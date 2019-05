Uten galopp vinner Spikfaks på Biri

Bjørn Steinseth har funnet et fint løp til sin Spikfaks på Biri i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Årets største travhelg sparkes i gang denne fredagen, og nesten ALT fokuset er rettet mot Stockholm og Solvalla. Noen av verdens beste hester skal møtes, de beste hestene i grunnlagene skal møtes, de beste kuskene i verden dukker opp, og det blir ikke noe bedre enn dette. VI ER EKSTREMT KLAR FOR TRE DAGER MED STORT SPILL, OG STOR SPORT fra sveriges hovedbane.

Når er så tipsene våre til Solvalla klare? Lørdagens V75-tips blir lagt ut fredag ettermiddag, mens søndagens V75-tips blir lagt ut tidlig lørdagskveld.

Selvom Solvalla naturligvis blir hovedoppslaget denne helgen skal vi på ingen måte glemme fredagen. Det åpner som nevnt med V65-lunsj fra Solvalla. Her skal vår egen Eirik Høitomt i aksjon, da det er VM for travkusker. Til kvelds kjøres det en strålende V65-omgang fra Biri. Og når alle samler seg i auksjonsteltet på Solvalla går det en veldig fin V64-omgang fra Hagmyren.

Nå skal det heretter kun dreie seg om Biri. Vi synes Bjørn Steinseth og 10 Spikfaks har en strålende oppgave foran seg i den fjerde avdelingen.

Sjekk ut følgende:

V65-4: 10 Spikfaks blir vår hovedbanker i både V5 og V65-spillet. Uten galopp og tull så skal bare Järvsöfaks-sønnen til Bjørn Steinseth vinne dette. Nå virker det som formen er kraftig på gang, og da må dette dreie seg om en topp mulighet. I det siste løpet, årets tredje start, galopperer Spikfaks som klink vinner i den siste svingen. Glem det. Vi tror det var et uhell. I dagens løp møter Spikfaks på hester han er bedre enn. Det er vi skråsikre på. Husk at dette er en hest som vant en V75-finale - på Bjerke i fjor - fra dødens. Da skal du hente tyve meter på Jærvsøælva. Spikfaks har en meget god vinnersjanse og blir dagens beste banker! All in!

V65-1: 4 Per B har en god vinnersjanse i V65-innledningen. Hesten har vunnet fire av åtte starter så langt i karrieren. Og nå sist kom han tilbake etter en pause på hele ni måneder. Jammen slo han ikke til med å vinne fra dødens. Per B var strålende opplagt til årsdebuten sin. Imponerende trenerjobb av Alf Stordal. Hesten står flott til i dagens løp, og det er store muligheter for at han når teten tidlig her. Vi må dog varsle dere for at hesten har galoppert i hele fem av åtte løp så langt i karrieren. Dette gjør nok til at vi dobler forslagene våres, men Per B er en helt riktig favoritt.

7 Miramella har ikke startet i travløp siden september i fjor. De to siste løpene i fjor vant hoppa ganske enkelt, men aksjonsmessig så det ikke som best ut. Nå er rapportene på Stensen-traveren veldig gode før dagens årsdebut. Det ryktes om at hun har gjort gode hurtigarbeid. Det er ingen tvil om at dette er en av feltets beste på ren kapasitet.

Slikt vi ser det så rekker det langt med to hester i innledningen.

V65-2: 2 Diesolo de la Lune er virkelig en lekker traver. Vi har veldig sansen for denne franskfødte 6-åringen. I løpsdebuten, tredje sist, så man at dette var en traver som søkte fremover. At han skulle imponere såpass nest sist på Jarlsberg var kanskje i overkant, men ikke uventet for oss. Hesten vant fra dødens og imponerte stort. Nå sist på Biri gikk han igjen strålende fra dødens, og det på en meget tung bane. Det var lovende Ivan B.R som vant, og denne er ingen skam å tape for. Diesolo de la Lune har ikke vist noe starthurtighet enda, og får nok ikke føringen i dette løpet. Synes uansett at hesten skal regnes som førstehest.

8 Symphonie H har vist veldig fin hurtighet bak bilen. Vi tror faktisk denne kan blåse rett til tet. Hesten imponerte i norgesdebuten nest sist. Nå sist gjorde hesten det godt til andreplassen.

Disse to hestene skiller seg ut for oss, men på de to største forslagene vil vi ta med 4 Greed og 9 Pallaton.

V65-3: 4 Super Melis varslet undertegnede for sist på Momarken. Da ble det dødens. Den fire år gamle hoppa fullførte ganske fint til fjerdeplassen. Jeg tror nok Vidar Hop trengte det løpet for å bli kjent med hesten. Hun er fersk og ikke veldig enkel å kjøre. I løpsdebuten i Drammen, nest sist, viste hun veldig fin fart. I dag står hun nok en gang på strek, og med et litt finere opplegg enn hun fikk sist så må sjansene for seier være hyggelige her. Hestene på tillegg er nemlig langt i fra noen kanoner. Super Melis blir vårt objekt i dette åpne løpet.

V65-5: 6 Zandra Invalley er på gang igjen nå. Hoppa til Kristine Kvasnes satt nemlig litt fast i et V75-løp på Bjerke for ni dager siden. Det er uvisst hvor mye som var spart på tanken, men innsatsen var utvilsomt positiv. Hoppa er svært rask bak bilen, og jeg tror faktisk at dette er tethesten ut av den første svingen. Er hun tilbake på sitt beste i kveld er sjansene for seier fine for 6-åringen. Førstevalg.

7 Uni Lest årsdebuterte for tre uker siden. Varenne-sønnen sto på bra etter en tøff sisterunde. Rapportene er gode og hesten har trent veldig fint etterpå. Må regnes på alle bonger. 3 Willy Invalley har kanskje ikke toppnivået til 6 og 7 i seg, men innsatsen i Drammen sist var veldig fin. Det var klein motstand, men hesten leverte virkelig en sisterunde det luktet svidd av. Med optimal klaff i dagens løp kan jeg se han være med å gjøre opp om seieren.

V65-6: 8 Gigant Invalley ble virkelig sliten i V75-løpet i Sverige for tre uker siden. Det ble fullstendig feil da Austevoll prøve seg på tet, men måtte ta til takke med dødens. Mot den type motstand får man sjelden penger da. Om ikke hesten har tatt altfor stor skade av det løpet, så har han jo fine muligheter i dag. Åttendespor er ikke det beste, men her kommer kusk Austevoll til å klinke til. Det finnes flere raske hester innenfor, så han er ikke å finne i tet etter 200 meter - men kanskje etter 500?

En rask første 500 meter kan føre til at 11 Clemenza Am kommer inn i leken. Dette er en høykapabel traver. Nå hadde ikke hesten sjans på Gigant Invalley sist på Jarlsberg, men med litt mer klaff kan han slå favoritten.

To hester spilles her.

