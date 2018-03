To motiverte bankere er funnet

Dag Sveinung Dalen har et meget godt tak på Valle Gulla. Her fra en seier på Klosterskogen i fjor. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en svært spennende helg foran oss. Lørdag er det internasjonal V75-omgang på Momarken med jackpot og hele 90 mill kroner i samlet premiepott. Hele 17 539 688 SEK ligger ekstra i sjuerpotten. Ikke nok med det, på søndag er det jackpot i V75 fra Gävle med solide 3 207 611 SEK ekstra i sjuerpotten.

Våre svenske naboer kjører kveldens V64-omgang fra Axevalla.

Resten av denne artikkelen skal handle om kveldens V65-kjøring på Klosterskogen. Der jeg har funnet to bankere. Det er 4 Briskeby Kongen i V65-3 og 8 Valle Gulla i V65-5. Det skal være to bunnsolide bankere og uten galopp eller annet uforutsette hendelser tror jeg det er snakk om to vinnere.

Gigafavoritt i V65-3

Jeg klarer ikke å se for meg 4 Briskeby Kongen tape V65-3. Odins Kjempe-sønnen er knusende overlegen dagens motstand. Han vil og sitte i tet på et tidlig tidspunkt og derfra må han tape dette løpet på egenhånd, med en galopp eller om han skulle være veldig syk for dagen. Gjorde sitt livs løp på Bjerke sist og pilte unna til fjerde strake seieren sin. Jeg klokket siste 500 meteren til 26,0 og jeg var kraftig imponert av inntryket på Haakestad-traveren. Hingsten står i fjerdesporet i volten, men dette skal ikke være noe problem. Kusken kan ta det så rolig han vil, for alle vil ha ryggen til 6-åringen underveis. Da det ikke er en eneste hest som frister meg i å spille i mot, går jeg all in på favoritten og bankerspiller 4 Briskeby Kongen på alt av spill.



Toppform, og en god vinnersjanse

I V65-1 synes jeg at 7 Vetle Petter skal være den klare favoritten. Jeg ser for meg løpet slik at 2 Stjerne Kvikken blåser til tet, og at Røren kommer dundrende via sporene i den første svingen. Det er ikke mange startraske hester foruten Stjerne Kvikken i første rekke. Om Vetle Petter så må trave i dødens tror jeg han har en fin sjanse. Var ute på dagens sprintdistanse nest sist på Bjerke. Da måtte hingsten trave i tredjespor de siste 700 metrene, men vant enkelt. Nå sist i Drammen var han knallgod toer fra dødens i V75-løpet som Solbakken Jerv vant fra tet. H.G Balder-sønnen er i bedre form og orden enn på lenge. Vetle Petter blir en klar tipsener for meg.



Jeg er også spent på både 6 Torvald, som satt bom fast i et V75-løp i Drammen sist og 2 Stjerne Kvikken fra rygg leder. Sistnevnte har vunnet slike løp som dagens tidligere, og blir nesten ikke rørt i spillet. 8 Linnstjernen er en 1-prosenter torsdag morgen. Det er galskap da hesten er i kjempeform og mer enn god nok til å vinne. Disse skal på alt av forslag, mens på de aller største bongene tar jeg med alle hestene her.

Upåvirket vinner?

Mitt førstevalg i V65-2 blir 10 Unnafected. Andre avdelingen er ikke av de største sportslig høydepunktene vi har denne uken, men Unnafected skal ha en fin sjanse. Viste meget fin kapasitet da han enkelt tok ned Louis d`estino og H.M You Can Choose tredje sist. Vallaken fulgte så gode hester inn til mål nest sist og ble femte i V75. Det er en nyttig løpshest som skal duge godt i et løp som dette. Unnafected har startet på Klosterskogen fire ganger. Fasiten er to seire, en annenplass og en tredjeplass. 6-åringen liker seg meget godt i Skien og det blir mitt førstevalg.



7 Impression er kraftig på gang og jeg fortjener at hesten blir mye spilt. Det er et soleklart andrevalg for meg. 3 Brown Va Bene har vært et objekt for meg veldig lenge, og selv om hesten var klart slått av Impression sist, skal han ikke glemmes bort her. Jeg synes løpet er åpent og går bredt på alle forslagene her.



Mer enn god nok her

I V65-4 er 4 Aspire spilt på sjokkerende to prosent. Hesten til Truls Glittum vil nok bli klart mer spilt enn det, men jeg synes det er et godt objekt i dette løpet. Løpet hoppa gjør på Jarlsberg fjerde sist er nok grunnlag for å trekke henne frem. Galopperer da 60-70 meter fra start. Hoppa kom tilbake og ble fjerde med høy fart i mål. Hun var enorm for dagen. Det er desseverre en del galopp i hesten, og kusken må til stadighet kjøre på sikkerhet. Adrian Solberg Akselsen, som kusker Aspire i dag, har et godt tak på hoppa og jeg blir overrasket om hun blir spilt på under 10 prosent i dette løpet. Vi kan også få en toppstart i V5-spillet her. Toppobjekt!



Heisholt med kanonform

I V65-5 og DD-1 tror jeg på ny suksess for Heisholt. Her sender han ut 8 Valle Gulla, som er dønn overlegen dagens motstand. Holder hesten seg til trav, skal dette være en vinner. Nå sist på Sørlandet galopperer Valle Gulla midt på oppløpet, og grunnen for det var rett og slett for at farten var for høy. Møller Tor og Valle Gulla gikk i 25/26-fart ned oppløpet. Heisholt-traveren så ikke sliten ut da galoppen kom, for seiersgrepet var nemlig koblet. Nest sist på Klostersgkogen vant han helenkelt og kunne vunnet med større margin om kusken hadde ønsket det. Formen er med andre ord svært fin og det ser ut til at det er mye utvikling i Jærvsøfaks-sønnen. Står i et fint springspor i volten og vil sitte fint på det tidlig her. Jeg tror 8 Valle Gulla sitter i tet etter 5-600 meter. Dette skal være en vinner og blir min andre banker for dagen i V65-spillet, samt min DD-banker for dagen.



Formen er i kraftig annmarsj

Hesten jeg snakker om i V65-6 er 6 Divided Dream. Hoppa kom ut etter en lang pause femte sist. Var da tung i kroppen og ble kun femte. Var strålende fjerde sist og satt bom fast i V75. Jeg trodde da hun skulle vinne på Jarlsberg tredje sist, men da ble det meste feil, særlig tempomessig da den andre 500 meteren gikk på 19,0. Hoppa viste nest sist at formen overhodet ikke er borte og spurtet strålende til tredjeplassen på dagens bane. Hadde vunnet om løpet hadde vært 50 meter lengre da. Og sist på Bjerke sitter hun nok en gang fast over mål. Den syv år gamle hoppa har virkelig gjort fine løp den siste tiden og fortjener stor oppmerksomhet i dette løpet.



Jeg er litt inne på at 8 California Estelle kan blåse til tet her. Østre-hoppa er lynrask og da det er få av startraske hester i første rekke tror jeg hun kan sitte i tet tidlig. Som en fire prosenter kjennes 8 California Estelle derfor spennende ut.



3 Bivo Torkdahl og 10 Make Me skal og begge regnes veldig tidlig. Særlig sistnevnte har jeg tro på her, for denne har gjort noen meget gode løp i lengre tid. Førstnevnte er en entaktet danske som er treg fra start. Jeg ser for meg at Tom Erik Solberg sender frem til dødens etter en runde. Har gjort noen fine løp mot god motstand i Sverige, og blir en av fire hester for meg i dette løpet.