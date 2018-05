V65-bankeren blir ikke favoritt

M.H Herkules er i meget god form for tiden. Trener Sagholen her avbildet har gjort en meget god jobb med hesten, foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Lunsjtrav Halmstad: Knallfin lunsjomgang fra Halmstad

V64 Solvalla: Pangomgang i V64-spillet på Solvalla

Oddsdobbel tirsdag: Er dette tidenes mest ujevne cupfinale?

Oddssingel Premier League: Vi tror på Swansea

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Lotto: Vant 13,6 millioner i Lotto

En hektisk tirsdag står foran oss og den innledes med V4-lunsj til Halmstad. Til kvelden er det både trav og galopp. Jägersro galoppbane byr på både V4 og V5, mens Momarken byr på en strålende V65-omgang. I Sverige er det V64 fra Solvalla med flere meget pengestinne løp innenfor V64-rammen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lerum med pangstart på mai! Kr.1 176 ble til Kr.22 047!

Det ble servert sterke tips på Bjerke 3. mai, og vi fikk en ordentlig herlig start på mai-mnd! Supersjokket Trespasser (11-valg) var med på samtlige bonger i finalen, og dermed føk V5-verdien i været. Nettavisens største bong med en innleveringspris på Kr.1 176 satt som spikret, og utbetalingen ble knallfine Kr.22 047,-



Da er det dags for å tenke på Momarken, som presenterer en finfin V65-omgang tirsdag kveld. Løpene er jevne og svært spennende spillemessig. Sjekk ut følgende analyser:



Sagholen har alt på stell

Jeg kommer til å bankerspille 10 M.H Herkules i V65-6. Briskeby Philip-sønnen har virkelig blomstret til i Sagholen-regi. Det som jeg finner spesielt gledelig er at hesten virker til å være meget stabil for tiden. Sist på Bjerke trodde jeg hardt på Faks Blæsen, men M.H Herkules ble for sterk. Sagholen-traveren imponerte meg voldsomt. Han satt sist da det gjenstod 6-700 meter, men bare bombet rundt feltet og tok enkelt ned Faks Blæsen. Siste 500 meteren gikk i underkant av 28.0. Formen virker bare til å bli bedre for hvert løp hesten går for tiden.

I dagens løp frytker jeg kun 2 Valle Grim. Men sistnevnte er treg bak bilen, og sitter trolig kun et utvendig par foran M.H Herkules etter 2-300 meter. Hvis begge da går feilfritt er jeg ikke i tvil om at M.H Herkules er best av dem. Jeg kommer til å bankerspille 10 M.H Herkules i alle spilleformer denne tirsdagen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Hvem innleder tirsdagen?

I V65-1 er 9 Mykle Elden en helt riktig favoritt. Hesten blir bedre for hvert løp han traver. Sist gikk han veldig fint inn i mål. Flåten-traveren vinner løp når som helst. Det er dog en ting jeg har lagt merke til. Travet til hesten er ofte ikke bra. Sist på Klosterskogen var 4-åringen nære galopp flere ganger, bare ned oppløpet. Derfor er jeg svært skeptisk til å bankerspille hesten i dette løpet. Går Lome Elden-sønnen i trav er det den beste hesten, og det blir mitt førstevalg.

8 Tronmar må på alt av bonger. Den sjarmerende ekvipasjen, med Terje Hanestad som kusk, kom ut etter en ni måneder pause for to uker siden på Bjerke. Der synes jeg vallaken gikk fint til tredjeplassen. Med det løpet i kroppen kan hesten ventes forbedret. Før pausen var 6-åringen ute mot gode hester, og hevdet seg godt. 3 Victoria Solbacka og 7 Kor Kosen må og på alt av bonger.

Meget god sist - Vinner igjen?

Jeg synes V65-2 krever garderinger. Jeg spiller totalt seks hester.

