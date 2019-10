Toppobjekter er jobbet frem i kveldens V65-omgang på Forus

Lucky Vegas og kusk Pål Buer. I kveld er dem aktuelle på Forus. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Når det gjelder tirsdagen så er vi i gang allerede kl.12.20, og da snakker vi naturligvis om V4-lunsjen fra Sverige og Axevalla. Om kvelden er det Forus som er først ut med sin V65-omgang kl.18.55, før Solvalla avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.

Lerum med et SUPERSJOKK (odds 27,21) først på ranken i V75'en 20. oktober:

V75-5 : 15 Worth A Lot – Helskummelt og et flott hoppeløp venter. Her velger vi å plukke med oss en del hester. Draget hadde 0,6% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det mener vi er 100% feil. Ble meldt rett ut i tøffe omgivelser etter et lengre opphold sist, og avslutningen via drøye spor likte vi skarpt. Er nok ytterligere forbedret til løpet nå, og med litt klaff på veien kan denne storskrelle.

Forus står for kveldens V65-omgang, og det er en SVÆRT fin omgang vi har foran oss. Når det gjelder dagens beste banker så går vi hardt ut, og tror MYE på tet og slutt for Lucky Vegas. Fant en helt enorm form på samme tid i fjor, den har fått et løp i kroppen etter pause, og nå kommer seieren! ALL IN! Ta rygg på følgende:

V65-1 : 5 Lucky Vegas – Ble egentlig aldri kjørt ordentlig med etter pause sist, og var helt OK i kulissene tilslutt. Det løpet gjorde nok godt etter oppholdet. Vant hele ÅTTE LØP fra september i fjor til februar i år, og den går inn i sin beste tid på året nå. Her renner den fort til tet, vi tror neppe at farten blir spesielt høy, og sjansene skal være store for at den renner unna fra posisjonen den elsker. MÅ BARE SPILLES NÅ!

V65-2 : 5 Tradewind – Er BETYDELIG bedre enn raden, og den fortjener virkelig en seier etter mye motgang. Så egentlig helt «klar» ut når den feilet i angrep mot oppløpet sist, og den feilet med MASSE krefter igjen da. Hadde gått 16,5/16,6-2060mv uten den galoppen. Dalen opp er spennende, den er kjapp i vei, og leverer den som sist, ja, da skal sjansene være meget gode.

V65-3 : 7 Tangen Piril – Kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig enn dette, og den er spillbar i kveld. Har gjennomført et OK år med flere fine prestasjoner, og Kåre Refsland har gjort en utmerket jobb med denne. Rapportene på den etter et lite opphold er fine, den er langt mer stabil enn 3 Neslands Faksen, og det ble avgjørende for hvem vi satt først.

V65-4 : 5 Muito Obrigada – Når man ser på prosentene her så skulle man nesten tro at det var Spikeld som var tilbake på Forus. Iron Transs R. hadde helt ekstreme 90,9% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er naturligvis galskap. Kan vinne, men har ikke vært helt «stueren» med volte, og vi må bare spekulere. Vår ide tror vi ikke er noe dårligere, den pleier å være solid forberedt etter opphold, og innledet også året svært lovende. Fra første omvendt i volten så spinner den fort til tet, og vi roper et stort varsko! MÅ BARE PRØVES NÅ!

V65-5 : 5 Soten – Var rett og slett for laddet etter pause sist, og galoppene kom pga det. Så ellers fin ut i kroppen sin, og formen er nok ikke så verst. Vant fem løp i fjor, og den er mer enn god nok på ren kapasitet i et løp som dette. Atle Erga får sjansen i kveld, og akkurat det synes vi er spennende. Spillerne tar ikke Soten på alvor, men vi er altså inne på at den kan skrelle mot helt riktig motstand. OBS!

V65-6 : 7 Van Der Meulen – Er SVÆRT kapabel, og har kammet med seg to strake seire nå. Sist fungerte den dog ikke optimalt, og er behandlet etter det løpet. Vi tror fakta ikke den taper et løp som dette om den bare henger sammen hele veien, for da er den normalt bare best. Hadde faktisk kun 4,7% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det tar vi i mot med åpne armer. SPILLES!