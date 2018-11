Utfordringer i lunsjen

Stefan Söderqvist er aktuell i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Jarlsberg: Kolle junior med V65-bankeren

V64 Örebro: Spennende V64-omgang fra Sverige

Oddsdobbel: Langskudd til over åtte ganger innsatsen

Oddstips Serie A: Napoli gjør ikke mer enn de må

Eurojackpot fredag: Nå er det over 1 milliard i Eurojackpotpremier

Kalmar sparker i gang weekenden med en utfordrende V65-omgang kl.12.45. Deretter skal vi til Tønsberg og Jarlsberg. Her blir det både V65 og V5. V65-1 starter kl.18.55. Sist ut denne fredagen er Örebro, og her begynner V64-1 kl.19.30.

Lerum med V64-fullklaff 26. oktober - Kr.1 750 ble til Kr.14 312,-

Vi kom dessverre ikke i mål på V64-systemet (utgangsbasert), men på flere av de flate bongene ble det fullklaff denne kvelden fra Kalmar. Undertegnedes største V64-bong (Kr.1 750 - oppdatert kl.16.40 fredag pga strykning på bankeren) suste inn, og betalte ut knallfine Kr.14 312,-. På Eksperten ble det fullklaff for to V6-bonger (fire andeler a Kr.750 / fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.24 262,-. I tillegg ble det fullklaff for to V64-bonger (fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.14 312,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er relativt dårlig klasse på dagens V65-lunsj, og her kan det fort skrelle både en og to ganger. Bankeren som vi landet på er fersk, men går Peppe Roc (V65-2) som den skal, ja, da må mulighetene være svært gode mot en billig gjeng. Ta rygg på følgende til Kalmar:



V65-1 : 3 Sphinx D’Inverne – Var bunnsolid til seier sist, og vi snakker her om en hest som virkelig har funnet superformen. Nest sist var den heller ikke langt unna seieren etter en ordentlig bra avslutning (12 s 700m). Har en dønn riktig oppgave foran seg nå, og normalt skal dette dreie seg om en FLOTT MULIGHET!

V65-2 : 1 Peppe Roc – Blåste til tet ned mot siste sving sist, stakk til seg flere lengder, men fikk syre, og trakk seg ca 100m fra mål. Er ingen stor stjerne, men her er det med veldig få unntak ekstremt billig i mot, og vi føler derfor at det er snakk om en MOTIVERT favoritt. I en åpen, og utfordrende omgang er dette vår V65-banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 11 Maharania Jons – Avsluttet sterkt sist, og den hadde full spenst over mål med krefter igjen. Er veldig riktig ute når det gjelder motstand nå, og får den bare litt tempo så skal den duge svært godt i omgivelser som dette. Blir etter vår smak for lite spilt, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! SPILLES!

V65-4 : 2 Do It Joker – Holder en uforandret FIN form, og fra drømmebetingelser er den spillbar. Nå sist klaffet det ikke helt, og den trakk seg da tilslutt. Nest sist var den fullt godkjent, og da viste klokken 12 s 800m. Her er det formløst i mot, og Do It Joker dukker opp på foto om den leverer som best.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 10 J.A. Connie Bell – Ligger litt i skorpen, og mot helt riktig motstand har den form til å skrelle. Spurtet veldig positivt nedover oppløpet i kulissene sist, og den var ikke helt sluttkjørt over mål. Her er det ikke akkurat veldig formsterke konkurrenter, og J.A. Connie Bell duger om den leverer som sist. OBS!

V65-6 : 10 Ritz Guiness – Var kanskje ikke helt på topp sist, men har ellers vært helt strålende på slutten. Nå er den tilbake i langt billigere omgivelser igjen, og da skal naturligvis mulighetene være store. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke den etter løpet sist. Motivert, men…