Topp V65-omgang på Biri

Cato Antonsen og Lykkje Tveiten. Fredag kommer de ut i V65-3. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Jägersro har trippeltrav denne helgen, og fredag sparker de i gang med en deilig V65-lunsj kl.12.45. Biri står så for den norske V65-omgangen med start kl.18.55. Bollnäs er sist ut fredag, og kl.19.30 begynner V64-omgangen fra Sverige.



Ellers finnes det TO STORE HØYDEPUNKTER denne weekenden. Allerede i morgen er det V75 på Klosterskogen, og her kan du vinne 13 millioner. Dagen etter skal vi til Sverige, og Jägersro. Her venter en EKSTRA V75-OMGANG med Svenskt Travderby/Derbystoet. Vi byr naturligvis på fyldige tips til begge baner.



Biri står for kveldsmoroa fra Norge, og de knaller til med en meget fin V65-omgang. Flere godbiter er jobbet frem, og bankeren, ja, den har vi latt oss imponere av. 2 Lykkje Tveiten (V65-3) kom alene til mål sist, den har en nydelig oppgave foran seg nå, og vi tror at "kuske-Cato" fikser biffen. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 4 Always On Time – Var god etter pause sist, og nå fungerte den som tidligere. Dog skal man være klar over at den ikke møtte «noe» i dette løpet, og her er det langt tøffere i mot + at distansen normalt er et minus. Motivert, men ingen banker. 5 Divided By Zero – Var veldig lovende som unghest, men har møtt på mye motgang, og det er grunnen til at grunnlaget «kun» er på vel 700 000. Nå begynner den dog å vise solide tenner i regi Anders Wolden, og den duger godt i grunnlaget sitt. Spurtet sterkt nest sist (10,3 s 300m), mens den vant enkelt sist. SKAL PASSES!

V65-2 : 6 Tusse Faks – Utvikler seg stadig, og den var klart bra som toer i Sverige sist. Gikk 30,5 s 1000m, og da var den også innom en galopp i den siste svingen. På ren kapasitet er neppe noen i dette feltet veldig mye bedre, og kommer bare Tusse Faks seg rundt uten noe tull, ja, da kan det fort komme en ny seier. OBS!

V65-3 : 2 Lykkje Tveiten – Er en 6-års gammel hingst som stadig utvikler seg. Var helt overlegen sist, og den imponerte da. Kan ikke få en bedre oppgave enn hva som venter nå, og normalt dreier dette seg om en bunnsolid sjanse. Motivert favoritt som også vi tror MYE på.

V65-4 : 2 Concerto De Lou – Gikk et meget sterkt løp i debuten for Olav Mikkelborg, og den må være spennende nå. Innledet litt dårlig, før den kom via sporene ca runden igjen i det nevnte løpet. Feilet når Olav måtte korrigere den på siste bortre, ble hengende, og fullførte altså knallsterkt. Er ikke helt flekkfri i aksjonen sin, men den er tøff, og tåler å bli brukt. At den også har fått en blåser i kroppen etter pause har nok gjort veldig bra. SPILLES!

V65-5 : 3 Fender Boko – Blir et veldig skrik denne kvelden da den altså debuterer for dyktige Kristian Skullerud. Har trent knallbra etter den kom innpå hans stall, men har visst så fått seg en sårskade som gjør den godeste Skullerud litt usikker. Har utrolig mye inne, og vi tror ikke den taper dette løpet om den leverer på sitt beste. SKAL STÅ FØRST!

V65-6 : 2 Tao Elda – Var spilt til 5x flesket på Leangen sist, og da stod den altså likt med 5 Lykkje Borken som den nå står 20m foran. Fungerte ikke som beste på en grusom bane da, og vi setter bare en tykk strek over det løpet. Nå har den fått denne blåseren i kroppen, den står NYDELIG inne i dette løpet, og den blir i kveld testet med Stensen. Er såpass bra at den kan overraske med slike betingelser. OBS!