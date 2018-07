Utfordrende V65-omgang på Forus

Geir Mikkelsen og Highland Breeze. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En svært interessant tirsdag venter for vi som elsker å spille på hester. Moroa starter som vanlig fra Sverige, og i dag er det Hagmyren som er først ut med V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det V65 på Forus med start kl.18.55. Dagens klare høydepunkt skjer på Jägersro hvor det venter en ekstra V75-omgang kl.19.10. Her skal man blant annet kjøre storløpet Hugo Åbergs med en million i førstepremie.

Det er ikke spesielt enkelt på Forus denne tirsdagen, og vi blir alt annet enn overrasket om det venter flotte kroner til de med riktig V65-rekke. Dagens beste V65-banker kommer ut i finalen, og her tror vi mye på Highland Breeze. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 2 Årdals Tobben – Er BEST, og med gode rapporter i ryggen etter en lengre pause må den bare prøves. Tom Erga pleier stortsett å ligge lavt, men her er han altså veldig OPP. Gikk flere sterke løp i fjor, og femte sist slo den faktisk en såpass god hest som Kaksen… Kan åpne, den har trukket det beste sporet, og vi gir den tipsnikken direkte. SKAL MED PÅ ALT!

V65-2 : 4 Godtepåsen – Feilet et par ganger på Sørlandet sist, og det er slik denne kan være. Før det har den imidlertid vært bra, og levert flere fine løp. Nå kan det fort bli gratis tet, og finner den bare ikke på noe tull skal mulighetene være meget gode. Motivert favoritt.

V65-3 : 11 Come Vacation – Spurtet sterkt sist (11,1 s 300m), og den var ikke tom over mål. Møtte da deler av eliten i Bergen… Går ned en klasse når det gjelder motstand nå, den får opp Høitomt, og leverer den som sist har den en SOLID mulighet. SPILLES! PS. 8 Lucky Princess – Spurtet bra etter pause sist, og den var ikke tom over mål. Er normalt forbedret med det løpet i kroppen, og den kan overraske med flyt.

V65-4 : 11 Erga Martine – Her er det veldig åpent, og en bred gardering kan være smart. Vår ide har egentlig gått på det jevne, men sist på Sørlandet var den MYE forbedret. Var da hakk i hel på en såpass god hest som Moi Edel, og på klokken stod det 27,2 s 300m. Duger godt om den leverer noe tilsvarende her.

V65-5 : 6 New Talisman – Har løftet seg MYE i år, og glem ikke at vi her snakker om en traver som har gjort gode løp mot en vinnermaskin som Syoss tidligere i år. Kommer nå ut etter en liten pause, men er bare formen sånn noenlunde så skal den duge godt her. Prøves som en frekkis i et ellers ganske jevnt løp.

V65-6 : 5 Highland Breeze – I en åpen/småvrien V65-omgang støtter vi oss til Geir Mikkelsen og Highland Breeze som dagens beste banker. Den vant enkelt sist, og virker å ha funnet storformen nå. Burde bli sluppet gratis til tet her, og siden er dette løpet over? Bankes på V65.