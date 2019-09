Topplunsj med godbiter på menyen

Årjäng står for dagens lunsj, og det er en knallfin V65-omgang vi har foran oss. Vi var en stund i tenkeboksen før vi landet på hvem vi skulle anbfale som dagens beste banker, men tilslutt måtte det bli 3 Categorical (V65-3). Dette er en knallgod hest i grunnlaget, og den kan ikke få en spesielt mye bedre oppgave enn hva som her er i vente. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 7 Höwings Unbeatable – På utregning er dette en vinner i innledningsløpet. Spurtet altså sterkt sist, og da hentet den lengder på en såpass god hest som Ike Schermer. Er mye billigere ute nå, og det er snakk om en motivert favoritt. Vi er dog ikke veldig glad å banke fra 20m tillegg, og plukker derfor med oss Jepson sitt valg fra strek, 1 Zagor Grif. Han var også meldt på 2 Souvenir D’Inverne. DOBBELTBANKER!

V65-2 : 6 Stensvik Teddy’n – Gikk klart bra sist på Biri, og den virker å være på riktig vei. Østre er dessuten opp på sin springer før denne oppgaven, og varsler at distansen kun er et pluss. Blir nok ikke mye spilt med en dårlig rad, men mot en særdeles overkommelig gjeng skal den ikke undervurderes. Vår knepne favoritt i et ellers vidåpent løp.

V65-3 : 3 Categorical – Har en smellfin oppgave foran seg denne fredagen, og er formen bare sånn noenlunde etter en knappe to mnd pause, ja, da må sjansene være store. Er rett og slett en veldig bra hest som Jonas Moberg holder høyt. Full bøtt fra start, tidlig tet, og siden er vel dette over? MÅ BARE PRØVES!

V65-4 : 2 Primero Greentown – Denne er fakta ikke så dårlig, og nest sist var den kun noen få lengder bak en såpass god hest som Admiral Knick. Er dessuten lynrask fra start, og den står spennende til nå. Gjør seg ikke bort fra tet/eventuelt rygg leder. Settes helfrekt først i et løp hvor fire hester skiller seg litt ut.

V65-5 : 11 C.C. Sugar – Har en veldig overkommelig oppgave foran seg her, og Østre er dessuten VELDIG opp på sin springer etter pause. Husk på at denne spurtet fint mot betydelig tøffere motstand tredje sist, og dette er en hest som har overkapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto. Står dessuten i et perfekt springspor på tillegget, og det burde bety at den kommer seg OK avgårde. Moser alt? Vi tror det!

V65-6 : 12 Valkyria Bob – Var klink overlegen under ufyselige forhold sist, og det med utstyr som hang og slang rundt beina på hesten. Har litt inne, og her er det mildt sagt ikke spesielt tøft i mot. Følger den opp fra løpet sist så må sjansene være fine, og vi iler til med tipsnikken.

