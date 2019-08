To formtoppede hester spilles alene på Jarlsberg

Vincent har en god mulighet i dagens V65-avslutning. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lindesberg innleder en strålende WEEKEND med sin V65-omgang kl.12.45. Deretter skal vi til Tønsberg og Jarlsberg hvor V65-1 begynner kl.18.55, mens det er Gävle som avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30.

V75-systemfullklaff på Jägersro 30. juli - tok du rygg?

Tipsene var SOLIDE på Jägersro denne tirsdagskvelden. Det begynte bra med TOPPBONGER til den innledende V4-omgangen, og V4-bongen til Kr.975betalte ut knallfine Kr.7 710,-. I V75-spillet kom vi ikke helt til mål på de flate, men på våre to systemer (fire andeler a Kr.1000 / 20 andeler a Kr.200) ble det en deilig opptur. Disse betalte ut Kr.22 062 hver seg. Dog var det veldig surt i finalen hvor Illuminati feilet i mål som vinner. Da hadde nemlig våre systemer betalt ut rundt 50 000 hver seg.



Lerum med knallsterke V65-tips til Kalmar 27. juli - Kr.1 920 ble til Kr.11 414!

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-.Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere.

Kveldens V65-omgang på Jarlsberg er spennende og vi starter med å gå all in. Sjekk ut følgende vurderinger:

V65-1: 3 Annie's Boy virker til å være i sitt livs form nå. Hingsten hadde en lignende periode for en god stund siden, men nå virker det som trener Halle har funnet enda et gir på denne flotte Make It Happen-sønnen. Måten han går på Sørlandet etter galopp nest sist var strålende. Innsatsen ved seieren nå sist var derfor langt i fra uventet. Rundt 11,0 den siste 500-meteren gikk Annie. Han forlot gode konkurrenter og vant sprettlett. I dag skal han hente tyve meter tillegg på Uni Lest, men det tror vi han klarer. De siste innsatsene har faktisk vært så gode at han kunne deltatt i NM på Biri forrige helg. Vi tror han vinner. All in!

V65-2: 3 Voje Piril debuterte sin karriere på en glimrende måte nå sist. Spurtet ganske enkelt forbi 6 Alsaker Dragon, men Voje Piril ble også trekt opp hele veien. Inntrykket over mål var virkelig fint og vi vet hvor flink trener Øverdaal er på talentfulle unghester. Dette skal være favoritten da vi tror det er feltets beste hest. Men han er kun tre år, og vi stoler ikke fult ut på han enda.

6 Alsaker Dragon var virkelig også en fin modell. Innsatsen på Klosterskogen bak Voje Piril sist var strålende. Dagsform og slikt spiller også inn når disse møtes. Vidar Hop kan fort sende hesten rett til tet her, og vi vil ha med Arthur Bø sin springer på alle forslag. 1 Homme Alcor er en fin modell som besitter finfin kapasitet. Hingsten slo på en dum galopp også nå sist på Sørlandet. Innsatsen etterpå til tredjeplassen var veldig god. Jeg hadde faktisk underkant av 1.30 den siste runden. Det er sterke tall, og det viser at denne har fart inne. Vi må ha den med på alle forslag.

V65-3: Er et spesielt løp. Hester fra fire tillegg, som egentlig det ikke skiller all verden på. Vrient å regne på da det er urutinerte hester i tillegg. Objektet vårt var vi dog aldri i tvil på å lansere. Det blir 4 Bjørnli Ine. Denne har gått flere fine løp i kulissene på slutten. Innsatsen tredje sist på Momarken var fin etter galopp. Hadde da hyggelig fart over mållinjen. Nest sist går han et fint oppløp etter å ha slitt med aksjonen på siste bortre. Nå sist på Bjerke er han rett bak 8 Voje Faksa fra likestart. I dag står han tyve meter foran. I tillegg er dette løpet meget fint for Steinseth-traveren. Og attpåtil dette kusker Eirik Høitomt hesten i dagens løp. Meget spennende. En 10-prosenter når dette tipset skrives. Spilles!

3 Gjærla Stjerna. Denne har en viss kapasitet og er en 0,4-prosenter når dette tipset skrives. Flåten-traveren har en fin oppgave på papiret foran seg her. Problemet er galoppene. Men vi så sist på Bjerke, Flåten var tidlig ute i andrespor så det er ingen tvil om at hesten har litt inne. Passes som veldig lite spilt.

Merk: Her er det V5-oppstart, og vi går all in på 1 Vincent i V5-4.

V65-4: 10 Truly Superb. Her jakter vi virkelig fra dypet, men dette løpet er ikke særlig sterkt og det kan smelle ordentlig. Truly Superb har gått tre løp i karrieren. Nest sist møtte han knallhard motstand på Bjerke og hang hyggelig med. Innsatsen sist på Klosterskogen var veldig positiv. Det ble galopp, men inntrykket over mållinjen til femteplass viste oss en hest i utvikling. Vidar Hop liker vi veldig godt å spille og trener Romtveit er ikke dårligere. Testes som et frekt objekt.

V65-5: 1 Gentle Voice skal være den klare favoritten her, og det kan være så lett at den bare holder tet og vinner løpet. De siste innsatsen vitner om en hest i fin forfatning. Fikk et fint løp sist med åpning til slutt. Det var ikke noe udetonert bombe vi fikk se, men det var noe krefter igjen. Han viste seg svært rask bak bilen nest sist. Bør ha gode muligheter til tet her og hvis ingen ofrer seg i dødens da er det gode muligheter. Gentle Voice er uten tvil en alternativ banker, men det er ingen vinnermaskin dette. Vi spiller ikke banker.

Skulle 9 Ambitious Voyager fungere er den mer enn god nok. Kommer ut etter en to måneders pause i dag, og vi finner det spennende.

V65-6: 1 Vincent har en svært fin oppgave foran seg her. Hingsten møter noen raske hester bak bilen her, men ingen kan hente en lengde på Vincent om han åpner som han kan. Vi så på Bjerke i august i fjor, da han sto i samme spor som dagens - holdt da Promo Kemp ganske enkelt ute. Vincent årsdebuterte under Jarlsberg-helgen for tre uker siden. Innsatsen var strålende og hesten var virkelig klar for oppgaven. Med litt mer klaff vinner hesten det løpet, men det stemte fint på veien. Fra tet i dagens løp, der ingen kan sette noe tempo underveis, så tror vi det er en vinner. Vi må bare spille denne banker. All in i alle spillformer.

Motbudet er faktisk 9 Lucky Kenntucky. Denne får fort rygg leder i dette løpet, og da er dette fort tvillingen i løpet. Med åpning kan denne spurte fort, men Høitomt som kusker Vincent passer nok på denne i det lengste. Det går også an å prøve en trippel med 3 først og 9 på andreplass.