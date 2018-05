Utfordrende V65-omgang til lunsj

Odd Arne Sagholen og M.H. Herkules. Fredag kommer de ut i V65-2. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En herlig weekend venter, og her er det MYE å glede seg til! I morgen er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke, mens det søndag er V75 på Charlottenlund. Her skal blant annet Copenhagen Cup kjøres, og Ferrari B.R. starter i hovedløpet. Når det gjelder dagen i dag så sparkes den som vanlig i gang fra Sverige, og det er Åmål som står for dagens V65-lunsj med start kl.12.45. Biri byr så på en topp V65-omgang med start kl.18.55, før Östersund avrunder fredagen med en strålende V64-omgang kl.19.30.



Fredag går vi igjen for gull, og til Åmål i lunsjen skal vi til lukene med følgende:



V65-1 : 8 Enjoy Avenue – Er en motivert favoritt i innledningen. Den har levert fine løp på slutten, og var bra til seier sist. Er en av få hester i dette feltet som har gjort det sterkt i Åmål tidligere, og fakta er at den har vunnet 2 av 3 på den litt spesielle banen. Settes klart først, og det er en banker for de som ønsker å gå tynt. PS. 4 Santiago Kyu – Blir mye spilt, men være OBS på at den ikke har vært på trippelen på to forsøk på denne banen.

V65-2 : 1 Fina Eldina – Fullførte klart bra nest sist, og da var den altså kun en lengde bak en såpass god hest som Briskebytrikken. Stod da 20m bak 4 Troll Tara som den omtrent var likt med i mål… Har nå svært gunstige betingelser, og feilfritt har denne form til å skrelle. Settes frekt først!

V65-3 : 9 Windfall – Er MYE bedre enn raden, og snart må vel det komme en seier? Sist satt den BOM FAST over mål med mye krefter igjen, og vi gav den et klart pluss i kanten. Her står den spennende til for å smyge med, motstanden er den riktige, og vi er inne på at denne kan storskrelle! PS. 10 Ottens Dibaba – Er etter Pastor Stephen, og det er en hingst som lager noen av de feigeste avkommene i hele Sverige. Blir enormt hardt betrodd i årsdebuten, den kan naturligvis vinne, men vi kan ikke gå hardt til på denne som storfavoritt.

Dagens V65-banker:

V65-4 : 1 Axport – Er MYE forbedret, og den har vært bra i årets to løp. I årsdebuten nest sist forsvarer den innersporet sitt bak bilen på Färjestad, og det vitner om en hest som er kjapp ut. Vinner det løpet meget lett på en OK tid. Nå sist feilet den tidlig, den havner langt bak, men kom enormt tilbake til en sikker seier. Har MYE inne, og feilfritt må dette dreie seg om en stor sjanse. Vi tror hardt!

V65-5 : 3 Enjoy The Life – Har toppform, og den var solid i nederlaget etter en upassende reise sist. Her kommer den normalt seg til tet, og da skal det en VELDIG god hest til for å plukke den ned på en bane som Åmål. Lar seg ikke fange? Vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne favoritten.

V65-6 : 2 Crown Pale – Innledet lovende som 3-åring, og på tre starter kammet den med seg to første pluss en andre i fjor. I år har den ikke vært i nærheten av noe slikt, men nå sist varslet den full form, og følger den opp her, ja, da kan den kanskje storskrelle. Spurtet strålende nedover oppløpet i kulissene sist, og den hadde mye krefter igjen over mål. Står perfekt til nå, og som veldig lite spilt er vi på vakt! MÅ MED PÅ ALT!