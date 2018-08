Utfordrende V65-omgang fra Stavanger

Per-Eivind Tjordal og Førlands Tor. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Årjäng er først ut denne tirsdagen, og kl.12.20 venter en deilig lunsj fra den banen. Forus står for den norske V65-omgangen denne kvelden, og løpene fra Stavanger begynner kl.18.55. Det store høydepunktet denne tirsdagen skjer på Solvalla hvor det blir en ekstra V75-omgang. Løpene på Solvalla begynner kl.19.30.

På Forus denne tirsdagen er det utfordrende å være spiller, og de helt klare bankerne finnes ikke. Våre største bonger er derfor uten banker.

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 1 Dag Julius – Er MILEVIS bedre enn raden, og dette er en hest som virkelig ligger i skorpen. I finalen sist på Forus feilet den like etter start, og den tapte 60-70m. Gjør et kruttsterkt løp etter denne galoppen, og den leverte nok karriere beste. Står nydelig til på strek nå, og den er på foto om den leverer som sist. SE OPP!

V65-2 : 12 Van Der Meulen – Har vært meget god de siste gangene, og den rader opp sammen med Rune Wiig. Hadde denne stått i spor 3-4-5, ja, da hadde vi banket, men fra dette sporet nøyer vi oss med å sette den klart først. 1 Diamond Yankee – Er i bunn å grunn en veldig bra hest, men denne har ikke dradd skinnet av pølsen etter den ble flyttet fra Pål Buer. Nå er den imidlertid tilbake hos Buer, og leverer den da igjen på sitt beste, ja, da står den ikke tilbake for den store favoritten på ren kapasitet. Disse to skiller seg klart ut i et ellers ganske dårlig løp.

V65-3 : 11 Førlands Tor – Er egentlig helt overlegen i et løp som dette, og hadde vi bare hatt en OK kusk på denne, ja, da hadde den stått alene på alt. Har møtt MYE tøffere motstand enn dette tidligere i sesongen, og sist var den for eksempel ute mot Våler Nikolai/Møller Tor, mens den tredje sist var toer bak Rappstjernen. Kan ikke få et billigere løp når det gjelder motstand, og det er snakk om en motivert tipsener.

V65-4 : 10 Njølstad Stjernen – Ligger veldig i skorpen, og nå kommer seieren? I finalen sist på Forus var den morsk etter en tidlig og grov galopp. Kom knallsterkt tilbake i kulissene, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Står ikke tilbake for Møller Viktoria, og når Njølstad Stjernen her er MYE mindre spilt så er valget enkelt for oss. SE OPP!

V65-5 : 2 Sober Sam – Er OK på sitt beste, og her har den et helt riktig løp foran seg. Får normalt gratis tet, og siden kommer den til å lede dette løpet lenge. Har møtt den store favoritten, Red Shankly RS, tre ganger, og slått den i to av oppgjørene. Vi er veldig inne på at Geir Mikkelsen kun tenker Derby-kval med sin hest, og at han kommer å kjøre den passivt i køen. Dermed kan dette bli «billig» for Sober Sam og Rune Wiig. Disse to hestene skiller seg ganske klart ut.

V65-6 : 8 Syoss – Er normalt KJAPP i vei, og klinker Geir Mikkelsen til direkte her, ja, da ser vi fakta ikke bort fra at det kan bli tet. Pål Buer varsler nemlig om at han skal kjøre på sikkerhet med 3 Goldstile, og 5 I Am The Tiger er normalt kun middels ut. Alle de andre i første rekke er på jakt etter en god rygg, og ryggen til Syoss er god. Har ikke vunnet de siste gangene, men den satt fast i tøffe omgivelser nest sist, mens den sist var bunnsolid i nederlaget mot gode hester. SPILLES!