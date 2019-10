V65-bankeren jakter sin sjette strake

Spang Ole jakter sin sjette strake seire i V65-2 på Jarlsberg i kveld sammen med sin faste kusk Vidar Hop. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En strålende weekend er under oppseiling der lørdagens store kaldblodsdag på Biri med en fantastisk fin V75-omgang er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. Før vi kommer dit, skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag. Denne innledes med V65-lunsj fra Eskilstuna. Fredag kveld er det galopp fra Bro Park med både V5 og V4 på menyen, det er en flott V65-omgang på Jarlsberg og til sist er det V64 fra Romme.

Leirvåg med SOLIDE V75-tips på Bjerke 10. oktober

Det ble dessverre bare seks rette på mine V75-forslag på Nettavisen onsdag, til tross for at jeg hadde fem førstevalg på ranken (kun to av dem var førstevalg i spillet). Jeg hadde banker på Lovato America i V75-3 og Frøyu Pelle i V75-4 på forslagene på Nettavisen, men førstnevnte skuffet dessverre stort for dagen.

På Eksperten og det som heter Siste V75Bonus, splittet jeg dog som vanlig bankerne. En tråd med Lovato America og en tråd med Frøyu Pelle som banker, og på lagene med Frøyu Pelle ble det bra klaff:

* To stk andelslag (fem andeler a kr 101/ fire andeler a kr 125) - innl.pris kr 480 - utbetaling kr 12 394

* Fire andelslag med innl.pris kr 960 (tre andelslag fire andeler a kr 250 og ett andelslag fem andeler a kr 200) - utbetaling 13 513 kr på hvert av dem

*Tre andelslag fire andeler a kr 500 - innl. pris kr 1 920 - utbetaling 14 419 kr på hvert av dem

* Ett andelslag fire andeler a kr 899 - innl. pris kr 3 456 - utbetaling kr 15 798

* Folkesystem 20 andeler a kr 200 - innl. pris kr 3 800 - utbetaling kr 17 237 kr

Totalt ble det drøye 155 000 kr innspilt på disse elleve andelslagene og Nettavisen omsatte V75 for ca 58 000 kr til Bjerke denne onsdagen.

Nå retter vi blikket mot Jarlsberg og kveldens V65-omgang der. Her er det flere bankeralternativer å velge blant, jeg valgte til slutt banker i V65-2 som på forhånd er et tohestersoppgjør mellom vinnerhestene 9 Spang Ole og 7 Stjerne Kos og velger meg førstnevnte

Jakter sin sjette strake seier

Seiersmaskinen 9 Spang Ole la på til sin femte strake seier da han kom alene til mål som storfavoritt i V5-1 under lunsjløpene på Drammen travbane 26. september. Faktisk har hesten åtte seire på de ti siste startene og ingenting tyder på at vallaken ikke fortsetter utviklingen. Han har sett lysende ut i det siste og selv om han støter på en tøff konkurrent i 7 Stjerne Kos i kveld, tror jeg Vidar Hop har den beste hesten. Nevnte Stjerne Kos la på til fire strake seire på Forus sist og har sett solid ut. Jeg velger uansett å ta stilling i V65-2 og velger 9 Spang Ole som min V65-banker på Jarlsberg i kveld.

Falt med flagget til topps sist

Det er V75-klasse på V65-1 som er et løp over 2600 meter. Jeg har latt meg imponere av 11 Dynamite Hornline som også var god i nederlaget på Klosterskogen sist, selv om han ikke kunne svare elitehoppa Lady Lane mot mål. Da var det sprint, men jeg tror ikke kveldens distanse skal by på problemer. I et veldig fint spilleløp der jeg markerer for seks hester på samtlige V65-forslag, blir 11 Dynamite Hornline min favoritt.

Østre eller Dalen

V65-3 er et lavgrunnlagsløp for kaldblodshester og med 15 hester med i løpet, blir det garantert en del galopper. Fireårshoppa 11 Lille Oline (Ole Johan Østre) og treårshoppa 8 Fux Deluxe (Dag-Sveinung Dalen) står begge på 20 meters tillegg, men jeg setter dem begge som A-valg. Begge hoppene har gjort solide løp på slutten og skal være med i seierskampen mot klart overkommelig motstand.

Sagholen får sin revansje

Odd Arne Sagholen var selvkritisk etter sin styring med favoritten Brødsjø Brisa i V75-5 på Bjerke onsdag og ble tatt ned på streken av min klare favoritt Bragevinn. Sagholen kan få revansje i kveld med 9 M.H. Herkules i V65-4/V5-2. Vallaken har et gaveløp på papiret og i V5-spillet blir 9 M.H. Herkules min banker.



Flere vinnere fra Hop

Vidar Hop kusker min V65-banker Spang Ole i V65-2, men han kusker også favoritten i V65-5/DD-1. Nytente 6 Tiger Man E.P. var tilbake som en vinner igjen sist, etter å ha galoppert seg bort som storfavoritt på Klosterskogen nest sist. Står kanskje litt sjanseartet til i spor seks bak bilen i kveld, men er den beste hesten i løpet. Jeg garderer løpet i både V65 og V5, men i DD-spillet spiller jeg 6 Tiger Man E.P. banker.



Endelig gode forutsetninger for Hamre-hesten

I V65-6/V5-4/DD-2 kommer nok 7 Moveslikejagger og Dag-Sveinung Dalen til å bli blant V65-omgangens aller største favoritter. Skulle denne komme seg tidlig foran er nok løpet kjørt. Jeg velger uansett å gardere, spesielt med 1 Rapide Frecel og Frode Hamre. Denne er i knallform og står endelig fordelaktig til spormessig. Er kvikk fra start, og jeg håper Frode velger å sitte foran i kveld. Vant to strake seire over 2100 meter i fjor høst, så distansen skal ikke være noe problem, selv om hesten nok er aller best på sprint.