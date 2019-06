To klinke vinnere er funnet i V65-lunsjen

Muscle Hustle er en finfin traver som har veldig god vinnersjanse i V65-5. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Det er som alltid en spennende V65-lunsj fra Sverige på fredager. Denne gang skal det kjøres på Bergsåker. 12:45 er altså fristen her. Til kvelds er det Biri som kjører den norske V65-omgangen. I Sverige er det Eskilstuna som har tatt over V64-omgangen fra Østersund. Vi håper å kunne tjene penger til lørdag og V75-omgangen på Momarken. Tipsene til den omgangen kommer rundt 13:00 i dag.

Vi var veldig nære på å få en fulltreffer på Åby i går. Dessverre vant ikke montehesten Be Mine De Houelle, og ble bare nummer to. Vi hadde spilt inn masse med denne, i overkant av tretti tusen kroner på forslaget til 960 kroner. I stedet ble det bare trøstepremier. Men er man nære nok ganger i trav kommer det tilslutt. Vi håper på nye fremganger i dag, og vi starter dagen på Bergsåker. Her tror vi både 8 Järvsö Ingrid i V65-2 og 9 Muscle Hustle i V65-5 er vinnere.

Sjekk ut følgende vurderinger:

V65-1: 9 Veener kan helt klart vinne et åpent innledningsløp. Dette blir vår tipsener i løpet. Hesten har staret to ganger i Nord-Sverige. Nå har det seg slik at hesten ikke har gått i løp siden januar, men rapportene er fine! I tillegg vet vi at dette er en traver med finfin grunnkapasitet. Presterer hesten noe i nærheten av toppnviået er hesten tidlig aktuell her.

3 Lass Cavriar blir favoritt her, men er varierende. Får den det til er den mer enn god nok og en god favoritt. Vi føler oss dog ikke sikre på denne.

V65-2: 8 Järvsö Ingrid blir en av to bankere for oss i dag. Vi har sjekket opp hoppa nøye og hun har virkelig imponert oss. Hun er rask i volten og skal få en god start fra dagens springspor. Hun har fem seire på rappen nå, og i alle disse har hun vunnet med krefter spart. Spesielt imponerte var vi tredje sist. Da vant denne dama med galopp og så helt rå ut ned oppløpet. Uten tull er hun tidlig fremme og vinner dette løpet. All in!

V65-3: 6 Enge Sarcon møtte på 1 Wild N. Crazy W.F sist. 3-åringen etter Brad De Veluwe var kun en lengde bak den i mål. Spurten til tredjeplassen var virkelig fin. I dag er det fremspor, hesten er rask bak bilen og kan kanskje ta tet? Uansett, spurten sist var såpass positiv at vi setter hesten knepent først i løpet. I tillegg skal vi også huske tidlig at hesten tross alt spurtet forbi en såpass god hest som Power fjerde sist. Power som knuste Bythebook fra dødens under Eliteloppshelgen.

Merk: Her er det V4-oppstart og her bankerspiller vi naturligvis 9 Muscle Hustle i V4-3.

V65-4: 5 Edbest er en god favoritt her. Han har vunnet fire løp i år og vært god. Innsatsen sist ved andreplassen var sterk. Han sto i tolvtespor og rundet de fleste på en rask sprint. Motivert førstevalg.

4 Klocksve Sprinten er i toppform for tiden. 8-åringen rekte ikke helt til fra et håpløst tolvtespor sist. Glem det. Både nest sist, tredje sist og fjerde sist var hingsten god. Må med på alt. 9 Sindy Løper kjenner vi godt fra tiden den sto i Norge. Hesten er meget vrien og galopperer veldig ofte. I trav så er hesten høykapabel, men den er vrien å sveive inn.

V65-5: 9 Muscle Hustle tror vi slår 7 Shocking Superman her. Bergh-traveren viste tegn på at han har hevded seg enda et nivå sist. Ble da tredje i Norbottens Stora Pris bak Propulsion og Makethemark. Vi ble mektig imponert. Dette har vi hele tiden vist er en ordentlig kanon, men nå er det virkelig stil på Muscle Mass-sønnen. Dagens løp skal han vinne. Banker i alle spilleformer!

V65-6: 2 Topnotch Liss er vi spente på her. Vallaken har nemlig sett svært fin ut på slutten. Nest sist sitter han bom fast i et løp med flere fine hester. Nå sist var han derfor ganske mye spilt, men det ble helt feil den første 500-meteren. I mål gikk Linderoth-traveren med full fart til tredjeplassen. Nok et herlig inntrykk. Formen er på topp og vi mener hesten er et godt uttak her.

