To toppbankere gir oss V65-suksess

Anette Valstad Hagmann hadde all grunn til å smile på Bjerke da Sikvelands Bork tok en imponerende seier for ti dager siden.

2 mill SEK er førstepremien i UET Trotting Masters i V75-6 på Østersund søndag der Lionel er det norske håpet. Det er ellers flere andre norske ekvipasjer med i V75-løpene i Østersund søndag som er klare sportslige og spillemessige høydepunktet søndag. V75 i Østersund starter forøvrig kl 14.30. Før den tid skal vi igang med en flott V5 og V5-galopp fra Gøteborg galoppbane, mens Biri er vertskap for en strålende internasjonal V65-omgang søndag kveld.

Herlige løp venter på Biri. På de fleste forslagene bruker vi to bankere. Det beste spillet, rent oddsmessig, tror vi kommer ut i V65-5 og DD-1. Sjekk ut V65-analysene til Biri:

V65-1: 4 Place Your Bet. Dette blir en banker for meg. Mye av grunnen er sporet. Nå sist på Bjerke gikk ikke hesten noe som helst underveis. Inntrykket var rett og slett ikke bra underveis, men vallaken gikk et flott oppløp. I ettertid har det kommet ut at hesten må enten gå i tet eller dødens for å vinne løp. Han vil rett og slett ikke ta i når han sitter langt bak i feltet. I dag er det enten tet eller dødens som gjelder, og da tror jeg vi snakker om en vinner her. Måten 7-åringen vant på tredje sist var ekstremt imponerende. Kjørte da alt det gikk fra start, og åpnet første 500-meter på 09,0. Til tross for dette knuste han all motstand fra dødens. Så god er denne traveren. Og jeg tror ikke det er noe galt med formen. Hovedopponenten 7 Teddy Boy O.K skal kjøres til slutt. 4 Place Your Bet spilles alene på alle forslag.

V65-4: 1 Sikvelands Bork har en veldig gode vinnersjanse. Anita Valstad Hagmann kusker den flotte 3-åringen, og hun har til nå gjort det på en strålende måte. Hun har noe å kjøre med i denne traveren, og da viser hun sine kvaliteter frem på en fin måte. Sikvelands Bork er virkelig klar for en rekordforbedring, men det trengs trolig ikke for å vinne dette løpet. Ingen av dagens konkurrenter skremmer, og skal 7 Alm Norinda eller 9 Stian hente 40 meter tillegg, må Sikvelands Bork galoppere mye i startvolten. Måten hesten har vunnet de to siste løpene på er imponerende. Dette er noe for de større løpene, om han bare holder seg skadefri. Sikvelands Bork er en god banker, og det er kun på det aller største V65-forslaget jeg ikke bankerspiller hesten. Her tar jeg med 7 Alm Norinda. I V5-spillet står hesten alene på alle forslag.

V65-2: 1 S.M.K Spirit. Om Renate Aarlie makter å kjøre hesten sin i trav her, så tror jeg på gode vinnersjanser for ekvipasjen. Vallaken er nemlig lynrask fra start, men galopperte fra samme spor som dagens tredje sist. Viste fjerde sist, i et V76-løp på Sørlandet, hvor god han kan være. Blåste til tet da og vant helenkelt. Jeg håper og tror han går feilfritt, for da skal dette dreie seg om et godt spill.

5 Bad Nite Call Saul er og en vi skal legge merke til. Hesten er ordentlig på gang. Nå sist under et lunsjløp på Bjerke ble det enkel seier fra dødens. Inntrykket var lekkert. 4-åringen skal med på alt av bonger.

V65-3: 2 Tuileries var god sist på Bjerke. Hesten var og svært godt med fra start bak bilen. Dette har han ikke vært før. Malin Berås, som ridde Ready Cash-sønnen den dagen, hadde et solid tak på han. Dette er en varierende traver, men om han er som sist er vinnersjansen solid. Jeg går i mot, men det er en helt riktig favoritt.

Først og fremst er det 1 Nonstop Rascal i mot. Revenue-sønnen har slått favoritten tidligere, og jeg trodde det skulle gjenta seg sist på Bjerke. Tuileries ble for god den dagen, men Nonstop Rascal bekreftet toppform ved å spurte flott til andreplassen. Blir nok tet ut fra start her, men kommer favoritten tidlig blir det rygg leder. Dermed må Nonstop Rascal regnes veldig tidlig.

V65-5: 3 Alm Sander. Nok et monteløp venter oss i den femte avdelingen, og her kan vi ha virkelig funnet gull. 3 Alm Sander gjør nemlig sin første montestart, og det fra strek i volten i et sprintløp. Dette er utrolig spennende forutsetninger. Alm Sander har helt klart vært best på sprint i karrieren så langt, men tredje sist blir hesten fjerde i et løp som Bokli Rapp vinner foran Valle Ask på full distanse. Hesten er ordentlig god den, og om han fungerer med sal på ryggen, altså i monteløp, så bør det være fine vinnersjanser. At Liv Pedersen rir han er og et stort pluss. Det er så spennende at jeg knaller til med Alm Sander som en DD-banker!

V65-6: 7 Briljant finner jeg veldig spennende i avslutningen. Erlend Rennesvik kusker vallaken for første gang. Kristian Bjørnerød har kusket hesten på en god måte lenge, men i dag er det ny kusk opp. Briljant er en ordentlig god traver på sitt beste. Sist i Drammen galopperer hesten med 500 meter igjen, da med alt av krefter spart. Jeg tror, til tross for en del galopper den siste tiden, at formen fortsatt sitter i. Dette er ikke en enkel traver, men de dagene han er på humør så er det ingen i dette feltet som er bedre. Motiver favoritt!