble det galopp, men de fire neste gikk hun i trav. Nevnte Kolle fikk et svært godt tak på Lome Kongen-datteren. Tre av disse fire feilfrie løpene endte med seier. Nå sist ble det galopp da Åsbjørn Tengsareid kusket. Hoppa viste dog stor fart i mellom galoppene. Formen skal det ikke være noe feil med. På ren kapasitet tørr jeg påstå at Eigelands Rebacca er dønn overlegen dagens motstand. Holder hun seg til trav, tror jeg dette er en vinner. Jeg stoler på Lars Anvar Kolle her, og går all in. Dagens nest beste banker!

V65-3: 7 Eldvina. Denne står svært godt til i dette løpet. Sist sto hoppa likt med 9 Mollyn. Sistnevnte står i dag tyve meter bak, og sist var de likt i mål. Dette er interssant. Eldvina virker til å trives meget godt i monte. Nå sist hadde hun vunnet om ikke rytteren hadde helt unnødvendig ridd to-tre svinger i andrespor. Hadde hun sittet i ryggen til Mollyn underveis ville det blitt seier. Vi glemmer det, men fakta er uansett at hesten så veldig fin ut. I dag er det ny rytter, og selv om ikke Synne Nybø er veldig erfaren har hun tross alt vært med i 16 løp. Vi håper sistnevnte styrer Eldvina rett til tet, for da skal nemlig tilleggshestene få slite voldsomt med å hente henne inn. Motivert tipsener!

V65-4: 6 Skumsjøstjerna. Det er ikke hver dag Frode Mjølnerød vinner travløp, men han har en meget god hest i den tre år gamle Skumsjøstjerna. Moe Svarten-datteren har møtt på adskillig tøffere motstand enn dagens tidligere. Hun var blant annet ute i Spenters Æresløp på Bjerke. Her vant Rappstjernen foran Egon. Skumsjøstjerna hang veldig godt med til femteplassen. Mot de to samme hestene femte sist var hun svært god til tredjeplassen. Vi så tydelig at nevnte Mjølnerød hadde store ambisjoner med sin hoppe, selv mot svært tøff motstand. Hun viste da frem fart som ingen i dagens felt kan matche i dette løpet. Mot dagens motstand duger hun langt, og jeg tror hun har en topp vinnersjanse feilfritt. Tipsener!

Merk: I dette løpet starter V5-spillet opp, og her bankerspiller vi Geir Flaaten sin traver i V5-5. Det er 5 Bokli Inger.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



V65-5: 5 Cool Canadian blir klar favoritt, og det er greit. I dag er det dameløp. Amanda Robertsen kusker favoritten. Jeg vil dog ikke spille hesten banker i dag, da jeg mener hun møter noen ordentlig gode konkurrenter.

7 Dreamy Queen. Dette er en hest jeg har fulgt med lenge, og sett har svært fin kapasitet. At hun kontret ut til V76-seier sist var alt annet enn overraskende. Hoppa var og strålende til andreplassen bak Nora Noark i V75-løpet på Momarken nest sist. Fra dagens spor må det selvfølgelig klaffe litt, men får hun et fint utvendig par tror jeg neppe hun er dårligere enn favoritten her. Helene Kolle kusker, og hun er dyktig. Prosentforskjellen blir stor på denne og favoritten. Derfor velger jeg å bankerspille 7 Dreamy Queen i DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



V65-6: 6 Revenue Lavec. Denne hesten er i sitt livs form for tiden. I dag møter han en hest som slo han for kun en måned siden, nemlig 4 Spicy Challenger. Det er liten tvil om at Revenue Lavec er i klart bedre form nå enn han var da. Sist på Bjerke satt hesten i tredje utvendig. Da kusk Kolle vred ut og angrep med 600 meter igjen, bombet 5-åringen rundt motstanderne på 200 meter. Da han kom seg foran ble det nærmest en parademarsj inn. Det var en voldsom prestasjon, for det var ingen dårlig hester han møtte på. Med denne formen skal dette være det klare førstevalget, og det til tross for at han neppe henter en lengde på Spicy Challenger fra start.

4 Spicy Challenger og 5 Super Strong får og plass på de fleste forslagene, mens 2 Orlando Knick får kun plass på de aller største. I mine øyne er sprint et minus for sistnevnte. Super Strong har tross alt slått en hest som Flashing Boko, og gjør noen enorme prestasjoner til tider.