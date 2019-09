V65-banker på direkten

Eddie Arctous og Eirik Høitomt tok en overbevisende seier på Momarken for drøye to uker siden. I kveld blir hesten stor favoritt i V65-1 på samme bane. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Bergsåker: Vi jakter ny V4-opptur til lunsj

Oddssingel privatlandskamp 1: Norge skal ha revansje på England

Oddssingel National League: Leeds-dødarne nekter å tape på bortebane

En formidabel uke er vel i gang med den store Klasseløpshelgen som det desiderte høydepunktet. Søndag er det klart for årets store dag for 3- og 4-åringene og det kjøres om voldsomme penger i både Derby og Kriteriet. Det er internasjonal V75 på Bjerke søndag og det er V75 på Bjerke også lørdag. Bjerke har også V75 onsdag og der er det DOBBEL JACKPOT med 1 465 566 kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik tirsdag. Denne innledes med V4-lunsj på Bergsåker. Tirsdag kveld er det så duket for en flott V65-omgang på Momarken og i Sverige er det klart for V64-omgang fra Eskilstuna.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-omgangen på Momarken. Her kommer kveldens soleklart største favoritt ut allerede i V65-1 og denne blir også min banker.

Dacapo fra sist

Det handler om 1 Eddie Arctous og Eirik Høtomt. Søndag 18. august var samme ekvipasje på plass på Momarken og den kvelden ledet de hele veien og vant såre enkelt. Perfekte forutsetninger også i kveld med førstespor bak bilen, og motstandsmessig ser det klart overkommelig ut. Det skal være utmerkede sjanser for ledelse fra start til mål. 1 Eddie Arctous og Eirik Høitomt blir min V65-banker på Momarken i kveld.

Flott klasse på V65-2

Det er V75-klasse på V65-2 i kveld som er et kaldblodsløp i grunnlag under kr 350 000. Jeg står på seks hester på samtlige V65-forslag og setter outsideren 2 Dæmro Kjempen som mitt frekke førstevalg. Hesten radet opp med sterke prestasjoner på vårparten, men falt litt ut av form på slutten. I kveld kommer vallaken tilbake etter drøye to måneders pause og han kan være seiersklar på direkten.

Helene dominerer

V65-3 er Damegruppens dobbel og montdelen av denne. Travdelen kjøres som V5-4. Svært dyktige Helene Kolle får sjansen bak Per Oleg Midtfjeld-trente 9 Euklid A.T. Det er første gang denne tester monte, men det skal normalt gå veldig bra. I et jevnt felt der fire-fem hester ligner vinnerkandidater, tror jeg Helene har en flott vinnersjanse med 9 Euklid A.T.

Slipper kanonene i kveld

Fireårige 6 Tom Odin prøvde seg i Derbykval forrige mandag og hang på megafavoritten Nordsjø Odin lenge. Men 500 meter fra mål var det slutt på kreftene og Romtveit-traveren endte i de slagnes rekker. I kveld er det tilbake i sitt vanlige grunnlag og hesten blir ganske klar favoritt i V65-4/V5-1. En mulig bankerkandidat er det nok, men ikke for meg. 4 Tangen Tøff har et fint løp på papiret og ser ut som det klare motbudet på forhånd.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Maks 350 startpoeng - Kjempen viser seg best?

Det er mye bra hester på farten i V65-5/V5-2/DD-1, men all den tid løpet er stengt ved maks 350 startspoeng, betyr det at fellesnevneren er svak form på samtlige. 8 Kjempen hadde nesten vært borte fra løpene ett år, da han startet på Jarlsberg for tre uker siden. Gjorde et bra løp til fjerde da da og er garantert mye forbedret til kveldens løp. Min klare favoritt og i DD-spillet bankerspiller jeg 8 Kjempen i DD-1.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Ga seg sist - klar favoritt i kveld

1 Goldstrike B.G. vant veldig enkelt nest sist på Jarlsberg, men var ikke i nærheten av å være like bra sist. Også da var distansen 2600 meter, men hesten ga seg mot mål etter klar ledelse mot oppløpet og skuffet. I kveld blir hesten likevel stor favoritt i V65-6, og motstandsmessig er det billigere imot. Men jeg garderer først og fremst med 10 Armani Flamingo (på det jevne sist etter litt pause, helt sikkert forbedret i kveld). I tillegg tar jeg med svært lite spilte 9 Ecko (stadig bedre enn raden og blir helt glemt i kveld) og 3 Orlando Fortis (viste fremgang sist og står spennende til) på de største V65-forslagene.