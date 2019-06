V65-banker jakter sin første seier siden 2015

Blue Shining Light vant to løp som treåring sammen med Roar Walsøe som treåring i 2015, men har siden ikke vunnet løp. I kveld kan det være dags igjen i V65-6/DD-2 på Leangen. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Hagmyren: Lunsjfest med Skoglund

V5 Bjerke: To bankere og samlebonger i lunsjen

Oddstips U-20 VM: Norge-dødarene i monsterform

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Oslo Grand Prix uken er endelig her, og vi har MYE å glede oss til lørdag/søndag. Dette kommer vi naturligvis tilbake til litt senere i uken, og det vil bli fyldige tips til begge dager. Når det gjelder dagen i dag så skal vi som vanlig først til Bjerke hvor det blir fransk lunsj kl.12.10. Hagmyren byr så på sin V4-lunsj ti minutter senere. Leangen står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55, mens det er Halmstad som er sist ut kl.19.30. Fra Halmstad er det JACKPOT i V64-spillet, og det ligger hele 1 048 551 ekstra i sekserpotten

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





I denne artikkelen skal det dog heretter handle om kveldens V65-løp på Leangen. De siste mandagene har det vært både V65, V4 og V5 på Leangen og både 10 og 11 løp på menyen. I kveld er det "kun" åtte løp med V65 fra løp 1 til løp 6 og V5 fra løp 4 til og med løp åtte. Kveldens V65-banker jakter sin første seier siden 2015

Det handler om 1 Blue Shining Light i V65-6. Den sjuårige Blue Mac Lad-sønnen tok to seire på rappen som treåring i juli/august 2015, men har siden ikke fått smake seierens sødme. Men har vært forholdsvis sparsomt startet og gjorde kun ni løp i fjor med en andreplass som best. I år har avla hesten årsdebuten på en lokalkjøring på Skoglund travbane. Det endte med 4. plass. Gjorde så et fint løp til femte mot god motstand på Leangen nest sist og knakk gode Giggs B.R. fra dødens sist på Leangen, men kunne ikke svare en smygkjørt Racing Commissioner. I kveld står hesten alene på strek med 2 Sky Tanic som gjør sitt første løp etter ni måneders skadefravær. Ragnhild Bjørnbeth og Blue Shining Light er den meget sannsynlige tethesten, da det varsles et passivt opplegg med Sky Tanic. Det skulle bety ypperlige forutsetninger for Blue Shining Light. I en bankerfattig omgang velger jeg å bankerspille 1 Blue Shining Light i V65-6 og hesten blir også min DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





To hester gjør opp i V65-1

Kun sju hester stiller til start i V65-1 på Leangen i kveld og på forhånd ser dette ut som et klart tohestersoppgjør. 6 Bokli Teddy er spillernes favoritt og holder kapasitetshesten seg på beina, er det trolig vinneren. Men hesten har vært variabel i det siste og speedige 7 Storm Odd kan få et fin drahjelp underveis i kveld og er det klare motbudet.

Skjør favoritt i V65-2

Grunnlag under 20 000 kr er proposisjonene i V65-2 og her er det vrient. Årsdebuterende 7 Neymar er oppsiktsvekkende stor favoritt i formiddagstimene mandag og basert på det denne presterte i treårssesongen må det være en favoritt i fare. Jeg garderer bredt og tar med alle hestene på det største V65-forslaget.

Uoversiktlig monteløp

I likhet med V65-2 ser det også åpent ut i V65-3. Det er et monteløp over fire distanser. De store profilene finnes ikke og kanskje er det slik at montedebutanten 3 Wilkas også vinner i monte. Guro Mogset har gjort en flott jobb med denne hesten som svarte opp meget gode Vill Jerven sist mandag. Det var i et travløp med Jomar Blekkan i sulkyen og det var sprint. Det har alltid vært Wilkas beste distanse. I kveld er det 2140 meter, men kanskje distansen har mindre å si nå som det er monte. Jeg gir hesten et knepent tips, men også her helgarderer jeg på det største V65-forslaget.

Samboerne gjør opp

Samboerparet Arve Sjoner og Ragnhild Bjørnbeth har en rekke fine vinnersjanser i kveld og i V65-4/V5-1, kusker de min favorittduo. Årsdebuterende 7 Bleke Silver er nok den beste hesten, og den trenes og kuskes av Arve Sjoner. Hesten har sett fin ut i trening og sammen med 9 Grytting Knerten (som Ragnhild kusker) blir dette min favorittduo i V65-4/V5-1. 4 Årdals Odin er den klare utfordreren.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Flott inntrykk i Rättvik onsdag

I V65-5/V5-2/DD-1 setter spillerne sin lit til kapasitetshoppa 3 Tearsofthesun og Thomas Mjøen. Men jeg dobler opp bongene med 1 Thai Donatella og Erik Brækken. Den toppstammede hoppa gjorde tre starter for Eirik Høitomt på høstparten som fireåring i 2017. Kom tilbake i løpsbanen i regi Erik Brækken i et løp på Rättvik sist onsdag. Brækken ga hesten et fint innvendig løp og gikk over mål med krefter spart på flotte 14.8/1640 meter. Hoppa står flott til i innerspor på strek i kveld og kan helt klart utfordre den store favoritten. Jeg låser V65-5/V5-2 på disse to hestene.