Topp V65-lunsj på Axevalla

Mikael J Andersson er aktuell i dagens V65-omgang.

En helt herlig WEEKEND venter, og her finnes det en rekke høydepunkter å glede seg til. Lørdag kan du vinne 13 millioner i V75-spillet, og vi byr naturligvis på fyldige tips med mange godbiter til omgangen på Forus. Søndag venter en EKSTRA V75-omgang hvor blant annet UET TROTTING MASTERS FINALEN med to millioner i førstepremie skal kjøres. Hester som Propulsion, Readly Express, og flere kanoner dukker opp i det som er et mildt sagt fantastisk løp. Östersund står for søndagens V75-omgang, og våre tips blir lagt ut søndagsmorgen.

Når det gjelder dagen i dag så er det Axevalla som er først ut med V65-lunsj kl.12.45. Deretter er det Jarlsberg sin tur kl.18.55, og her er det også en V65-minijackpot med 188 776 ekstra i sekserpotten. Romme er sist ut, og her begynner V64-1 kl.19.30.



Lerum med V75-suksess på Jägersro 2. september

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle!



Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.



Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte topp info!

Lerum med V65-suksess i Bergen 6. september

Undertegnede la ut EN V6-BONG (fire andeler a Kr.500) på Eksperten til Bergen Travpark, og den satt som et skudd. På denne bongen ble V65-6 låst HELFREKT på kun to hester, og Ila Håleryd (5-valg) var en av disse. Utbetalingen på V6-bongen ble storfine Kr.98 622,-.

Axevalla står for dagens V65-lunsj, og det er en klart spennende omgang vi har foran oss. Godbiter er jobbet frem, og bankeren taper vel ikke? 9 Dream Night Palema (V65-5) matches mot større oppgaver, og bør senke denne gjengen! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Man O’ War – Blir en av dagens tyngste favoritter, men for oss er det kun en tynn tipsener. Glem ikke at vi her snakker om en traver som ikke er spesielt stabil, og den har kun vunnet et løp de to siste årene… Er dog billig ute, den er bedre enn raden, og derfor en grei favoritt, men heller ikke noe mer.

V65-2 : 12 Ståhlebos King – Viste 14,7/2000m etter galopp tredje sist, og nå sist fullførte den veldig fint (13 s 800m) med litt krefter igjen. Her er det alt annet enn tøft i mot, og får den bare litt tempo feller den fort alt nedover det lange oppløpet. ER EN BANKER FOR DE FREKKE!

V65-3 : 11 Sunes Sommar – Har funnet storformen, og sist kom den alene til mål. Nå er det opp med Benzon, og han er med garanti en av de beste kuskene i dette amatørløpet. Har gått i vanlig vogn på slutten, men nå kommer vel det på en YANKERVOGN? MÅ BARE SPILLES!

V65-4 : 3 Vinder – Er fakta ikke så verst, og dette ser interessant ut på forhånd. Nå sist fikk den aldri sjansen, og selv om det ikke var mye igjen ble den altså sittende bom fast på en solid tid. Her skremmer ikke motstanden, og den duger godt om den leverer på sitt beste. Overrasker?

V65-5 : 9 Dream Night Palema – Blir vår hovedbanker i dagens lunsjomgang. Den fullførte fint på 13,3/2640ma i Derbykval sist, og var da hakk i hel på veldig gode hester. Nå rykkes skoene fremme for første gang i karrieren, den møter riktig motstand, og feelingen er at den speeder inn til seier. ALL IN!

V65-6 : 8 Bambi Rozz – Feilet direkte sist, men gikk strålende etter galoppen (14 s 2000m), og dette er en hoppe i toppform. Jepson er tilbake i «jolla», og klaffer det bare litt på veien må den være HET i et løp som dette. Prøves som en frekkis i en ellers ikke helt lettløst finale.