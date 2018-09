To bankere på Leangen

Freaky Friday ledet V65-5/V5-2/DD-1 fra start til mål sammen med sin faste følgesvenn Atle Eggan forrige mandag. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En ny herlig travuke står for tur og ukens spillemessige høydepunkt er lørdagens internasjonale V75-omgang på Färjestad. Ellers er det nok å glede seg til. Det er derimot ikke tidlig V5-lunsj fra Norge denne mandagen. Mandagen byr på V4-lunsj fra Gävle. Mandag kveld er det igjen en innholdsrik løpsdag på Leangen med hele 11 løp, deriblant ekstra V4 og naturligvis både V65 og V5. I Sverige er det Eskilstuna som er vertskap for V4-løpene.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Leangen, der mitt kanonobjekt fra forrige mandag, blir holdepunktet.

Eggan styrer begivenhetene igjen

Det handler om Freaky Friday i V65-5/V5-2/DD-1. Jeg lanserte hesten som en herlig V5 og DD-banker forrige mandag. Da var hesten er 2. valg i V65 og 3. valg i V5. Dessverre var det ellers lite hjelp å få i V5, og favoritten Svalner vant i tillegg DD-2, men likefullt ble det flotte 16,52 i DD-odds. Denne mandagen blir 1 Freaky Friday betydelig mer betrodd og stor favoritt. Men Atle Eggans niårige vallak står helt perfekt til i førstespor og møter ikke noe tøffere motstand enn siste mandag, snarere tvertimot. Jeg går all-inn og bankerspiller 1 Freaky Friday både i V65, DD og V5.



Stensen med banker nummer to

Både V65-2 og V65-4 er meget krysskrevende løp i kveld og derfor lanserer jeg også 5 Lukas Rauen og Andre H. Stensen som banker i V65-spillet i kveld. Frode Isdahls 11-åring har kommet strålende tilbake etter langt fravær og tatt fire seire på sju starter i år. I kveld er det 2680 meter og hesten skal hente 40 meter på formsterke 1 Idjerven i V65-3. Det tror jeg går fint og er Troll Jokeren-sønnen på nivået fra tidligere starter, skal det være meget bra seierssjanse. Så bra at jeg også bruker 5 Lukas Rauen som V65-banker i kveld.

Magne har beste hesten

I min verden er det ingen tvil om at Magne Olsen sitter opp bak den beste hesten i V65-1. 11 Derby D'Estino har tross en rekke flotte løp ikke tjent mer enn 384 397 kr. Det burde vært mye mer. Fra ellevtespor i V65-1 velger jeg dog å gardere med tre hester og spiller 6 Queasy, 7 Sangria Knight og 9 Crimson Pirate på samtlige V65-forslag.

PS: V65-1 er samtidig V4-3. Jeg spiller bankerfritt i V4 og nøyer med meg 11 Derby D'Estino og 6 Queasy i den spillformen i V4-3.



Skrellfeeling i V65-2

V65-2 ser vidåpent ut på forhånd og på det største V65-forslaget her på Nettavisen markerer jeg for samtlige tolv startende. Det er hester som varierer i prestasjonene over en lav sko og også mitt objekt 4 Five Star Genius er en slik hest. Vallaken er også ujevn fra start, men er hesten på rette humøret, har han slått bedre hester enn dette.

Herlig objekt i V65-4/V5-1

Også i V65-4 ser det meget åpent ut på forhånd. 11 Komnes Nor er mitt spennende drag i dette løpet. Vallaken til familien Stubsjøen er i form og har levert flotte innsatser både på Biri nest sist (tredje i mål) og på Jarlsberg sist (toer i mål). Fjerde sist galopperte hesten fra seg seieren i den siste svingen på Leangen (galoppen står ikke oppført i raden). Komnes Nor blir lite betrodd, men jeg tror på flott vinnersjanse.

Blekkan har vinneren?

V65-6/DD-2 tror jeg handler om tre hester og 6 Nika klarer kanskje å overfly 1 Vacation Queen. Sistnevnte utstyres med Jomar Blekkan i kveld og selv om Blekkans hest skulle bli overflydd, setter jeg denne først. Fjerde sist spurtet hoppa strålende til overraskende seier på Biri mot bra hester.