Mitt objekt blir dog 8 Norse Ideal. Jeg har aldri helt klart å trykke denne 7-åringen til mitt bryst, men den siste innsatsen på Jarlsberg var virkelig formidabel. Intrykket på Thai Tanic-sønnen over mål var lekkert. Norse Ideal sto i førstespor, og forsvarte innersporet, men det ble voldsomt trykk da Zoot Va Bene kom utenifra. Første 500 meteren ble åpnet på raske 09.7. Allikevel ble det en enkel seier. Selv om dagens åttendespor er nitrist, tror jeg Norse Ideal kan blåse ned dagens motstand. Motivert objekt i løpet.



7 A.D Sleipner hadde jeg veldig tro på for to uker siden på Bjerke. Selv om han ble fjerde etter å ha travet i dødens underveis, skuffet han meg. Hesten slet med travet i store deler av løpet. Må prestere bedre for å vinne dette.



Hvem vinner monteløpet?

Ja, det er liten tvil om at favoritten 6 Bokli Teddy har imponert stort i monte hittil. Jeg synes dog at det er to superinteressante hester i mot i dag. Derfor kan jeg ikke anbefale et bankerspille på 5-åringen.

Mitt objekt i V65-3 blir 1 Kvikk Tojo. Denne blir klart mindre spilt enn 5 Hugo og 6 Bokli Teddy. Jeg kan ikke forstå det. Kvikk Tojo var mesterlig i monteløpet nest sist på Klosterskogen. Det var sjette gangen hesten gikk monteløp. Statistikken til hingsten i monteløpene er en seier, tre andreplasser og en tredjeplass. Han trives rett og slett meget godt under sal. I det nevnte løpet på Klosterskogen hadde ikke 5 Hugo mulighet til å rå på 1 Kvikk Tojo. Christina Hande rir som oftest meget bra, og er offensiv i hodet. Her ligger det ann til tet tidlig. Kvikk Tojo blir mitt klare uttak.

Jeg kommer totalt til å spille tre hester i dette løpet. 5 Hugo og 6 Bokli Teddy er i kjempeform, og to meget gode montehester. Jeg tror det holder å spille disse tre hestene. 9 Tord Viking og 10 Mjølner Herkules står på 40 meter tillegg, og jeg synes det virker tøft å hente inn gode hester. De får ikke plass på forslagene.

God i fjor - hvordan er formen etter pause?

Hesten jeg snakker om er 4 Good Luck i V65-4. Hoppa er den klart beste hesten i dette løpet. I fjor hadde hun sin første sesong i løpsbanen og imponerte. Infinitif-datteren startet fem ganger, og fasiten ble to seire, en andreplass en tredjeplass og en premie i tøft lag mot gode hester. Hoppa ble altså spilt ned til tre i odds mot hester som Got You B.R og Empress Act tredje sist på Jarlsberg.

Dette er vel og bra, men vi kan ikke bankerspille hoppa. Jeg var nemlig i telefonsamtale med Ole Johan Østre på tirsdags formiddag. Der sa han til meg at hun har ikke vært i nærheten av det hun viste i fjor i trening. Han kommer til å kjøre hesten med veldig lite ambisjoner, og ikke sitte i tet eller dødens. Da blir det verre å få henne først over mål i dag. Hun skal dog være favoritt på kapasitet, men det er langt i fra noen banker.

Jeg kommer til å ta med 1 O.M Corpentino og 9 Absolutelynoexcuse på alle forslag. Spesielt sistnevnte har gode vinnermuligheter.

Hop med godt tak på stjernen

I V65-5 har jeg klart størst tro på 6 Giant Star. 7-åringen har egentlig gått gode løp en lengre periode nå. Femte sist kusket Vidar Hop hesten. Da ble det enkel seier fra dødens. I dag er det opp med Hop igjen. Det gjør bare hesten enda mer spillbar i mine øyne. Sist på Bjerke var han ute i et tøft V76-løp, og sto i et nitrist tolvtespor. Giant Star var å finne i dødens etter 900 meter, og fullførte meget sterkt til andreplass bak Double Spin. Jeg er ganske sikker på at 6 Giant Star har både form og god nok kapasitet til å vinne dagens løp fra dødens. Det er det soleklare førstevalget mitt i løpet. Jeg spiller Giant Star alene i DD-spillet mot M.H Herkules i den andre avdelingen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.