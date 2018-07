To V65-bankere fikser opptur på Leangen

Eik Odin og kusk Atle Solhus. Mandag kommer de ut på Leangen. Foto: hesteguiden.com

Bjerke er som vanlig først ut når vi starter opp med en ny uke, og det blir fransk lunsj med start kl.11.10. Deretter skal vi til Tingsryd i Sverige, og her begynner lunsjen kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen denne mandagen, og løpene fra Trondheim starter kl.18.55. Høydepunktet denne mandagen skjer i Sverige og Solänget hvor det er jackpot i V64-spillet. Hele 1 119 702 ligger ekstra i sekserpotten, og V64-1 begynner kl.19.30.



* Ellers er dette en uke som er spekket med høydepunkter. Tirsdag er det duket for en EKSTRA V75-omgang fra Sverige, og her skal blant annet Hugo Åbergs med en million til vinneren kjøres!

* Videre er det DOBBEL V76-JACKPOT på Bjerke onsdag, og det ligger altså over to millioner ekstra til fordeling i sjuerpotten.



* Øvrevoll vil ikke være noe dårligere, og også her er det DOBBEL-JACKPOT! Nå i V65-spillet, og i torsdagens omgang ligger det hele 732 277 ekstra i sekserpotten.

* Bjerke står for ukens hovedomgang innen V75-spillet, og på lørdag kan du altså vinne hele 13 millioner kroner.



Undertegnede serverte igjen sterke tips til hjemmebanen Sørlandet søndag. Intrepid Ibex var et 7-valg når tipset ble lagt ut, men superinfo ble gitt, og på den lille bongen stod den alene. Eikfaksen (2-valg) var en annen deilig tipsener. Den lille bongen på Kr.216 betalte ut Kr.975,-. I Sverige ble Digital Circle (4-valg) servert som en godbit i DD-2, og DD ble ranket ut på en rekke til Åmål. Oddsen: 10,39.

Til Leangen mandag byr vi på følgende:



V65-1 : 3 Canadian Rolls – Vi låser innledningsløpet på kun to hester, og det er storfavoritten 7 Looking Superb samt vår deilige ide! Canadian Rolls feilet seg bort fra et trangt spor i volten sist, mens den var godkjent på en åker av en bane nest sist. Glem ikke at denne var et aldri så lite skrik i Harper tredje sist, og at den fjerde sist feilet bort en andreplass i beintøffe omgivelser i Sverige. Har endelig en riktig oppgave foran seg nå, den har trukket et mye bedre spor enn favoritten, og den MÅ passes.

V65-2 : 10 Liheim Stjerna – Er et veldig langskudd her, og når vi la ut tipset hadde den 0,0% av innsatsene på seg. Var altså helt uspilt. Dette er en hoppe som virker veldig pågang, og den har løftet seg MYE på slutten. Nå sist ble den tatt helt bort, og var ikke tom etter sene luker på oppløpet. Var da ute mot ganske bra hester i grunnlaget, og det var kanonen Storm Teddy som vant. Har normalt fordel av sprint, og med flyt kan den muligens supersjokke. OBS!

V65-3 : 10 Karoline B.E. – Er en lettbeint hoppe med bra fart i kroppen sin, og den skal bli spennende å følge etter en lengre pause. Skal lettes i balansen til denne starten, det er gode rapporter på den, og den er moden for å senke rekorden sin med MYE. Settes knepent først. PS. 2 Mojo’s Star – Spurtet strålende etter å ha blitt hindret i den siste svingen sist, den hadde full spenst over mål, og på klokken stod det 12,2 s 300m som helt ubrukt. Magne Olsen er OPP på sin springer, og det skjønner vi godt etter å ha sett den sist. PASSES!

Dagens beste banker:

V65-4 : 10 Eik Odin – Var altså ikke veldig glad i en knallhard bane sist, men vant likevel enkelt på en meget god tid. 26,3/1660m på en bane som Hoting er KJAPT! Rapportene går i dur foran dette løpet, vi føler at Eik Odin er en god del bedre enn grunnlaget sitt, og for oss er dette en soleklar banker. Begynner man først å gardere dette løpet så er det mange aktuelle motbud. 6 Buvoll Kos var MILEVIS bedre enn raden før den fikk seg en pause. Den kan overraske om vår banker skulle ha en dårlig dag.

Dagens nest beste banker:

V65-5 : 13 Bestbyarsenal – Har en STOR sjanse her om det bare klaffer litt på veien. Plukket ned en såpass god hest som Seaborn Titanic sist, og for oss var det fakta overraskende at den allerede skulle være så god. Gikk 13,5 s 1000m / 11,7 s 500m, og den var ikke tom på det. Her er det med få unntak veldig overkommelig i mot, og sjansene skal være solide for at den runder til seier. BANKES PÅ DD + V65!

V65-6 : 10 Opseth Sarvvis – Åpen finale, og her kan en bred gardering være smart. Vår ide er veldig pågang, og den fullførte meget fint i Sverige sist. Var da ute på en litt krevende bane, og tiden må sees i lys av det. Amanda Robertsen opp er spennende, motstanden er den riktige, og vi forventer at den dukker opp langt der fremme om det bare klaffer litt på veien. OBS!